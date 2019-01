Résumé des principales informations économiques du mardi 15 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ASSURANCES: Swiss Re prévoit de comptabiliser sur l'exercice écoulé des débours de 2,9 milliards de dollars pour les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Sur le seul quatrième trimestre, la facture des dégâts toutes causes confondues doit s'établir à 1,3 milliard de dollars (presque autant en francs suisses), indique le géant de la réassurance. Le groupe zurichois estime le montant total des pertes assurées à l'échelle de la planète à 81 milliards de dollars, selon les résultats préliminaires de son étude Sigma pour 2018 et à mettre en lien avec les 144 milliards devisés pour 2017.

CHOCOLAT: Lindt&Sprüngli a surpris les observateurs en rabotant son objectif de croissance des ventes à long terme, après de nombreuses années de stabilité. Le chocolatier fait face à la saturation de certains marchés. Il a cependant augmenté de 5,5% à 4,31 milliards de francs suisses son chiffre d'affaires 2018. Ces ventes sont plutôt conformes aux attentes des analystes consultés par AWP, qui avaient anticipé en moyenne un montant de 4,33 milliards de francs suisses. La banque Vontobel n'hésite pas, cela dit, à parler de "petite révolution" concernant l'adaptation de l'objectif de croissance organique à moyen-long terme des ventes du chocolatier zurichois. Ce but est désormais fixé entre 5-7%, contre 6-8% auparavant.

LUXE: Après avoir de nouveau affiché une forte progression en 2018, Audemars Piguet compte poursuivre sa croissance avec notamment une nouvelle collection, sans toutefois augmenter sa production. Cette limitation permet à l'horloger du Brassus de faire fi du ralentissement que le secteur horloger suisse pourrait connaître dans certains marchés clés. "Nous avons enregistré une croissance annuelle de 10% à 1,1 milliard de francs suisses en 2018", a indiqué à AWP François Bennahmias, le directeur général d'Audemars Piguet, en marge du Salon internationale de la Haute Horlogerie (SIHH) se tenant à Genève du 14 au 17 janvier.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Stadler Rail a décroché une commande complémentaire de la compagnie italienne de chemins de fer régionale Ferrovie Appulo Lucana (FAL) d'un montant de 45,6 millions d'euros (50,9 millions de francs suisses). Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire lui livrera huit rames diesel comprenant chacune trois voitures. En parallèle, la compagnie ferroviaire établie dans les Pouilles, au Sud de la péninsule, a passé une nouvelle commande pour quatre compositions d'une valeur de 22,8 millions d'euros. Le nouveau matériel roulant sera livré au cours des 24 prochains mois, a précisé Stadler Rail. En tenant compte de quatre rames commandées, l'entreprise de transport transalpine exploitera 23 trains de la dernière génération.

GESTION D'ACTIFS: La lancée positive se poursuit pour le gestionnaire d'actifs Partners Group. Le spécialiste zougois du capital-investissement a connu l'année dernière une croissance solide des volumes et dépassé largement les attentes. A fin décembre, les actifs sous gestion s'élevaient à 72,8 milliards d'euros (81,1 milliards de francs suisses), en progression de 18% sur un an, indique Partners Group. La moitié de cet argent était investie dans des actions d'entreprises non cotées (49%), soit 36 milliards. La dette privée (21%), l'immobilier (17%) et l'infrastructure (13%) suivaient.

ALIMENTATION: Le géant agroalimentaire Nestlé peut très bien conserver des marques et produits associés à la malbouffe, tout en luttant contre l'obésité, à en croire Peter Brabeck-Letmathe. "Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais régimes (alimentaires)", a affirmé le président émérite de la multinationale veveysane lors d'une conférence à Genève. C'est la dose qui fait le poison, a semblé dire l'ancien grand patron de Nestlé. "Les produits en soi ne sont ni bons, ni mauvais. Un chocolat peut être l'un des meilleurs aliments préventifs", a-t-il lancé, s'exprimant sur le sujet à titre personnel. "Depuis des années, mon petit-déjeuner consiste en une tasse de café et quelques morceaux de chocolat noir."

