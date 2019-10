Résumé des principales informations économiques du mardi 15 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) concocté par l'Office fédéral de la statistique (OFS) a poursuivi sa dégringolade au mois de septembre. Le recul de 0,3% sur un mois - à 101,1 points - creuse l'écart annuel à -2,0%, détaille le compte-rendu mensuel publié . Les prix à la production ont notamment souffert de l'allègement des tarifs pour la ferraille, ainsi que dans une moindre mesure de ceux pour les produits pétroliers et la viande de porc. Le lait cru par contre a pris l'ascenseur.

TRANSPORT: La compagnie aérienne Swiss va temporairement clouer au sol ses appareils A220, conçus par le canadien Bombardier (C-Series) et repris par l'homologue européen Airbus. Ces avions doivent faire l'objet d'une inspection complète en raison de problèmes moteur. Ce passage à l'atelier entraînera des annulations de vols, indique Swiss. Cette mesure est la conséquence d'un nouvel incident avec un avion C-Series/A220 ayant un réacteur de Pratt & Whitney. Swiss réintégra ces appareils dans sa flotte uniquement après une inspection complète, selon le communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: L'association Libra, qui doit gérer la future monnaie virtuelle souhaitée par Facebook, a été officiellement mise sur pied lundi par 21 membres fondateurs. Sur les 28 annoncés initialement lors du lancement du projet en juin, sept se sont donc retirés entre-temps. En signant lundi la charte de Libra, les entreprises fondatrices sont devenues membres du Conseil de la Libra, organe chargé de la gouvernance de l'association, indique un communiqué.

SERVICES FINANCIERS: Apple Pay s'étend en Suisse. La solution de paiement mobile du géant californien à la pomme est désormais accessible aux clients de Viseca Card Services, spécialisé dans le paiement sans numéraire. "Apple Pay fonctionne avec toutes les cartes de paiement Visa et Mastercard de Viseca et des banques participantes, et notamment les cartes de crédit et de débit Viseca", selon le communiqué de l'entreprise qui fait partie du groupe Aduno.

IMMOBILIER: Malgré les prix d'achat souvent élevés, les Suisses rêvent de devenir propriétaires. Selon une étude publiée par Swiss Life, près des trois quarts des familles actuellement en location envisagent d'acquérir un logement dans les dix prochaines années. Ce souhait est motivé "par la perspective d'une plus grande liberté de choix et souvent aussi par des coûts moins élevés", précise le spécialiste de la prévoyance.

DISPOSITIFS MÉDICAUX: Sonova fait le point sur ses activités à l'occasion d'une journée consacrée à ses investisseurs. Le groupe de Stäfa a présenté à la centaine de participants réunis à son siège ses dernières innovations, notamment la version la plus récente (2.0) de sa plateforme d'appareils auditifs Phonak Marvel. Dans son allocution, le directeur général (CEO) Arnd Kaldowski a fourni des indications sur la mise en oeuvre de la stratégie présentée un an plus tôt, ainsi que sur la marche des affaires de l'entreprise. Il a également réaffirmé ses ambitions à moyen terme, à savoir, une croissance annuelle comprise entre 5-7%, et de 4-6% en termes organiques.

AUTOMOBILE: Achètera-t-on bientôt nos voitures sur internet? Auto Kunz, un concessionnaire automobile suisse basé à Wohlen a sauté le pas et son exemple pourrait bientôt faire cas d'école, de l'avis de spécialistes de la branche. En mars dernier, l'annonce d'Elon Musk selon laquelle Tesla ambitionnait à l'avenir de ne vendre ses voitures électriques plus que sur internet avait fait grand bruit. Le patron du constructeur américain pense en effet que la vente en ligne permettrait de baisser les prix.

CONJONCTURE: "A 3% de croissance, il n'y a pas de place pour les erreurs politiques". En dévoilant la dernière prévision d'expansion de l'économie mondiale pour 2019, Gita Gopinath, l'économiste en chef du FMI, a pressé les décideurs politiques à réduire "urgemment" les tensions commerciales. Le Fonds monétaire international a annoncé qu'il tablait pour 2019 sur une croissance la plus faible depuis la crise financière, incriminant en premier lieu la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine qui entame durement le commerce international.

CONJONCTURE: Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2019 et 2020, en raison de la situation de l'Allemagne, très affectée par les tensions commerciales et les déboires de son industrie automobile. Le Fonds Monétaire International table désormais sur une croissance de 1,2% en 2019 puis 1,4% en 2020 dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. En juillet dernier, lors de ses dernières prévisions, il prévoyait encore une croissance de 1,3% en 2019 et de 1,6% en 2020.

CONJONCTURE: Le taux de chômage est légèrement remonté fin août au Royaume-Uni, faisant craindre aux économistes une remontée durable et la fin d'un long cycle vertueux, entre une économie mondiale flageolante et l'interminable processus de Brexit. Le taux de chômage britannique est ressorti à 3,9% fin août, contre 3,8% à fin juillet, lorsqu'il se situait au plus bas en 45 ans, a indiqué le Bureau national des statistiques (ONS).

awp