Résumé des principales informations économiques du mardi 15 décembre 2020

CONJONCTURE: Si l'économie suisse devrait afficher cette année un repli moins fort que redouté, l'actuelle 2e vague de la pandémie de coronavirus entraînera un retard du rebond l'an prochain, estiment les économistes du Seco, tout comme ceux du KOF et de Credit Suisse. Plus que jamais, le retour à une franche croissance reste suspendu à l'évolution épidémiologique, et à ce titre, le degré d'incertitude reste très élevé. Pour cette année, le groupe d'experts du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) anticipe désormais un repli du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse corrigé des évènements sportifs de 3,3%, soit le plus fort recul depuis 1975, indiquent les services du conseiller fédéral Guy Parmelin. En octobre dernier, ces derniers tablaient sur une baisse du PIB de 3,8%.

CRÉDIT: Les taux d'intérêt maximum des crédits à la consommation ne bougeront pas en 2021. Ils resteront à 10% pour les prêts au comptant et à 12% pour les cartes de crédit, fait savoir le Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un communiqué. Les autorités fédérales motivent ce maintien par le fait que le Libor à trois mois continue d'évoluer en zone négative.

CONJONCTURE: L'indice des prix à la production et à l'importation en Suisse a baissé de 0,1% en novembre par rapport à octobre. Il reflète le recul des tarifs des produits pétroliers et des préparations pharmaceutiques. L'indice des prix compilé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est établi pendant le mois sous revue à 97,9 points. Sur un an, le niveau des prix de l'offre totale des produits du pays et des produits importés a baissé de 2,7%.

Conjoncture: La Suisse est plus chère que tous les autres pays européens. Les prix sont 55% plus élevés que la moyenne de l'Union européenne, selon les données provisoires sur la parité de pouvoir d'achat par l'Office fédéral de la statistique. En 2019, les Suisses devaient dépenser plus de 155 euros pour un panier de marchandises coûtant en moyenne 100 euros dans les 27 pays de l'UE, soit 173 francs suisses au taux de conversion moyen. Cela signifie que le niveau des prix se situait à 155,2 points, contre 100 dans l'Union.

TRANSPORT: Kühne+Nagel a signé un contrat avec le ministère du travail, de la santé et des affaires sociales de Rhénanie du Nord-Westphalie pour la logistique de transport des vaccins Covid-19, selon un communiqué. En coordination avec le ministère, le groupe de logistique schwytzois a développé une solution complète de stockage et de distribution dans le Land le plus peuplé d'Allemagne ces dernières semaines.

BANQUES: La grande banque Credit Suisse a profité de sa journée des investisseurs pour confirmer ses grandes lignes stratégiques, soit la croissance dans la gestion de fortune et l'amélioration de la rentabilité dans la banque d'affaires. Du côté des actionnaires, dividende et programme de rachat d'actions sont maintenus. Le numéro deux bancaire helvétique vise toujours un rendement des fonds propres tangibles (RoTE) dans la fourchette de 10 à 12%, a-t-il indiqué. Afin d'y arriver, de nouvelles économies sont prévues. L'année prochaine, les charges d'exploitation devraient se situer entre 16,2 et 16,5 milliards de francs suisses, à comparer aux 16,5 milliards attendues cette année.

RÉASSURANCE: Le réassureur Swiss Re estime que le montant des dommages occasionnés par les catastrophes devraient se monter à 83 milliards de dollars pour l'année en cours. A elles seules, les catastrophes naturelles devraient coûter au secteur quelque 76 milliards, soit 40% de plus qu'en 2019. En raison du changement climatique, il faut s'attendre à une augmentation des dommages à l'avenir, prévient le numéro deux mondial de la réassurance dans un communiqué.

CONJONCTURE: Plus de la moitié des petites et moyennes entreprises (PME) suisses n'avaient pas retrouvé leur niveau d'avant-crise ou en géraient encore la phase aigüe à la veille de la seconde vague automnale de contaminations au Covid-19. Un mauvais signe pour Credit Suisse, qui estime toutefois que les aides mises en place par les autorités fédérales ont permis d'éviter un déferlement de licenciements. Les firmes helvétiques cherchent d'ailleurs à transformer leur modèle économique ou à investir pour survivre. Face à la crise pandémique et aux mesures de confinement décidées pour l'endiguer, les PME ne sont pas toutes à pied d'égalité. Ainsi, selon l'étude "Moniteur Suisse" dévoilée par Credit Suisse, il n'y a qu'entre 2 et 5% des petites et moyennes entreprises actives dans l'industrie ou la construction qui étaient en gestion de crise aigüe à la mi-septembre, contre 16% pour le reste du secteur tertiaire.

PHARMA: Roche a obtenu de Swissmedic une homologation pour son Rozlytrek (entrectinib) pour le traitement de tumeurs solides spécifiques chez des patients âgés de plus de douze ans, ainsi que pour celui d'un cancer du poumon particulier. La première indication détaillée s'applique au traitement de tumeurs porteuses d'une fusion du gène récepteur à tyrosine kinase neurotrophique (NTRK) sans mutation de résistance NTRK identifiée et dont la tumeur est métastatique. Elle concerne des patients chez qui une opération chirurgicale risquerait grandement d'entraîner une grave morbidité, ne disposant d'aucune option thérapeutique satisfaisante ou présentant une progression de la maladie malgré un traitement antérieur.

TEXTILE: Le géant espagnol de la mode Inditex, propriétaire de Zara, a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 866 millions d'euros (932 millions de francs suisses), supérieur aux attentes, et le rythme de ses ventes a nettement accéléré après le choc provoqué au premier semestre par la pandémie de Covid-19. Le résultat dépasse les prévisions des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 821 millions d'euros, mais il reste inférieur de 26% au bénéfice net engrangé au troisième trimestre de 2019.

