Résumé des principales informations économiques du mardi 18 octobre 2022

PHARMA: La multinationale rhénane Roche a ressenti plus lourdement que prévu l'effet cumulé de la normalisation de sa franchise Covid-19 et de la concurrence des biosimilaires au troisième trimestre, se maintenant de justesse sur la voie de la croissance depuis le début de l'année. La direction reconduit néanmoins ses modestes prévisions pour l'ensemble de l'exercice. De juin à fin septembre, les recettes du groupe se sont affaissées de 7,7% à 14,74 milliards de francs suisses. La contribution de Diagnostics a fondu de 8,5% à 3,90 milliards, quand celle de Pharma s'est érodée de 7,7% à 10,84 milliards, détaille le compte-rendu intermédiaire.

RÉASSURANCE: Swiss Re devrait boucler son troisième partiel comme il avait terminé le premier: dans le rouge. Une contre-performance que le réassureur zurichois met sur le compte notamment des dommages occasionnés par l'ouragan Ian, qui avait dévasté fin septembre l'ouest de la Floride. Swiss Re a indiqué tabler sur un déficit trimestriel d'environ 500 millions de dollars (presque autant en francs suisses). A lui seul, Ian - dont les coûts assurés totaux sont estimés entre 50 et 65 milliards de dollars - devrait peser à hauteur de 1,3 milliard de dollars sur les comptes du groupe.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Holcim va devoir mettre la main à la poche en raison des activités du français Lafarge en Syrie. Le géant zougois a accepté de régler l'affaire en payant 777,78 millions de dollars au Département de justice américain (DoJ). L'affaire porte sur les activités de Lafarge en Syrie. Le français et sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria (LCS) ont été reconnus coupables d'avoir conclu des accords pour le soutien matériel de groupes terroristes dans ce pays, a rappelé Holcim. Les activités portent sur la période d'août 2013 à octobre 2014, date à laquelle LCS avait interrompu ses activités en Syrie.

CHOCOLAT: Barry Callebaut a annoncé la signature d'un accord avec un distributeur et fabricant de confiseries basé à Casablanca, au Maroc. Il s'agit de la première implantation de production locale du zurichois en Afrique du Nord. Le géant des produits à base de chocolat et de cacao va acquérir les actifs de fabrication d'Attelli et conclure un accord d'approvisionnement à long terme en pâte à glacer en chocolat. Ce partenariat permet à l'entreprise de mieux répondre aux demandes locales et d'accélérer son expansion en Afrique du Nord, explique un communiqué.

CONSTRUCTION: La société de construction Implenia a annoncé avoir remporté un nouveau projet de construction pour le département de biomédecine de l'Université de Bâle. Le contrat s'élève à plus de 250 millions de francs suisses. Situé sur le campus des sciences de la vie du site de Schällemätteli à Bâle, le nouveau bâtiment abritera des activités de recherche, d'enseignement et de médecine appliquée.

ENERGIE: Le groupe énergétique CKW, propriété de l'argovien Axpo, veut élargir sa base de fournisseurs locaux de courant solaire et offre désormais la possibilité aux producteurs hors de sa zone de chalandise de lui vendre leur production. L'entreprise de Suisse centrale se targue dans son communiqué d'être le premier énergéticien du pays à offrir cette possibilité de "rémunération attrayante" à tous les producteurs basés en Suisse.

CONJONCTURE: Le moral des investisseurs allemands s'est légèrement redressé en octobre tout en restant très faible à l'approche, pour la première économie européenne, d'une récession hivernale sur fond de coûts énergétiques trop élevés pour l'industrie. L'indicateur publié par l'institut ZEW, mesurant les attentes des marchés sur l'évolution de la conjoncture dans les six mois, a certes regagné 2,7 points sur un mois mais affiche un solde toujours largement négatif à -59,2, après trois mois de baisse d'affilée.

CONJONCTURE: L'Italie a enregistré en août un déficit commercial de 9,56 milliards d'euros, sous l'effet de la flambée des prix des importations de gaz, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat) du pays. En août 2021, la troisième économie de la zone euro avait affiché un excédent commercial de 1,01 milliard d'euros.

TRANSPORT: Le marché européen des voitures neuves a enregistré un léger rebond au mois de septembre, notamment lié aux performances du groupe Volkswagen, aux selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs (ACEA). C'est le deuxième mois de hausse consécutif après treize mois consécutifs de baisse. Mais la base de comparaison était très faible: le mois de septembre 2021 avait été paralysé par les pénuries de pièces électroniques.

OBLIGATIONS: Les taux d'emprunt de l'Etat britannique recommençaient à se tendre un peu. Auparavant, la Banque d'Angleterre (BoE) a confirmé qu'elle maintenait son programme de ventes d'obligations d'Etat à fin octobre, malgré le choc qui secoue le marché britannique. Mardi, la Banque d'Angleterre a nié un article du Financial Times affirmant qu'elle envisageait de retarder le début de ses ventes de bons du Trésor britannique jusqu'à ce que les marchés retrouvent leur calme. "L'article du Financial Times (...) est inexact", assure un porte-parole de la Banque dans un communiqué.

BANQUES: Goldman Sachs, qui a vu son bénéfice chuter au troisième trimestre, a annoncé une vaste réorganisation de ses activités prévoyant entre autres de regrouper dans une même division ses banquiers d'affaires et ses traders. Le PDG de la firme de Wall Street, David Solomon, a expliqué vouloir procéder à un "réalignement" des divers services proposés à ses clients.

AUTOMOBILE: Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn a dévoilé deux prototypes de véhicules électriques, dont un pickup. Le groupe, connu pour représenter un important fournisseur d'Apple, a annoncé que la production de deux autres voitures commencerait cette année. Foxconn, qui joue un rôle clé dans l'assemblage des iPhone et de gadgets de grandes marques internationales, s'est tourné vers la production de véhicules électriques, dévoilant trois voitures l'an dernier dans le cadre de sa diversification. Son directeur général Young Liu a présenté mardi à Taipei deux nouveaux prototypes - une sportive dite "Model B" et un pickup "Model V".

PHARMA: Le laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J) a affiché des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce notamment aux ventes solides de plusieurs médicaments phares. Le groupe de New Brunswick (New Jersey) a réalisé un chiffre d'affaires de 23,8 milliards de dollars (+1,9% sur un an) de juillet à septembre, supérieur aux attentes des analystes de Wall Street.

ASSURANCES: Axa a annoncé être entré en négociation exclusive avec le Groupe des Assurances Crédit Mutuel (GAMC). L 'assureur français veut acquérir pour 310 millions d'euros la filiale de GAMC en Espagne. La transaction "nous permet de renforcer notre présence sur l'un de nos marchés européens clés, en mettant l'accent sur nos activités techniques", a déclaré Frédéric de Courtois, directeur général adjoint d'Axa, cité dans le communiqué. "Cette acquisition va renforcer notre position de leader en Espagne", a complété Olga Sánchez, directrice générale d'Axa Espagne.

