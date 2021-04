Résumé des principales informations économiques du mardi 13 avril 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le niveau d'activité économique en Suisse d'avant la crise du Covid-19 a été brièvement atteint en mars, note le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans son indice de l'activité économique hebdomadaire (AEH), lequel mesure l'évolution de cette dernière par rapport à la même semaine de l'année précédente. Pour les économistes du Seco, c'est le quatrième trimestre 2019 qui fait référence. Dans la 13ème semaine de ce début d'année "l'AEH s'est située encore à près de 1% en dessous du niveau d'avant la crise", précise le communiqué.

BANQUES: Credit Suisse effectue une deuxième distribution de 1,7 milliard de dollars en espèces aux investisseurs des fonds en liquidation Supply Chain de Greensill, portant le total des versements à 4,8 milliards de dollars. La banque aux deux voiles assure qu'il existe "un haut degré d'incertitude quant aux montants qui seront finalement distribués aux investisseurs du fonds", selon un communiqué. Son unité de gestion d'actifs continue de mettre en oeuvre "des mesures pour assurer les remboursements". Le produit de la liquidation sera versé "aux investisseurs en un ou plusieurs versements dès que possible". Elle n'exclut pas une action en justice pour "défendre les intérêts des investisseurs". D'autres communications sont prévues d'ici fin avril.

ARÔMES ET PARFUMS: Les trois premiers mois de 2021 se sont révélés fructueux pour Givaudan, qui a enregistré une forte croissance organique, nettement supérieure aux attentes. Cette progression a été soutenue par les deux divisions, mais plus particulièrement par Parfums et Beauté. Les objectifs à moyen terme sont confirmés. Entre janvier et mars, les ventes ont atteint 1,67 milliard de francs suisses, en hausse de 3,4% sur un an, indique le géant verniolan des arômes et parfums. La croissance organique s'est envolée à 7,7%.

ASSURANCES: Le groupe Mobilière indique mardi avoir réglé sur l'entier de 2020 pour 530 millions de prestations en lien avec la pandémie de Covid-19, contre encore 340 millions recensés mi-septembre. La dissolution d'une réserve pour catastrophes de 200 millions a néanmoins atténué l'impact sur un résultat technique du segment non-vie amoindri d'un bon cinquième à 267,8 millions. Le bénéfice net s'est érodé d'un dixième à 437,8 millions. Au moment de l'éclatement de la crise sanitaire, Mobilière avait indiqué ne pas faire de distinction entre épidémie et pandémie et précisé que ce genre de couverture avait été souscrite par environ un client sur vingt.

HORLOGERIE: Le salon genevois des sous-traitants horlogers EPHJ a décidé de reporter son édition, prévue initialement en juin, à septembre. Il avait dû annuler son édition 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. L'événement doit rassembler 800 professionnels de l'horlogerie, de la microtechnique et de la technologie médicale du 14 au 17 septembre à Palexpo. Les organisateurs du salon expliquent dans un communiqué avoir pris cette décision "compte tenu des directives fédérales suisses interdisant à ce jour la tenue de salons professionnels et de la nécessité d'informer suffisamment tôt les exposants pour des raisons d'organisation quelques semaines avant l'événement".

ASSURANCES: Malgré le recul des flux de circulation dû à la pandémie, le montant des sinistres liés aux vols de vélo ont augmenté en 2020 en Suisse. C'est en tout cas ce qu'affirme le groupe Axa, qui enregistre une progression à hauteur de 130'000 francs suisses sur un an. L'irruption de la pandémie de Covid-19 a fortement réduit la circulation des personnes dès le mois de mars 2020 et a fait bondir les ventes de vélos, les acquéreurs voulant éviter les moyens de transports en commun.

CRYPTOMONNAIE: Le prix du bitcoin a dépassé 62'000 dollars pour grimper à son plus haut historique à la veille de l'introduction en Bourse d'une des plus grandes plateformes d'échanges, Coinbase. Vers 08H30 GMT (10H30 HEC), le bitcoin a atteint un nouveau plus haut sommet à 62'732 dollars (près de 58'000 francs suisses) et voyait son prix grimper de 114% depuis le début de l'année, alors que Wall Street s'apprête à accueillir en Bourse pour la première fois une entreprise dédiée aux cryptomonnaies.

CONJONCTURE: Le Royaume-Uni a connu un léger rebond de 0,4% de son produit intérieur brut (PIB) en février malgré le confinement, tandis que les exportations de biens vers l'UE ont grimpé de 46,6% sans effacer la forte chute de janvier après la sortie du marché unique. Le PIB britannique reste inférieur de 7,8% à son niveau de février 2020 soit avant le déclenchement de la pandémie dans le pays, souligne dans un communiqué le Bureau national des statistiques (ONS).

