Résumé des principales informations économiques du mardi 15 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

IMMOBILIER: Les aspirants à posséder leur logement en Suisse ont dû débourser encore plus d'argent en 2021. Sur un an, le renchérissement moyen des logements en propriété a atteint 5,7%. Ce fut même davantage pour les maisons individuelles. L'an dernier, les prix ont augmenté en moyenne de 6,0% pour les maisons individuelles et de 5,5% pour les appartements en propriété, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

AUTOMOBILE: Le marché automobile suisse a connu une entame d'année positive. Les véhicules nouvellement mis en circulation au mois de janvier sont légèrement plus nombreux qu'à la même période un an plus tôt, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pendant le mois sous revue, 20'875 véhicules routiers, toutes catégories confondues, ont été immatriculés, soit 2% de plus qu'en janvier 2020.

IMPLANTS DENTAIRES: Straumann s'est remis de la crise sanitaire l'ayant affecté en 2020. L'année dernière, l'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire a gonflé ses recettes, profitant d'un effet de base, et multiplié par quatre son bénéfice. La performance était toutefois éclipsée par des perspectives 2022 trop prudentes au goût des analystes. Le bénéfice net annuel s'est inscrit à 399 millions de francs suisses, contre 92 millions précédemment, selon les indications fournies par le groupe bâlois. Apuré de tout élément considéré comme exceptionnel, le bénéfice net de base s'est établi à 456 millions de francs suisses, en progression de 75%.

ELECTROTECHNIQUE: ABB renomme sa division Turbocharging (PA) avant de dévoiler sa décision de l'externaliser ou de la céder d'ici la fin du premier trimestre. Daniel Bischofberger, en provenance de Sulzer, va la diriger dès le 1er mars. Le changement de nom de la division Turbocharging (PA) en "Accelleron" s'inscrit dans la stratégie de gestion du portefeuille d'ABB "visant à "séparer opérationnellement" cette unité dédiée aux turbocompresseurs, "avant qu'une décision finale soit prise entre une vente ou une scission de l'activité vers la fin du premier trimestre", selon le communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: Coop a davantage gagné en 2021, malgré les effets de la pandémie de coronavirus. Le détaillant bâlois affirme disposer d'assez de liquidités pour procéder à de nouvelles acquisitions, après notamment Jumbo l'an passé. Avec 1,5 milliard de francs suisses de liquidités, Coop est prêt à "encore saisir des opportunités. Nous nous portons très bien", a assuré le directeur général Philipp Wyss lors d'une présentation aux médias. En 2020, elles s'élevaient à 1,9 milliard.

INDUSTRIE: Le groupe technologique Bühler a enregistré un chiffre d'affaires stable en 2021 mais des entrées de commandes en hausse. Le groupe saint-gallois, qui fabrique notamment des équipements de production pour l'industrie alimentaire, ne donne pas d'objectifs chiffrés pour 2022. Les prises de commandes ont crû de près de 16% l'an dernier pour atteindre 3,02 milliards de francs suisses, indique mardi Bühler. Toutes les divisions y ont contribué, comme Grains & Food (+12% à 1,8 milliard) revenant aux niveaux prépandémiques. Advanced Materials a connu la plus forte progression, portée par la mobilité électrique (+37% à 620 millions). L'unité Consumer Foods a vu ses prises d'ordres grimper de 6% à 584 millions).

MATIÈRES PREMIÈRES: Le mastodonte minier et du négoce de matières premières Glencore prévoit de récompenser généreusement ses actionnaires au terme d'une année 2021 convaincante. L'enveloppe comprend notamment un dividende de base de 26 cents par action assortie d'un programme de rachat d'actions à hauteur de 550 millions de dollars, pour un total de 4,0 milliards. Sur le plan opérationnel, les revenus ont rebondi de plus de 40% l'an dernier à 203,75 milliards de dollars. L'excédent d'exploitation (Ebit) ajusté a été multiplié par plus de trois à 14,50 milliards. Surtout, la perte de près de 2 milliards accusée en 2020 a fait place à un bénéfice net de 4,97 milliards, détaille un compte-rendu préliminaire.

ENERGIE: Engie a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Le bénéfice net de s'est inscrit 3,7 milliards d'euros (3,39 milliards de francs suisses) en 2021, contre une perte de 1,5 milliard en 2020. La performance reflète notamment les prix élevés de l'énergie et la meilleure disponibilité des réacteurs nucléaires belges. Le géant français de l'énergie a réalisé "des résultats portés par les prix de l'énergie" mais a aussi bénéficié "des niveaux de disponibilité très élevés de nos actifs", a salué la directrice générale, Catherine MacGregor, auprès de journalistes. Le résultat net récurrent (hors exceptionnels) a pour sa part progressé de 85% à 3,2 milliards d'euros.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le géant minier anglo-australien BHP a annoncé un bénéfice net record de 9,4 milliards de dollars américains (8,6 milliards de francs suisses) au deuxième semestre 2022, en hausse de 77% sur un an. La performance a été portée par la hausse des prix du minerai de fer, du cuivre et du charbon à coke. BHP a aussi annoncé qu'il allait distribuer à ses actionnaires un dividende de 1,50 dollar américain par titre pour la troisième année consécutive, soit plus que ce que prédisaient les analystes. Ces derniers craignaient notamment que la hausse des coûts et la baisse de la demande en Chine n'entament les résultats des principaux exploitants de minerai de fer comme Fortescue, Rio Tinto et BHP.

PNEUMATIQUES: Le principal fabricant japonais de pneus Bridgestone a livré des prévisions 2022 contrastées. Si le groupe entrevoit d'un côté une nouvelle croissance de ses opérations, la poursuite de la flambée des prix du pétrole et du caoutchouc naturel pourrait peser sur la performance, tout comme la cession à Holcim de Firestone Building Products. Le groupe s'attend à "la persistance du fort vent contraire de l'inflation sans précédent" de ces deux matières premières dont sa production dépend étroitement, ce qui devrait affaiblir ses marges, selon une présentation publiée en ligne. Bridgestone anticipe aussi une chute de 29% de son bénéfice net cette année, à 280 milliards de yens (2,22 milliards de francs suisses).

awp