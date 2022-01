Résumé des principales informations économiques du mardi 18 janvier

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

EMPLOI: En 2021, 40% d'offres d'emploi de plus ont été dénombrées sur les plateformes jobs.ch et jobup.ch. La tendance à la hausse a été remarquée tant en Suisse alémanique que romande. Cette hausse montre "une image très positive du marché du travail suisse", souligne JobCloud, coentreprise de Ringier et de TX Markets. "Les entreprises savent bien gérer la crise du coronavirus et envisagent l'avenir avec confiance malgré les incertitudes", a ajouté Davide Villa, son directeur général.

CONJONCTURE: Les produits pétroliers, les métaux ainsi que les produits semi-finis en métaux ont provoqué l'année dernière une augmentation des prix à la production et à l'importation en Suisse. Ce renchérissement a atteint 2,7% en moyenne, selon les indications fournies par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les produits pharmaceutiques ont plutôt tiré les prix vers le bas, précise le communiqué. Le renchérissement s'est révélé plus marqué pour les produits importés (+5,1%) que pour ceux élaborés en Suisse (+1,6%).

FINANCE VIRTUELLE: Les banques centrales sont les mieux placées pour assurer la confiance dans la monnaie à l'ère numérique et continueront à l'être, estime Agustín Carstens, directeur général (CEO) de la Banque des règlements internationaux (BRI), mettant en garde contre les initiatives privées. "L'âme de l'argent est la confiance", a déclaré le patron de la banque centrale des banques centrales dans le cadre d'une conférence sur l'avenir des banques et de la monnaie, elle "n'appartient ni à une grosse entreprise technologique ni à un registre anonyme".

PHARMA: Novartis, qui avait déjà repris en mai dernier la main sur le développement clinique de l'ensovibep découvert par Molecular Partners, a finalisé l'acquisition des droits sur ce traitement expérimental contre le Covid-19. Le laboratoire de Schlieren accuse réception des 150 millions de francs suisses convenus pour ce transfert de propriété intellectuelle et confirme les autres clauses contractuelles.

BANQUES: Le nouveau président de Credit Suisse, Axel Lehmann, veut orienter la banque vers des voies plus calmes. Il souhaite également la maintenir en tant qu'entreprise indépendante. Dans une interview accordée au journal alémanique Tages-Anzeiger, Axel Lehmann annonce reprendre le poste de président dans l'objectif de remettre Credit Suisse dans des eaux plus calmes. Il se dit très confiant à l'idée que les gros actionnaires de la banque accepteront la démission d'António Horta-Osório ainsi que le changement à la tête de l'entreprise.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le géant des matériaux de construction Holcim a annoncé l'acquisition du belge PTB-Compaktuna, spécialisé dans les solutions spéciales pour la construction. Cette opération, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, permettront au groupe zougois de se renforcer notamment dans le secteur des travaux de rénovation en Europe. PTB-Compaktuna, fondé en 1957 à Merelbeke, en Belgique, est actif dans la zone Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et au Nord de la France.

PHARMA: CSL Behring, filiale bernoise de l'australien CSL, précise son offre de rachat de toutes les actions nominatives de Vifor Pharma en mains du public. L'offre se déroulera du 2 février au 2 mars, sous réserve de prolongations. Le conseil d'administration du groupe saint-gallois a recommandé à l'unanimité aux détenteurs d'actions d'accepter l'offre. L'entreprise australienne compte dépenser 179,25 dollars en espèces pour chaque nominative Vifor ce qui correspond à une prime de l'ordre de 61% par rapport au cours de clôture "non influencé" au 1er décembre. L'offre porte sur un nombre maximal de 64,9 millions de titres, selon le prospectus.

CHOCOLAT: Lindt & Sprüngli a retrouvé l'année dernière un niveau de recettes d'avant-crise, le chiffre d'affaires du chocolatier industriel ayant bondi de 14,2% sur un an à 4,59 milliards de francs suisses. La progression organique des ventes s'est établie à 13,3%. Toutes les régions ont contribué à cette performance, indique le groupe de Kilchberg, qui revendique une croissance plus vigoureuse que celle du marché. Les restrictions liées à la pandémie ont continué à affecter les recettes, au même titre que la force du franc.

