Résumé des principales informations économiques du mardi 13 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Roche lance un nouveau test permettant de détecter les antigènes développés par le système immunitaire en réponse au Sars-Cov-2, à l'origine de la Covid-19,chez les personnes ayant contracté cette forme de pneumonie virale. Le test devrait être disponible dans les pays acceptant la norme CE, notamment en Europe, à la fin de l'année en grande quantité et une demande d'homologation rapide (EUA) devrait également être déposée aux Etats-Unis.

PHARMA: Le Vita-Merfen est de retour sur les étals des pharmacies et des drogueries, distribué par la filiale Verfora de Galenica. La production avait été suspendue en 2015 par la désormais défunte coentreprise entre Glaxo-Smith-Kline (GSK) et Novartis, GSK Consumer Healthcare. L'exploitant d'officines et grossiste en médicaments bernois promettait depuis le début de l'année la réintroduction de cette pommade cicatrisante, dont il avait acquis les droits en 2017 simultanément à ceux pour le désinfectant Merfen.

INDUSTRIE MILITAIRE: Ruag Defence France, filiale de Ruag, et Agueris, filiale française du belge John Cockerill, ont décroché un contrat de la Direction générale de l'armement (DGA) en France, pour des simulateurs cabines des véhicules Scorpion, destinés aux Forces Terrestres. Le communiqué précise que l'opération Serket "consiste à développer et à fournir aux Forces Terrestres l'ensemble des simulateurs d'entraînement technique et tactique des équipages de nouvelle génération nécessaires à l'entraînement des forces sur les nouveaux matériels du Programme Scorpion: véhicules de combat Jaguar et Griffon, chars Leclerc rénovés."

AÉRONAUTIQUE: Sur les 12'000 fournisseurs directs que compte l'avionneur européen Airbus, environ 200 sont basés en Suisse, représentant un volume annuel désormais supérieur à 200 millions de francs suisses. En lice avec son Eurofighter pour décrocher l'enveloppe de 6 milliards pour les nouveaux avions de combat de l'armée suisse, le groupe n'entend pas lier l'issue de cette procédure à la composition de sa chaîne d'approvisionnement. "Depuis une dizaine d'années, Airbus a dépensé environ 2 milliards de francs suisses auprès de ses sous-traitants suisses" a confié dans un entretien à AWP Franz Posch, directeur général (CEO) de la branche Defense and Space (DS) du géant industriel pour les marchés suisse et autrichien, précisant qu'en 2010, le montant annuel tournait plutôt autour de 150 millions et qu'il dépasse aujourd'hui les 200 millions.

ASSURANCES: Les taux de couverture des institutions de prévoyance sont pratiquement revenus à leur niveau de l'année précédente, d'après les indications de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Ils avaient subi une forte baisse, après les perturbations de la crise du Covid-19 sur les marchés financiers. Le taux de couverture moyen des institutions de prévoyance est revenu à 110,2% à la fin septembre, contre 102,0% à la fin du mois de mars. Il s'est ainsi rapproché du taux de l'année dernière qui avait atteint 111,6% à la fin 2019.

VÉHICULES: Alors que la mise en circulation des véhicules routiers a continué de baisser en septembre par comparaison avec le même mois de l'année dernière, les immatriculations de voitures de tourisme électriques (+83%) et surtout hybrides (+104%) évoluent une nouvelle fois à contre-courant, signale l'Office fédéral de la statistique (OFS). En septembre 29'486 véhicules routiers ont pour la première fois été mis en circulation au total, ce qui correspond à un recul de 4% par rapport à septembre 2019. Pour les voitures de tourisme de manière globale la chute atteint même les 11%, marquée en particulier par la dégringolade des tractions essence (-35%) et diésel (-21%), alors que les électriques et les hybrides se portent à merveille.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique et de produits d'hygiène américain Johnson & Johnson a réalisé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Le groupe a dégagé un résultat net de 3,5 milliards de dollars (3,2 milliards de francs suisses) ou 1,33 dollar par action contre 1,7 milliard ou 66 cents par action au troisième trimestre 2019.

BANQUE: Citigroup a fait part mardi de résultats un peu meilleurs que prévu au troisième trimestre, la banque américaine ayant notamment mis de côté beaucoup moins d'argent pour faire face aux impayés de ses clients qu'au précédent trimestre. Le bénéfice net de la société a fondu de 34% à 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards de francs suisses) par rapport à la même période en 2019. Mais ajusté par action et hors éléments exceptionnels, il s'élève à 1,40 dollar, soit bien mieux que le 0,92 dollar attendu par les analystes.

TRANSPORT MARITIME: Le géant danois du transport maritime AP Moeller-Maersk a annoncé licencier 2000 employés à travers le monde. La mesure s'inscrit dans le cadre d'un nouveau processus de restructuration amorcé en septembre. Ces licenciements interviennent dans les branches "Océan" et "Logistique", alors que le mastodonte danois se recentre depuis 2017 sur ses activités de transports. AP Moeller-Maersk a annoncé un résultat préliminaire encourageant au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires quasi stable sur un an (-1%), à 9,9 milliards de dollars (8,93 milliards de francs suisses), en dépit de la crise liée au nouveau coronavirus.

ALIMENTATION: Le groupe Bel, fabricant des fromages en portion La Vache qui rit, Kiri, Babybel et Boursin, entend "rééquilibrer" son portefeuille en développant des propositions sans lait, moins émettrices de gaz à effet de serre. "On sait que les protéines animales sont gourmandes en termes de CO2" alors "on végétalise nos gammes", a déclaré à l'AFP le PDG Antoine Fiévet, en marge d'une conférence de presse.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation en Allemagne ont bien baissé de 0,2% en septembre sur un an sous l'effet de la baisse temporaire de la TVA, selon des chiffres définitifs publiés mardi par l'office fédéral des statistiques Destatis. Après avoir enregistré en juillet sa première baisse depuis 2016, à -0,1%, l'indice des prix mesurant l'inflation s'était stabilisé en août.

CONJONCTURE: Le PIB portugais va connaître une contraction record de -8,5% en 2020, contre une précédente estimation de -6,9%, selon le projet de loi de finances 2021 présenté par le gouvernement socialiste pour faire face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques. "L'année 2020 va connaître une contraction sans précédent" en raison de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, a déclaré le ministre des Finances Joao Leao, lors d'une conférence de presse.

CONJONCTURE: Le taux de chômage au Royaume-Uni a continué sa progression sur les trois mois terminés fin août, à 4,5% en moyenne contre 4,1% entre mai et juillet, à cause de la pandémie de Covid-19. A compter de septembre, 673'000 personnes de moins étaient employées comparé à mars, au moment où le plein impact de la pandémie a commencé à se faire sentir, selon l'Office national des statistiques (ONS).

