Résumé des principales informations économiques du mardi 12 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

IMMOBILIER: A l'image d'autres acteurs du secteur immobilier, le prestataire de services pour la branche Cifi table aussi sur une poursuite de la baisse des loyers au niveau de l'offre l'an prochain en Suisse, évoquant un repli de 0,8%. Les nouvelles lois et réglementations n'auront qu'un impact limité sur cette évolution. Du côté des maisons familiales, la spirale haussière se prolongera, les prix devant progresser en 2020 de 4,9%. Pour les appartements en propriétés la hausse est attendue à 1%. La nouvelle loi sur le CO2, actuellement en discussion, entraînera des coûts supplémentaires pour l'ensemble du parc immobilier suisse de près de 1,4 milliard de francs suisses, a estimé devant la presse à Zurich Donato Sconamiglio, le directeur de Cifi.

AUTOMOBILE: Les nouvelles mises en circulation de véhicules routiers ont progressé de 11,1% en octobre sur un an pour s'établir à 33'663 unités. Sur la période de janvier à octobre, la hausse est de 1,7% à 355'796 sur un an, a précisé l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les voitures de tourisme, de loin la plus grande catégorie, ont enregistré une hausse de 14,3% des mises en circulation à 25'734 unités en octobre.

CACAO: Le spécialiste zurichois du cacao et fabricant de produits chocolatés Barry Callebaut a vu son actionnaire majoritaire abaisser sa participation de plus de 10%. La société d'investissement Jacobs Holding reste actionnaire de référence et assure être engagé à long terme dans l'entreprise. Barry Callebaut a fait savoir que Jacobs Holding a vendu 156'658 actions (2,85%) dans le négociant de cacao au fonds de pension Ontario Teachers' Pension Plan et 393'342 titres supplémentaires (7,17%) au prix de 1915 francs suisses par titre. La société d'investissement basée à Zurich conserve une part de 40,08% dans Barry Callebaut. Le flottant de l'entreprise cotée sur SIX Swiss Exchange augmente de 42,5% à 54,9%.

CHIMIE: Lonza a annoncé le départ de son directeur général Marc Funk pour "raisons personnelles", moins d'un an après sa prise de fonction. Le président du chimiste de spécialités Albert Baehny se chargera de l'intérim, en plus de ses fonctions actuelles, jusqu'à la nomination d'un nouveau patron. Les analystes s'interrogent sur ce retrait surprise. Marc Funk assurera la transition jusqu'en janvier 2020, selon le communiqué. Celui qui a été responsable des opérations de la division Pharma & Biotech de 2014 à 2019 avait pris la tête de Lonza au 1er mars. Il succédait alors à Richard Ridinger, qui a quitté son poste après sept ans.

SEMI-CONDUCTEURS: La reprise d'Osram Licht par AMS se précise. Le fabricant autrichien de capteurs, coté à la Bourse suisse, a signé un accord avec le spécialiste allemand de l'éclairage concernant l'opération. Le conseil d'administration de l'entreprise munichoise recommande désormais à ses actionnaires d'accepter l'offre publique d'achat du groupe basé à Unterpremstätten. "Après d'intenses négociations, nous nous sommes mis d'accord sur de nombreuses conditions-cadres décisives pour l'avenir d'Osram et de nos employés", a déclaré Olaf Berlien, directeur général d'Osram Licht, cité dans le communiqué . Ainsi les salariés des sites allemands sont protégés contre les licenciements liés à la fusion jusqu'à fin 2022.

TOURISME: Le voyagiste Hotelplan s'est déclaré optimiste pour la saison d'hiver et pour l'été à venir. Après un début d'exercice timide, les réservations ont "fortement progressé au cours des quatre dernières semaines", a indiqué à AWP le directeur opérationnel Daniel Bühlmann. "Nous nous attendons à ce que les réservations continuent", projette-t-il. Cela permettrait à la filiale de Migros dédiée aux voyages de dépasser à nouveau la barre des 600 millions de francs suisses de chiffre d'affaires sur l'exercice 2019/2020.

IMMOBILIER: La société immobilière PSP Swiss Property a vu sa rentabilité progresser au-delà des attentes sur les neuf premiers mois de 2019. Le spécialiste de l'immobilier en Suisse a légèrement relevé dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda), hors revalorisation, a progressé de 4,7% à 193,2 millions de francs suisses. Le bénéfice net a quant à lui augmenté de 24,2% à 167,5 millions (hors revalorisation) et de 41,4% en les incluant à 311,5 millions.

CHANGE DE DEVISES: La coopérative Migros Genève a pris une participation minoritaire dans le spécialiste du change de devises à taux préférentiel B-Sharpe. L'investissement, non divulgué, doit permettre à la société financière genevoise de s'étendre à toute la Suisse d'ici deux ans au plus tard. "Pour nous, il y a un énorme gain de crédibilité au niveau de l'image et de la marque, à l'échelle du pays", indique à AWP Jean-Marc Sabet, fondateur et directeur général de B-Sharpe. Créée en 2006, l'entreprise revendique quelque 13'000 clients, dont 85% de particuliers ainsi que 15% de PME. Les transactions se font uniquement en ligne.

CONJONCTURE: Le taux de chômage au Royaume-Uni est retombé à 3,8%, au plus bas depuis 45 ans, sur les trois mois achevés fin septembre contre 3,9% fin août, illustrant la résilience du marché de l'emploi britannique malgré les perturbations du Brexit. Le Bureau national des statistiques (ONS) précise que le taux de chômage a régulièrement reculé sur les six dernières années.

RESTAURATION RAPIDE: Le géant américain du fast-food, Burger King, lance en Europe un hamburger sans viande qu'il a déjà testé aux Etats-Unis et en Suède, espérant conquérir une part conséquente de ce marché en plein boum. Le groupe ajoute cette version végétarienne de son "Whopper" à son menu dans 25 pays et 2500 restaurants, ce qui en fait l'un des "plus gros lancements de l'histoire de la marque", a expliqué à l'AFP David Shear, président de la région Europe pour Burger King. Au Royaume-Uni, le nouveau sandwich sans viande sera lancé un peu plus tard, aux alentours du début d'année, précise-t-on dans le groupe.

awp