Résumé des principales informations économiques du mardi 16 juillet 2019

RACHAT: Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS poursuit ses acquisitions complémentaires. Le groupe genevois a acquis une participation dans le hongkongais Vircon et a repris les actifs et opérations de l'américain Forensic Analytical Laboratories. A Hong Kong, SGS a pris une participation de 20% dans Vircon, entreprise avec laquelle le groupe était déjà lié dans le cadre d'une coentreprise.

TÉLÉCOMS: L'opérateur Swisscom et l'exploitant de magasins de télécoms Mobilezone ont conclu un partenariat avec l'administration du canton de Bâle-Ville. Les deux sociétés fourniront tous les services relatifs à la gestion des appareils mobiles. La prestation prévoit notamment l'achat, la mise en service et la réparation d'appareils mobiles et d'accessoires. Les collaborateurs habilités du canton de Bâle-Ville pourront ainsi passer commande via la plateforme en ligne de la société zougoise.

ALIMENTATION: Le producteur d'arômes et parfums Givaudan et le groupe d'ingénierie Bühler collaborent pour mettre leurs centres d'innovations à la disposition de jeunes pousses du secteur alimentaire. Ce programme de développement doit les aider à entrer plus vite sur le marché et à accéder plus rapidement à une clientèle internationale. Les jeunes pousses auront accès "aux connaissances, aux compétences et aux plateformes mondiales" des deux groupes.

SERVICES FINANCIERS: La marche en avant de Partners Group se poursuit à un rythme effréné. Le gestionnaire d'actifs zougois a une nouvelle fois surpris les observateurs, cette fois avec sa performance semestrielle. L'évolution de la masse sous gestion devrait être soutenue à l'avenir par une campagne de recrutement menée tambour battant. Avant de dévoiler ses résultats en septembre, le spécialiste en capital-investissement a fait le point sur le développement - très favorable - de sa masse sous gestion et de la demande clientèle entre janvier et juin.

COMMERCE EN GROS: Le facilitateur de distribution DKSH a vu ses recettes et la rentabilité reculer au premier semestre, grevées par la cession des activités dans la santé en Chine et des coûts de restructuration. Sur l'ensemble de l'année, le groupe zurichois espère cependant améliorer son résultat opérationnel. Entre janvier et fin juin, le groupe spécialisé sur l'Asie a vu ses recettes se contracter de 0,9% à 5,62 milliards de francs suisses. La baisse a été encore plus marquée en monnaies locales, à -2,1%.

MATÉRIEL ROULANT: Le site de production berlinois de Stadler Rail sera renforcé. Le constructeur de matériel roulant va débourser 70 millions d'euros (77,6 millions de francs suisses) pour doter son usine d'une nouvelle halle de production, de surfaces de bureaux et d'une cantine moderne. Les travaux seront lancés en 2021, indique le groupe thurgovien. Le développement du site de Berlin-Pankow ne devrait pas s'arrêter là. Stadler Rail y prévoit l'aménagement d'un centre logistique, à condition que le niveau de commandes soit suffisant.

TECHNOLOGIE: Le fabricant autrichien de capteurs AMS fait savoir qu'il ne "voit pas une base suffisante pour poursuivre les discussions avec Osram Licht" au lendemain de son offre pour racheter l'entreprise allemande. Le spécialiste des semi-conducteurs indique avoir pris cette décision "à la suite d'une évaluation des développements récents".

CRYPTOMONNAIE: La société zougoise de cryptomonnaie Bitcoin Suisse a demandé une licence bancaire helvétique. La société de courtage réagit à un environnement réglementaire plus strict. L'entreprise a demandé à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) une licence bancaire et une autorisation de négociant en valeurs mobilières, afin d'élargir son offre de services et produits réglementés.

BANQUES: La marche des affaires s'est révélée favorable pour Banque Migros au cours des six premiers mois de l'année. L'établissement zurichois, propriété du géant orange, a gonflé ses volumes hypothécaires et ses revenus. Le bénéfice net présente une solide progression, trompeuse toutefois car elle découle de la vente d'immeubles. Au terme du premier semestre, Banque Migros a enregistré un bénéfice net de 131,8 millions de francs suisses, en hausse de 8,9% en comparaison annuelle.

CRYPTOMONNAIES: Facebook veut collaborer pleinement avec les instances réglementaires officielles pour sa future cryptomonnaie libra et "n'a nullement l'intention de concurrencer les monnaies souveraines des Etats", déclare le responsable du projet David Marcus. Il s'attend à ce que la Suisse joue un rôle clé dans l'encadrement et la supervision de cette initiative, selon un compte-rendu de la Commission bancaire du Sénat américain.

