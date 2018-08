Résumé des principales informations économiques du mardi 14 août 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a augmenté de 0,1% en juillet par rapport au mois précédent, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sur un an, les prix se sont affichés en hausse de 3,6%, en raison principalement de l'explosion des coûts du pétrole. L'indice des prix à la production et à l'importation, qui reflète l'offre totale des produits du pays et des produits importés, s'établissait à 103,3 points fin juillet, sur une base de 100 établie en décembre 2015. Ce sont surtout les prix à l'importation qui ont renchéri: + 6,9% sur douze mois, contre 2,1% pour les prix à la production, pour une moyenne de 3,6%.

TRANSPORT: Les nouvelles mises en circulation de véhicules routiers ont légèrement progressé en juillet sur un an de 1,1% à 33'844 unités, avec une hausse particulièrement marquée pour les bus et les utilitaires. Les immatriculations de motos sont par contre toujours à la peine. Les voitures, plus important contingent sur l'ensemble du parc routier, ont affiché une progression de 2,2% à 25'121 véhicules nouvellement mis en circulation pendant le mois sous revue. Alors que les moteurs essence ont vu leurs immatriculations progresser de 13%, celles des diesels ont chuté de 18%. Les hybrides ont bondi de 44% aux dépens des électriques (-9%).

ARGENT: Les paiements par carte de débit - notamment par carte Maestro ou Postfinance - devancent les règlements en liquide en matière de dépenses totales. C'est ce qui ressort d'une étude conjointe de l'Université de Saint-Gall et l'Université des sciences appliquées de Zurich. En nombre de transactions, les paiements en monnaies sonnantes et trébuchantes conservent la première place dans le commerce stationnaire. Mais avec une part de 37%, la carte de débit occupe le haut du classement en termes de dépenses totales.

BANQUES: La Banque cantonale de Zurich (ZKB) est parvenue à trouver un terrain d'entente avec le Ministère américain de la justice (DoJ) dans l'épineux dossier concernant sa clientèle aux Etats-Unis. Le règlement de ce conflit coûtera la somme de 98,5 millions de dollars (97,7 millions de francs suisses), a indiqué l'établissement cantonal. "Nous sommes soulagés d'avoir, au bout de sept ans, pu mettre un terme à l'enquête par un dialogue objectif avec les autorités américaines", a souligné le président du conseil de banque Jörg Müller-Ganz, cité dans le communiqué. Deux collaborateurs, dont un jouit désormais de sa retraite, doivent encore clore les procédures les concernant depuis leur mise en examen en 2012.

ASSURANCES: L'assureur vie Swiss Life a amélioré sa rentabilité et la collecte de primes au premier semestre. Le groupe zurichois a également trouvé un remplaçant à son directeur financier à partir de l'année prochaine. Les analystes ont applaudi les efforts de restructuration qui commencent à porter leurs fruits. "Swiss Life est parvenue à maintenir son évolution positive au premier semestre", a affirmé le directeur général Patrick Frost, cité dans un communiqué.

CONSTRUCTION: L'équipementier de salles de bains Geberit a affiché sur les six premiers mois de l'année une croissance honorable, assortie d'une progression plus que proportionnelle de sa rentabilité. Cette dernière risque toutefois de s'infléchir sur la seconde moitié de 2018. Le chiffre d'affaires du groupe saint-gallois s'est enrobé de 11,0% - hors effets de changes 4,3% - à 1,63 milliard de francs suisses. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance a modérément ralenti à 10,3%. Le chiffre d'affaires a ainsi atteint 807 millions de francs suisses.

PHARMA: Novartis se dote d'un nouveau responsable éthique, risque et conformité en la personne de Klaus Moosmayer. Le nouveau membre de l'exécutif remplacera ainsi Shannon Thyme Klinger, promue juriste en cheffe du laboratoire rhénan et qui assurait l'intérim depuis la démission de Felix Ehrat à la mi-mai. Ce dernier avait fait les frais du scandale autour d'un contrat passé entre Novartis et le cabinet américain Essential Consultants, détenu par l'avocat du président américain Donald Trump, Michael Cohen.