EMBALLAGES: Le producteur d'emballages en verre Vetropack affirme que sa production ne devrait pas être affectée de manière significative en cas de détérioration de la situation politique en Ukraine. Des simulations d'urgence ont été répétées à l'usine de Gostomel, afin de faire face à d'éventuelles coupures d'énergie. Pour l'instant, le site de Gostomel, à proximité de la capitale, n'a pas pâti du durcissement des tensions entre Kiev et Moscou ces dernières semaines. "La production se situe à un niveau habituel, la logistique entrante et sortante fonctionnant en mode normal", a indiqué à AWP le groupe de St-Prex.

GRANDE DISTRIBUTION: Les revenus de Migros ont poursuivi leur croissance à périmètre constant en 2021. Si les recettes ont augmenté dans le commerce de détail, les secteurs du voyage, des loisirs et de la restauration ont en revanche souffert de la pandémie. Les ventes en ligne ont franchi pour la première fois le seuil des 3 milliards de francs suisses, indique le géant orange dans un communiqué.

ENERGIE: Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont passé commande auprès de Repower pour 400 à 600 stations de recharge pour voitures électriques, destinées à alimenter la future flotte de l'ancienne régie fédérale. Les dispositifs seront répartis sur 175 sites à travers toute la Suisse d'ici 2026, précise l'énergéticien grison dans un communiqué. La filiale Plug'n Roll de Repower s'occupera de l'installation et de la mise en service des bornes, ainsi que de leur entretien et de la facturation. La firme de Poschiavo ne fournit aucun détail sur les contours financiers de cette commande.

GRANDE DISTRIBUTION: Transgourmet Ibérica, nouvelle raison sociale du distributeur espagnol GM Food suite à son rachat par la filiale de commerce de gros de Coop en mai 2021, a vu sa croissance dopée l'année dernière par la création de 87 nouveaux points de vente. Sur ce total, 53 sont des magasins franchisés Suma, 29 Proxim et 5 Spar, avec à la clé plus de 17'000 mètres carrés de surface de vente supplémentaire et la création de 367 emplois, précise l'entreprise dans un communiqué.

CONJONCTURE: La Banque du Japon a revu à la hausse ses prévisions de croissance et d'inflation pour le pays sur l'exercice 2022/23, qui débutera le 1er avril, tout en maintenant sa politique monétaire ultra-accommodante. La BoJ s'attend désormais à une croissance du PIB nippon de 3,8% (valeur médiane) en 2022/23, contre une estimation de 2,9% en octobre, citant "les effets des mesures économiques du gouvernement et une reprise de la production pour rattraper la demande".

EMPLOI: Le taux de chômage a encore baissé au Royaume-Uni fin novembre malgré la fin des aides gouvernementales à l'emploi mises en place pendant la pandémie, retrouvant quasiment son niveau pré-Covid juste avant l'impact du variant Omicron. Pour les trois mois achevés fin novembre, le taux de chômage a reculé à 4,1% contre 4,2% fin octobre. Juste avant le choc de la pandémie, ce taux oscillait autour de 3,9%.

BANQUES: La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a dégagé en 2021 un chiffre d'affaires et des bénéfices records grâce notamment à ses activités de conseil aux entreprises et de gestion d'actifs mais ses résultats ont déçu au 4e trimestre et l'action reculait à Wall Street. Avec des dépenses en hausse de 23% d'octobre à décembre, tirées en partie par la hausse des rémunérations des employés, le bénéfice net de la firme a reculé de 13% sur la période.

AUTOMOBILE: Le géant automobile japonais Toyota a prévenu qu'il ne devrait pas atteindre son objectif de production pour son exercice en cours 2021/22, qui se terminera le 31 mars, du fait de perturbations persistantes liées à la pénurie de semi-conducteurs. Citant "l'impact de la demande persistante de semi-conducteurs à travers tous les secteurs industriels", le groupe ne s'attend plus à être capable de produire 9 millions de véhicules Toyota et Lexus sur l'ensemble de son exercice en cours, selon un communiqué.

ESTHÉTIQUE: Le géant français des stylos, briquets et rasoirs jetables Bic a annoncé l'acquisition de la jeune pousse canadienne Inkbox, spécialisée dans les tatouages semi-permanents à base d'encre végétale, pour un montant global minimal de 57 millions d'euros (près de 60 millions de francs suisses). Inkbox s'est spécialisée dans le développement de tatouages avec une durée de vie d'une à deux semaines en moyenne et dispose d'un portefeuille de plus de 10'000 tatouages semi-permanents.

awp