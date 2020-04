Résumé des principales informations économiques du mardi 14 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ASSURANCES: Les caisses de pension ont essuyé une performance négative en mars. Les turbulences sur les marchés financiers, qui s'inquiètent de la situation liée à l'épidémie de coronavirus, ont pesé sur le rendement des actifs, a indiqué UBS dans son relevé mensuel sur la performance des caisses de pensions suisses. Après déduction des frais, la performance mensuelle s'est inscrite en zone rouge, à -5,61%. Sur les 70 établissements de prévoyance étudiés, aucun n'a inscrit une performance positive, précise la banque dans un communiqué.

BANQUES: A l'image d'UBS et Credit Suisse, Julius Bär entend proposer à ses actionnaires le versement du dividende au titre de l'exercice 2019 en deux tranches. Conséquence de la modification apportée à l'ordre du jour, l'assemblée générale du gestionnaire de fortune zurichois, agendée jeudi, est reportée au 18 mai prochain. Le report de l'assemblée générale est nécessaire du fait que le délai de notification légal requis se monte à au moins vingt jours, explique Julius Bär. La banque zurichoise ajoute au passage que son conseil d'administration a décidé de proposer le versement du dividende 2019 en deux tranches égales de 75 centimes par action, quand bien même l'établissement a affiché au 1er trimestre 2020 une performance jugée solide, alors que sa position en termes de fonds propres et de liquidités demeure forte.

INGENIERIE: ABB a décroché une commande auprès du groupe Interconexion Electrica SA (ISA), présenté comme la plus grande société de services publics d'Amérique du Sud. Le géant zurichois de l'électrotechnique va construire un réseau "fiable et efficient" pour un montant de 100 millions de dollars (96,2 millions de francs suisses). Les deux partenaires ont signé un contrat-cadre d'une durée de cinq ans, indique ABB.

BANQUES: Le gestionnaire d'actifs en difficulté GAM a vu sa masse sous gestion plonger de 15,5% à 112,1 milliards de francs suisses au 31 mars 2020, par comparaison avec le 31 décembre 2019, selon un communiqué .Mais le groupe zurichois reste confiant pour l'avenir avec son programme de réduction des coûts d'un minimum de 65 millions de francs suisses pour l'année en cours. Dans les fonds estampillés GAM le groupe zurichois témoigne d'un reflux net de 6,5 milliards de francs suisses dans la période sous revue. Par contre des flux de 1,2 milliards de francs suisses ont été enregistrés dans l'offre en marque blanche.

INTERNET ET LOGICIELS: Le développeur de logiciels bancaires Temenos a dû composer au premier trimestre avec des reports de commandes causés par la pandémie de coronavirus. Le groupe genevois a néanmoins montré de la résilience, notamment grâce aux activités générant des recettes récurrentes. Un rebond est attendu au deuxième semestre, ce qui n'a pas empêché la direction de raboter ses objectifs annuels. Entre janvier et mars, les revenus (non IFRS) ont reculé de 5% sur un an à 193,7 millions de dollars (186,9 millions de francs suisses), indique Temenos. "Nos clients bancaires ont reporté les contrats, il ne les ont pas annulés", a assuré le directeur général Max Chuard lors d'une téléconférence.

INDUSTRIE: Certains acteurs de l'industrie de l'emballage bénéficient d'une hausse de la demande pour leurs articles, la propagation du coronavirus et les mesures prises par les gouvernements pour contenir cette pandémie ayant provoqué un besoin accru en produits alimentaires et le développement de la vente en ligne. Outre la constitution des stocks de nourriture pour être à l'abri de problème d'approvisionnement, la fermeture des restaurants a également poussé les gens à remplir davantage leurs caddies.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le géant minier et du négoce de matières premières Glencore diffuse mardi une mise à jour des mesures adoptées pour minimiser l'impact du coronavirus sur ses opérations, au gré de l'évolution des recommandations locales. La multinationale zougoise confirme au passage la publication au 30 avril d'une nouvelle feuille de route pour l'exercice 2020. Au Canada, le gouvernement québécois considère désormais les activités minières comme essentielles et Glencore envisage subséquemment de relancer l'extraction de nickel sur son site de Raglan et de zinc sur celui de Matagami avant le 4 mai.

CONJONCTURE: Le G7 s'est dit favorable mardi à la suspension du service de la dette des pays pauvres, au moment où le FMI et la Banque mondiale cherchent à limiter les dégâts de la probable pire récession de l'économie mondiale depuis les années 1930. Lundi, le président Emmanuel Macron avait appelé dans une allocution télévisée à "aider" l'Afrique aux prises avec les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 en "annulant massivement sa dette".

SERVICES FINANCIERS: Wells Fargo a vu son bénéfice net fondre au premier trimestre, ressortant à 653 millions de dollars au premier trimestre, la banque américaine ayant mis des milliards de dollars de côté en anticipation d'une flambée des défauts de paiements des clients affectés par la pandémie de Covid-19. Au premier trimestre 2019, la firme avait dégagé un bénéfice net de 5,86 milliards de dollars.

CONJONCTURE: Le FMI prévoit une chute record du PIB pour la zone euro cette année, en raison de la crise sanitaire du coronavirus et du confinement des populations, rabaissant mardi fortement ses prévisions de croissance. Le Fonds monétaire international table désormais sur une dégringolade de 7,5% du Produit Intérieur Brut dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, après une hausse de 1,2% en 2019. L'euro a été lancé le 1er janvier 1999 dans 11 pays.

awp