INFORMATIQUE: Kudelski et Neotion ont conclu un accord pour le transfert des activités "Conditional Access Modules" (CAM) et "Décodeurs" de SmarDTV à SmarDTV Global, une filiale de Neotion. Le groupe prévoit que la transaction implique un paiement initial en numéraire de 20 millions de dollars, sous réserve d'ajustements à la clôture, ainsi que la possibilité de paiements additionnels basés principalement sur les volumes de ventes de CAMs et de décodeurs durant la période allant jusqu'à fin 2021. Kudelski conservera certains actifs, notamment les bâtiments à la Ciotat en France, et à Steeton au Royaume-Uni, ainsi que tous les brevets. La transaction devrait être finalisée d'ici fin août.

TOURISME: La société immobilière et hôtelière Orascom Development Holding (DH) a réduit ses pertes et amélioré les recettes au premier semestre. Le groupe uranais a poursuivi la restructuration de son portefeuille et la réduction de l'endettement. La perte nette a été ramenée à 16,4 millions de francs suisses, contre 19,3 millions un an plus tôt. Le résultat négatif se compose essentiellement d'une perte de change de 16,7 millions liée à la chute de la devise égyptienne en 2016.

CONJONCTURE: La croissance économique allemande a accéléré au deuxième trimestre plus qu'attendu, avec une progression de 0,5% du PIB par rapport aux trois mois précédents, a annoncé mardi l'office fédéral des statistiques Destatis. Ce chiffre est supérieur à la hausse de 0,4% attendue par les économistes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, et marque une accélération par rapport au dernier trimestre qui avait vu le PIB croître de seulement 0,3%.

CHÔMAGE: Après une légère remontée au 1er trimestre, le taux de chômage a repris sa baisse au 2e trimestre (-0,1 point), pour s'établir à 9,1% en France (hors Mayotte), selon des chiffres provisoires de l'Insee. Sur un an, le taux de chômage, mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en baisse de 0,3 point.

CHÔMAGE: Le taux de chômage au Royaume-Uni a baissé à 4,0% pour la période d'avril à juin, son plus bas niveau depuis 1975, d'après l'Office des statistiques nationales (ONS) qui a aussi fait état mardi d'une quasi stagnation des salaires réels. Au deuxième trimestre (avril à juin), le taux de chômage a été inférieur à ce qu'attendaient les économistes sondés par Bloomberg, qui tablaient en moyenne sur un maintien à son niveau enregistré entre mars et mai (4,2%).

AUTOMOBILES: Tesla a annoncé mardi avoir formé un comité spécial pour étudier son possible retrait de la Bourse mais n'a toujours pas reçu de proposition formelle de son PDG Elon Musk, à l'origine de ce projet. Le comité sera composé de Brad Buss, Robyn Denholm et Linda Johnson Rice, trois membres du conseil d'administration. Il lui reviendra d'évaluer et de se prononcer sur le projet de retirer Tesla de la Bourse, d'en négocier les termes et d'évaluer des alternatives si besoin, est-il précisé dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne britannique de magasins de bricolage Homebase a annoncé mardi la fermeture de 42 magasins, ce qui devrait entraîner 1500 suppressions d'emplois, illustrant une nouvelle fois les déboires du commerce physique au Royaume-Uni. Homebase a annoncé dans un communiqué avoir proposé à ses créanciers un plan de restructuration prévoyant la fermeture de 42 de ses 241 magasins au Royaume-Uni et en Irlande fin 2018 et début 2019. Quelque 1500 emplois devraient être supprimés sur un total de 11'000.

CONSTRUCTION: Vinci Energies, filiale de Vinci , a annoncé mardi la signature d'un nouveau contrat pour réaliser l'ensemble des installations techniques d'une partie de la future gare centrale de Göteborg, dans le sud-ouest de la Suède. Le contrat, signé par la filiale suédoise de travaux électriques et d'ingénierie de Vinci Energies, Eitech, porte sur les systèmes électriques, de ventilation, de contrôle et sur les canalisations d'une station souterraine de train de banlieue et de deux kilomètres de tunnel ferroviaire, soit un montant d'environ 55 millions d'euros (62 millions de francs suisses) pour la commande initiale.

