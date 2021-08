Résumé des principales informations économiques du mardi 17 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Les prix des logements en propriété ont augmenté surtout dans les communautés rurales au deuxième trimestre de l'année en cours par rapport aux trois premiers mois de 2021, selon les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (IMPI) a ainsi progressé de 2,2% en moyenne nationale dans la période sous revue, s'inscrivant 103,5 points. Par comparaison avec avril à juin 2020, cela équivaut à une hausse des prix de 4,7%.

CONSTRUCTION: La société de construction Implenia avance dans sa restructuration. Alors que le résultat opérationnel a dépassé les attentes des analystes sur les six premiers mois de l'année, les entrées de commandes se sont également révélées solides, a-t-elle indiqué. Les prévisions pour 2021 ont été confirmées. Le bénéfice net a été plus que divisé par deux à 22,4 millions, contre 53,6 millions au premier semestre 2020. La comparaison est toutefois peu pertinente, dans la mesure où l'exercice précédent avait été marqué par plusieurs effets uniques, dont l'introduction en Bourse de son ancienne division Ina Invest en juin 2020.

ASSURANCE VIE: Swiss Life a bouclé le premier semestre sur des résultats supérieurs aux attentes. Malgré une légère contraction des revenus, la direction est en passe de réaliser ses objectifs stratégiques et laisse entendre qu'elle pourrait relever la rémunération de ses actionnaires. "Nous avons réalisé un résultat solide au premier semestre 2021", déclare Patrick Frost, directeur général du numéro un helvétique de l'assurance-vie, cité dans un communiqué, soulignant l'augmentation des revenus liés aux frais et commissions dans toutes les divisions.

TOURISME: Le développeur et exploitant de destinations de vacances Orascom Development Holding a divisé par trois son déficit après minoritaires sur les six premiers mois de l'année à 5,0 millions de francs suisses. Le groupe urano-cairote revendique même sur le plan comptable un bénéfice net de 5,2 millions, à comparer avec une perte sèche de 19,2 millions un an plus tôt. Les recettes ont enflé de 37,5% à 225,7 millions, quand les dépenses générales et administratives ont été allégées de 4,2% à 18,3 million. L'excédent d'exploitation brut (Ebitda) ajusté en a été multiplié par plus de deux à 58,0 millions, détaille le compte-rendu à mi-parcours.

GESTIONNAIRE D'ACTIFS: La société de capital-investissement Partners Group prévoit de générer une solide performance opérationnelle au 1er semestre, un mois après avoir publié des volumes supérieurs aux attentes. Le bénéfice devrait être doublé. Le groupe zougois table sur un bénéfice net entre 585 et 645 millions de francs suisses, à comparer aux 313 millions du 1er semestre 2020, selon un communiqué.

CONJONCTURE: L'économie européenne a renoué avec une forte croissance au deuxième trimestre de l'année, profitant des progrès de la vaccination contre le Covid-19 et d'une levée progressive des restrictions sanitaires, selon des chiffres publiés mardi par Eurostat, confirmant leur précédente estimation. Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a rebondi de 2% au deuxième trimestre par rapport au précédent, après deux baisses trimestrielles consécutives, a annoncé l'office européen des statistiques, en ligne avec sa première estimation dévoilée fin juillet.

GRANDE DISTRIBUTION: Le géant américain de la distribution Walmart a dévoilé de solides ventes aux Etats-Unis pour le deuxième trimestre, tout en revoyant à la hausse ses prévisions de croissance, malgré un relatif essoufflement de celle des ventes en ligne. Son chiffre d'affaires s'est établi au deuxième trimestre de son exercice décalé à 141 milliards de dollars (128,4 milliards de francs suisses), supérieur de 2,4% à celui affiché l'an dernier à la même époque, et plus que ne l'anticipaient les analystes avec 136,88 milliards de dollars.