SERVICES FINANCIERS: Les taux hypothécaires fixes ont reculé ces derniers mois en Suisse, selon plusieurs études sectorielles. Si la plupart des analystes tablent sur une remontée des taux cette année, un nouveau repli n'est cependant pas à exclure face au refroidissement de l'économie mondiale. Le taux moyen pour une hypothèque d'une durée de cinq ans s'établissait mi-janvier à 1,04%, en repli de 0,15 point de pourcentage par rapport à mi-octobre 2018, rendant ainsi le coût d'un crédit immobilier moins cher. Le taux des emprunts à dix ans évoluait à 1,45%, en baisse de 0,25 point sur la même période, a précisé le portail de services financiers Moneyland.ch dans un communiqué.

FISCALITÉ: Les taux moyens de l'impôt sur les sociétés ont encore baissé dans le monde l'an dernier pour atteindre 21,7%, même si les pays exerçant des taux très bas restent "relativement stables", a indiqué l'OCDE dans un rapport. "Les taux légaux de l'impôt sur les sociétés, en moyenne, ont connu un recul au cours des vingt dernières années, même si de fortes disparités subsistent entre les pays", a constaté l'Organisation pour le développement et la coopération économiques (OCDE) dans son étude intitulée "Statistiques de l'impôt sur les sociétés".

BUDGET: Le déficit budgétaire français a atteint 76,1 milliards d'euros en 2018, moins que le niveau prévu par le gouvernement dans son budget, mais supérieur de 8,3 milliards à celui de 2017, a indiqué Bercy sur des bases provisoires. Le déficit budgétaire de l'Etat est en amélioration de près de 4 milliards d'euros par rapport aux 80 milliards prévus "par la loi de finances rectificative présentée en novembre 2018", a indiqué Bercy dans un communiqué. L'an dernier, il était de 67,8 milliards.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile PSA (Peugeot, Citroën, DS) a enregistré des ventes mondiales record en 2018, à 3,88 millions de véhicules (+6,8%), grâce à l'intégration des marques Opel et Vauxhall qui a compensé la perte du marché iranien et la chute des livraisons en Chine. Sans Opel-Vauxhall, racheté à l'été 2017 et comptabilisé pour la première fois en année pleine, les ventes auraient subi une chute de 12% malgré une très belle performance commerciale en Europe, selon des chiffres publiés dans un communiqué.

PÉTROLE: Le ministre saoudien de l'Energie Khalid al-Falih s'est dit "très optimiste" sur un redressement des prix du baril de pétrole après les réductions de production annoncées. Les membres de l'Opep et leurs alliés menés par la Russie ont décidé le mois dernier de réduire la production de 1,2 million de barils par jour après une chute des prix de plus de 40% en quelques semaines fin 2018.

BANQUES: JPMorgan Chase a annoncé de gros bénéfices pour 2018, alimentés par la hausse des taux d'intérêts aux Etats-Unis qui a permis à la première banque américaine par actifs de limiter l'effet négatif de la forte volatilité des marchés au quatrième trimestre. La firme a toutefois déçu les marchés financiers, qui espéraient des résultats éclatants, ce qui a entraîné un recul de plus de 2% de l'action dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street.

INTERNET ET LOGICIELS: Facebook va investir 300 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) sur trois ans dans divers projets liés au journalisme, notamment pour favoriser l'information locale, qui souffre particulièrement de la révolution numérique, a annoncé l'entreprise mardi. "Nous allons continuer à lutter contre les fausses informations (+fake news+), la désinformation et les informations de mauvaise qualité", a expliqué dans un message posté sur Facebook, Campbell Brown, vice-président en charge des partenariats avec les médias, "mais nous avons aussi l'opportunité et la responsabilité d'aider les médias locaux à croître et réussir."