GESTION D'ACTIFS: Le gestionnaire d'actifs en difficulté GAM a perçu la totalité du produit de la vente des actifs restants des fonds obligataires liquidés ARBF ("Absolute-Return-Bond") et va pouvoir rembourser les investisseurs lésés. Suite à cette liquidation, les clients recevront en moyenne 100,5% de la valeur liquidative "par rapport aux valorisations au début de la liquidation des fonds respectifs", a précisé GAM. Les fonds étaient domiciliés au Luxembourg, en Irlande, aux îles Caïman et en Australie.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en juin dépassant les attentes des analystes, a annoncé le département du Commerce, tandis que les prix des produits importés ont chuté. L'indice des ventes des détaillants et restaurants s'est établi à 519,9 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), les prix affichant une solide progression de 0,4% par rapport à mai, selon ces données corrigées des variations saisonnières. Les analystes anticipaient, eux, une hausse moins importante de 0,2%.

EMPLOI: Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté stable à 3,8% lors des trois mois achevés fin mai, son plus bas niveau depuis 1974, tandis que les salaires ont progressé plus vite qu'attendu, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales (ONS). Le ralentissement économique observé au printemps dans le pays n'a pas encore eu d'impact majeur sur le marché de l'emploi, d'après des données publiées par l'institut officiel.

COMMERCE: L'Italie a enregistré en mai une très forte hausse de sa balance commerciale (+1,98 milliard d'euros sur un an), portée par la hausse des exportations. Les envois de produits pharmaceutiques et de vêtements, ont notamment augmenté, a annoncé l'Institut national des statistiques (Istat). L'excédent commercial atteint 5,34 milliards d'euros en mai et 16,34 milliards d'euros sur les cinq premiers mois de l'année. En mai, les exportations ont augmenté de 1,3% sur un mois et les importations de 0,7%. Sur un an, les envois vers l'étranger ont bondi de 8% et les livraisons des pays tiers de 3,4%.

BANQUES: La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé avoir dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net de 9,65 milliards de dollars. "Record", la performance a été alimentée par la bonne santé des activités traditionnelles de crédit et par une hausse des dépenses des détenteurs de cartes bancaires. La firme a également reçu un chèque de 768 millions de dollars du fisc américain, lié à la résolution de différends, a-t-elle également précisé dans un communiqué. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4,1% à 29,6 milliards de dollars, nettement au-dessus des 28,91 milliards anticipés par les marchés, en dépit d'un déclin continu (-6%) des recettes générées par les activités de courtage.

PHARMA: Le groupe américain de produits pharmaceutiques et d'hygiène Johnson & Johnson, confronté à la concurrence des génériques et sous le feu d'accusations devant la justice, a revu ses prévisions annuelles en hausse après un deuxième trimestre meilleur que prévu. Pour la période avril-juin, le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse de 1,3% pour tomber à 20,56 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), a-t-il annoncé dans un communiqué. Mais, c'est mieux que les 20,29 milliards escomptés par les analystes.

BANQUES: Goldman Sachs a annoncé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, en dépit d'une baisse continue à la fois des commissions perçues par ses banquiers d'affaires et des recettes générées par les traders. La banque a enregistré un bénéfice net de 2,2 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), en baisse certes de 6,4% sur un an mais rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, il ressort à 5,81 dollars contre 4,89 dollars escomptés par les analystes.

MODE: Le groupe de luxe britannique Burberry a annoncé une augmentation robuste de ses ventes au premier trimestre de son exercice annuel, grâce aux collections de son nouveau directeur de la création Riccardo Tisci. Burberry a souligné dans un communiqué que ses ventes en magasins, à périmètre comparable, avaient augmenté de 4% sur un an lors du trimestre achevé le 29 juin. Le chiffre d'affaires de ses ventes au détail a atteint 498 millions de livres (610 millions de francs suisses).

AUTOMOBILES: Les ventes mondiales de Renault ont baissé de 6,7% au premier semestre, à 1,9 million de véhicules, mais le constructeur automobile, freiné par des vents contraires dans plusieurs pays émergents, est parvenu à maintenir ses parts de marché. Le groupe français, qui inclut les marques Dacia, Lada, Samsung Motors et Alpine, a notamment été touché par l'arrêt des ventes en Iran, lié aux sanctions américaines réintroduites en août 2018, par des difficultés commerciales en Chine et par la crise en Argentine et en Turquie.

AÉRONAUTIQUE: Le transporteur aérien Ryanair a annoncé qu'il allait fermer des bases aéroportuaires cet hiver et à l'été 2020 à cause des reports de livraison du Boeing 737 MAX, dont la flotte est clouée au sol après deux accidents. Le groupe irlandais, l'un des principaux du secteur en Europe, a expliqué que la livraison attendue de Boeing 737 MAX 200 était retardée, l'avion devant être certifié par les autorités américaines et européennes. En conséquence, il prévoit désormais de ne recevoir que 30 de ces appareils d'ici à mai 2020, contre 58 prévus au départ.

