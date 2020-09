Résumé des principales informations économiques du mardi 15 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: Les prix à la production et l'importation ont reculé en août de 0,4% comparé au mois précédent, principalement en raison de baisses des tarifs sur les produits chimiques et pharmaceutiques, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'indice des prix compilé par l'OFS s'est établi pendant le mois sous revue à 97,9 points, après 98,3 points en juillet.

CHIMIE: Lonza collabore avec son partenaire Humanigen pour étendre ses capacités de production pour le lenzilumab, un produit candidat destiné à être utilisé contre la Covid-19, indiquent les deux entreprises partenaires. Cette décision anticipe une potentielle autorisation en urgence qui interviendrait encore en 2020 pour le lenzilumab, actuellement en étude de phase III. La production de la substance pourrait alors débuter dès 2021 sur le site de Lonza à Hayward, en Californie.

TÉLÉCOMS: Swisscom va quitter d'ici l'automne 2021 des locaux qu'il occupe à Bienne et qui accueillent actuellement 200 salariés. Les 180 postes du centre d'appel seront transférés à Olten et Lausanne et les collaborateurs concernés pourront poursuivre leur activité sur l'un de ces sites. La vingtaine de collaborateurs travaillant pour d'autres secteurs seront transférés dans des bureaux à Berne, Neuchâtel, Lausanne et Olten, a ajouté l'ex-régie fédérale dans un communiqué.

PHARMA: Novartis a conclu avec la justice californienne un accord de 11,8 millions de dollars (10,7 millions de francs suisses) pour avoir versé entre 2002 et 2011 des dessous-de-table à des praticiens afin de les pousser à prescrire certains de ses traitements contre l'hypertension. Parmi les médicaments concernés se trouvaient le Lotrel, le Valturna, le Starlix, le Tekamlo, le Tekturna HCT ainsi que des variantes du Diovan et de l'Exforge.

ASSURANCES: Helvetia a essuyé sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 16,9 millions de francs suisses, à comparer avec un bénéfice de 289,7 millions sur la même période un an plus tôt. Le déficit demeure ainsi quelque peu inférieur aux 20 millions de francs suisses annoncés fin août. Le volume d'affaires s'est contracté de 5,2% à 5,66 milliards de francs suisses, malgré une progression de 9,0% à 3,04 milliards dans les affaires non-vie, détaille le compte-rendu à mi-parcours.

TOURISME: Quatre semaines après la faillite de leur maison-mère, les sept agences de voyages de STA Travel en Suisse ferment leurs portes. Selon l'index central des raisons de commerce de la Confédération, la filiale suisse du groupe mondial spécialisé dans les voyages pour les jeunes est actuellement en faillite. Jusqu'à présent STA Travel disposait de cinq agences de voyages en Suisse alémanique et de deux en Suisse romande. D'après l'ancien directeur de la société-mère, Casper Urhammer, 40 employés sont concernés par cette fermeture. Mais il n'a pas encore pu donner d'information sur ce qu'il adviendra de ces collaborateurs et des voyages déjà réservés.

BOULANGERIE: A un jour d'un assemblée générale cruciale pour son avenir, le boulanger industriel Aryzta se trouve en fâcheuse position. Son candidat à la présidence a jeté l'éponge, des fonds activistes augmentent la pression et des investisseurs lorgnent sur une potentielle acquisition de l'entreprise zurichoise en difficulté. Les propriétaires d'Aryzta, né du rachat progressif du zurichois Hiestand par l'irlandais IAWS en 2008, doivent se prononcer mercredi en assemblée générale extraordinaire à Dübendorf, dans la banlieue zurichoise, sur les destinées du groupe. Ils devront notamment en renouveler le conseil d'administration.

EMPLOI: Le taux de chômage au Royaume-Uni a augmenté à 4,1% en moyenne glissante pour les trois mois achevés fin juillet, contre 3,9% sur les trois mois terminés fin juin, conséquence de la pandémie de nouveau coronavirus. Selon l'Office national des statistiques (ONS) le nombre de personnes demandant des indemnités de chômage a atteint 2,7 millions en août dans le pays, un bond de plus de 120% depuis mars.

COMMERCE DE DÉTAIL: Une première cette année depuis le début de l'épidémie: la consommation en Chine s'est affichée en hausse en août sur un an, confirmant un retour progressif à la normale dans la seconde économie mondiale. La Chine, où le Covid-19 a été repéré en décembre avant de se propager dans le reste du monde, est le premier pays à avoir relancé son activité et il apparaît à ce titre comme un baromètre.

awp