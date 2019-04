Résumé des principales informations économiques du mardi 16 avril 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EMPLOI: Un juste équilibre entre vie professionnelle et privée est l'un des soucis majeurs relevé par les employés, incitant ces derniers à changer d'emploi. Des salaires trop bas et le manque de perspective d'évolution figurent également parmi les principales causes de démission, selon une étude du cabinet de recrutement Robert Half. Sur les 300 responsables des ressources humaines interrogés dans le cadre du sondage, 34% ont indiqué que le manque de compatibilité entre le travail et la vie privée constituait une cause de démission. Ce pourcentage est particulièrement élevé dans les grandes entreprises.

CONJONCTURE: Près de la moitié (44%) des entreprises genevoises ont augmenté leur volume d'affaires l'an dernier. Dans l'ensemble, selon un sondage, l'année 2018 a dépassé leurs attentes, mais les résultats apparaissent contrastés en fonction des branches. La 19e enquête conjoncturelle de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) révèle que, sur la base des 514 réponses reçues parmi les 2300 entreprises consultées, 36% des sociétés qualifient l'année 2018 de "bonne à très bonne". C'est moins qu'en 2017, lorsque ce taux avait atteint 46%.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le tourisme d'achat reste une préoccupation majeure pour les commerçants genevois. Au lendemain de la publication d'une étude mandatée par le Conseil d'Etat sur les habitudes de consommation dans le "Grand Genève", des associations contactées par AWP ont fait part de leurs inquiétudes devant "les arcades qui se vident" dans la Cité de Calvin. L'abandon du taux plancher face à l'euro décidé par la BNS en janvier 2015 avait fait chuter de 30 à 40% les ventes des commerces genevois durant les mois qui ont suivi, a relevé Yves Menoud, secrétaire patronal de la Nouvelle organisation des entrepreneurs (Node) à Genève. Entre-temps, le franc a certes perdu de sa vigueur, "mais des habitudes ont été prises", a-t-il ajouté, en référence au tourisme d'achat en France voisine.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE: L'évolution favorable des marchés financiers au cours des trois premiers mois de l'année a eu des répercussions positives sur les avoirs du deuxième pilier en Suisse. Entre janvier et mars, les caisses de pension ont effacé les pertes subies en 2018, selon les calculs du cabinet de conseil Willis Towers Watson (WTW). Le rendement des investissements n'a jamais été aussi élevé en neuf ans et demi, indique WTW. Le taux de couverture - soit le rapport entre la fortune des caisses et les rentes à verser - a gonflé de 1,8 point de pourcentage à 104,1%. Avec un taux supérieur à 100%, les institutions de prévoyance peuvent théoriquement tenir leurs engagements.

NOMINATION: Le géant de l'intérim Adecco a nommé l'Allemand Jan Gupta à la présidence de sa filiale Modis, spécialisée dans le conseil en ingénierie, informatique et sciences de la vie. Le nouveau responsable aura pour objectif de renforcer l'activité et les synergies avec les autres marques de la maison-mère, a annoncé cette dernière. M. Gupta dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur technologique, notamment en tant que directeur financier de la société allemande d'ingénierie Schunk Group, a précisé Adecco dans un communiqué.

MATÉRIEL DE BUREAU: Excompta a mené à bien la reprise du fabricant et fournisseur de matériel de bureau Biella-Neher. Au terme de l'offre de reprise, le groupe français détient 92,47% du capital-actions et des droits de vote de son concurrent basé à Brügg, près de Bienne. Il fallait atteindre 75% pour que l'acquisition puisse se réaliser, rappelle un communiqué. Disposant de plus de 90 ans d'expérience dans les fournitures de bureau et la papeterie, Excompta Clairefontaine avait annoncé ses intentions à la mi-mars. Les actionnaires de référence EGS Beteiligungen, Nebag et Neher Holding, lesquels contrôlaient 52,69% du capital-actions de Biella, s'étaient engagés à céder leurs titres au groupe hexagonal.

