Résumé des principales informations économiques du mardi 13 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss a transporté davantage de passagers en juillet par rapport à la même période l'an passé (hors passagers de la filiale Edelweiss). Le nombre de vols a lui aussi progressé, mais les avions ont été légèrement moins remplis. Le mois dernier, 1,91 million de passagers ont voyagé avec Swiss, soit une hausse de 6,4% en comparaison annuelle, selon un communiqué. Le nombre de vols effectués a dans le même temps progressé de 6,6% à 14'173.

ASSURANCES: Swiss Life a bouclé les six premiers mois de l'année sur des résultats en sensible hausse et supérieurs aux attentes du marché. Le groupe zurichois a profité d'un bond d'un tiers de ses primes sur le marché domestique à la faveur du retrait d'un concurrent et d'une augmentation importante de ses commissions. Le numéro un de la prévoyance professionnelle en Suisse a annoncé un bénéfice net de 617 millions de francs suisses et un résultat d'exploitation de 846 millions de francs suisses, en progression respectivement de 10% et 6% en rythme annuel.

VÉHICULES: Les nouvelles mises en circulation de véhicules à moteur ont affiché une modeste progression en juillet, avec une quasi-stagnation pour les voitures mais une envolée pour les motos, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Au total, les nouvelles mises en circulation de véhicules à moteur ont progressé pendant le mois sous revue de 2% sur un an à 34'506 unités. Depuis le début de l'année, la hausse s'établit à 0,6% à 246'826 unités, selon les statistiques compilées par l'OFS.

BANQUES: Lancée fin juillet, la restructuration de Banque Cler aboutit à un renouvellement des instances dirigeantes. Mariateresa Vacalli assumera le rôle de directrice générale à compter du 1er septembre. Philipp Lejeune est nommé directeur financier. Le duo occupe des postes à responsabilité à la Banque cantonale de Bâle (BKB). Mme Vacalli est directrice du numérique et membre de la direction de la BKB, précise l'établissement, qui détient presque intégralement Banque Cler. Elle quittera son poste à la fin du mois. Philipp Lejeune occupait jusqu'ici le poste de directeur du crédit de la banque cantonale.

DISTRIBUTION: Le facilitateur de distribution DKSH a signé un contrat avec le néerlandais Upfield pour commercialiser ses beurres et margarines en Asie, a annoncé le groupe zurichois, sans préciser les détails financiers de l'opération. DKSH assurera la distribution, le marketing et la logistique pour le compte d'Upfield en Malaisie, Thaïlande, Hong Kong, Singapour, au Myanmar et au Cambodge, a précisé le société suisse dans un communiqué.

GUERRE COMMERCIALE: Le gouvernement américain a annoncé reporter au 15 décembre l'instauration de tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur les produits électroniques chinois qui était prévue pour le 1er septembre. Cette annonce, qui retarde l'imposition par Washington d'une taxe de 10% sur 300 milliards de dollars d'importations chinoises, a immédiatement fait rebondir les marchés. Wall Street qui avait démarré dans le rouge inquiète de la crise politique à Hong Kong, est remontée dans le vert et gagnait 1,34%, tandis que les cours du pétrole grimpaient à Londres et New York.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré leur progression en juillet comme s'y attendaient les analystes mais l'inflation reste modérée, selon l'indice des prix CPI publié par le département du Travail. L'indice a augmenté de 0,3% comme prévu le mois dernier au lieu de +0,1% en juin. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, a également progressé de 0,3%. Les analystes s'attendaient à une hausse de 0,2% pour l'inflation sous-jacente.

CONJONCTURE: Le moral des investisseurs allemands s'est effondré en août, à -44,1 points, pour retomber à son plus bas en huit ans, sur fond de craintes d'un coup de froid économique global, selon le baromètre de l'institut ZEW. Cet indicateur particulièrement instable a reculé de 19,6 points sur un mois, quand les analystes interrogés par Factset misaient sur un recul de 3,5 points, retrouvant son niveau de décembre 2011.

awp