BANQUES: L'OCDE a mis en garde la Chine contre l'endettement massif de ses entreprises, "l'un des plus élevés du monde", qui constitue un "défi majeur" pour une économie déjà fragilisée par la guerre commerciale avec Washington. Après avoir durci l'an dernier les réglementations sur le crédit afin de dégonfler la dette, Pékin, inquiet du ralentissement économique, a assoupli les règles. Les banques sont désormais encouragées à accorder plus de crédit.

CONJONCTURE: Le moral des investisseurs allemands est remonté en avril à 3,1 points, passant en terrain positif pour la première fois depuis mars 2018, selon le baromètre de l'institut ZEW. Après avoir atteint à l'automne son plus bas niveau depuis 2012, cet indicateur particulièrement instable a progressé de 6,7 points sur un mois, tandis que l'appréciation de la situation conjoncturelle allemande s'est détériorée de 5,6 points, pour tomber à 5,5 points.

EMPLOI: Le taux de chômage au Royaume-Uni s'est maintenu à 3,9% lors des trois mois achevés fin février, son plus bas niveau depuis début 1975 malgré les incertitudes du Brexit, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS). L'institut a dénombré 1,34 million de chômeurs, soit 76.000 de moins qu'un an plus tôt et 914.000 de moins que cinq ans auparavant.

AUTOMOBILE: Le salon automobile de Shanghai a ouvert ses portes, faisant la part belle aux 4x4 urbains et aux voitures électriques, les constructeurs cherchant la parade pour surmonter l'effondrement de leurs ventes en Chine, premier marché du globe, sur fond de rude concurrence des marques locales. Organisé tous les deux ans en alternance avec Pékin, ce salon shanghaïen reste un rendez-vous incontournable pour les constructeurs mondiaux, qui multipliaient mardi les lancements de nouveaux véhicules pour étoffer leur offre sur un marché colossal mais devenu beaucoup plus compliqué.

LITIGE: Combien valent les puces des iPhone ? C'est peu ou prou la question que va devoir trancher un tribunal américain, devant lequel Apple poursuit à partir de cette semaine son ancien fournisseur Qualcomm. En jeu: des milliards de dollars. Depuis la plainte initiale d'Apple en janvier 2017, les deux firmes américaines se poursuivent mutuellement en justice dans le monde entier. Au coeur de cette saga: le montant des royalties demandées par Qualcomm, qui fabrique les puces permettant de connecter les smartphones aux réseaux télécoms et dont il détient la plupart des brevets.

TÉLÉCOMS: L'opérateur télécom américain AT&T a annoncé avoir cédé sa participation de 9,5% au capital de la plateforme de vidéo en ligne Hulu, dont l'actionnaire majoritaire est désormais Disney qui entend en faire l'un de ses fers de lance dans le streaming. Le prix de cession atteint 1,43 milliard de dollars, ce qui valorise Hulu 15 milliards, selon un communiqué conjoint.

GESTION D'ACTIFS: Blackrock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, a annoncé avoir enregistré un recul de son bénéfice et de ses revenus au premier trimestre, pâtissant d'une baisse des commissions versées par ses clients qui préfèrent investir dans des produits financiers à faible coût de gestion. La société new-yorkaise a dégagé un bénéfice net de 1,05 milliard de dollars (quasiment autant en francs suisses) sur les trois premiers mois de l'année, en baisse de 3,3% sur un an, selon un communiqué.

BANQUES: Bank of America a annoncé des résultats en demi-teinte au premier trimestre, marqués à la fois par une hausse des volumes de prêts accordés aux ménages et aux entreprises, et par une chute des recettes générées par le courtage. La deuxième banque américaine en termes d'actifs a dégagé un bénéfice net de 6,87 milliards de dollars, en hausse de 5,8% sur un an, mais le chiffre d'affaires a diminué de 0,3% à 23 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), selon un communiqué.

awp