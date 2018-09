Résumé des principales informations économiques du mardi 18 septembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Les salaires ne devraient que modestement progresser cette année et la suivante, surtout en prenant en compte l'inflation, selon les économistes de Credit Suisse. Au lieu de privilégier des hausses de revenus, comme le réclament les syndicats, les entreprises préfèrent miser sur les créations de postes. Les augmentations de salaires ont été relativement faibles depuis la crise financière de 2008, avec des progressions inférieures à 1% par an. En 2017, ils ont ainsi crû de seulement 0,4% sur une base nominale.

MARCHÉ DU TRAVAIL: La Suisse est plutôt bien préparée en comparaison internationale pour affronter les défis liés à la numérisation, même si beaucoup de profils professionnels risquent d'être remis en question. "Près de 20% de tous les postes sont ce qu'on appelle des emplois 'à basse qualification' et ainsi potentiellement susceptibles d'être affectés par des processus d'automatisation ou de numérisation", a indiqué Nicole Burth, patronne d'Adecco Suisse, dans un entretien AWP. Mais le système de formation duale est d'un grand secours car il s'adapte très vite aux changements.

ALIMENTAIRE: Nestlé continue d'optimiser son portefeuille d'activités. Le géant de l'alimentaire a vendu ses affaires d'assurances-vie Gerber Life à Western & Southern Financial Group pour 1,55 milliard de dollars en numéraire (quasiment autant en francs suisses). L'opération permet à Nestlé de poursuivre son recentrage sur son coeur de métier avec les produits alimentaires, les boissons et les produits de soins (Consumer Healthcare).

BANQUES: La Banque nationale suisse (BNS), qui dévoilera jeudi sa décision de politique monétaire, devrait continuer à observer le statu quo en matière de taux directeurs, de l'avis unanime des économistes. Un resserrement en matière de politique monétaire n'est pas attendu avant l'année prochaine. L'institut d'émission a jusqu'à présent maintenu son taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue en zone négative à -0,75%. La fourchette de fluctuation du Libor à trois mois en francs suisses se situe actuellement entre -1,25% et -0,25%.

PHARMA: Vifor Pharma, groupe pharmaceutique né de la scission de Galenica, a augmenté sa participation dans l'entreprise biopharmaceutique américaine Chemocentryx. Les deux sociétés coopèrent depuis 2016 sur des traitements contre des maladies rares. Le laboratoire saint-gallois a relevé sa participation dans Chemocentryx à 21,2%, contre 6,6% précédemment, grâce à l'acquisition de plus de 7,3 millions d'actions de ce dernier auprès du géant britannique GlaxoSmithKline (GSK).

CHIMIE: Clariant se lance dans une nouvelle stratégie ambitieuse, en visant une forte croissance, après l'arrivée en force dans son capital (25%) du saoudien Saudi Sabic Industries Corporation (Sabic). Le groupe bâlois de spécialités chimiques veut porter son chiffre d'affaires à 9 milliards de francs suisses d'ici 2021, en combinant largement ses activités avec celles de son nouveau partenaire. "L'entreprise prévoit une expansion plus soutenue, en se concentrant sur des produits spécifiques et des solutions à haute valeur et à fortes perspectives de croissance".

LOGEMENTS DE VACANCES: Le spécialiste des logements de vacances Interhome a fait savoir que l'été 2018 était le meilleur depuis celui de 2011. Il n'y a jamais eu autant de réservations d'appartements et de maisons de vacances en Suisse du 1er mai au 31 août 2018 qu'au cours des sept dernières années. Par rapport à l'an dernier, le nombre de locations a augmenté de 12%, d'après le communiqué, grâce aux hôtes suisses et allemands. Pour cet automne, les perspectives sont aussi bonnes selon l'entreprise sise à Glattbrugg et détenue par Hotelplan, le voyagiste de Migros.

COMMERCE MONDIAL: Donald Trump agitait la menace depuis des semaines. Il a fini par la mettre à exécution: 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires vont être taxés à 10%, la Chine promettant de son côté des "représailles". "Les tarifs douaniers prendront effet le 24 septembre et s'élèveront à hauteur de 10% jusqu'à la fin de l'année. Le 1er janvier, les taxes douanières seront portées à 25%", a-t-il expliqué dans un communiqué transmis par la Maison Blanche.

LITIGE FISCAL: Le gouvernement irlandais a annoncé avoir récolté auprès du géant Apple la somme de 14,3 milliards d'euros (16,1 milliards de francs suisses) qui correspond à des avantages fiscaux jugés indus par l'Union européenne (UE) et qui a été placée sur un compte bloqué. Le ministre des Finances irlandais Paschal Donohoe a expliqué dans un communiqué qu'au cours des deuxième et troisième trimestres, Apple a déposé cette somme sur ce compte, correspondant aux 13,1 milliards d'euros d'aides d'Etat présumées, ainsi que 1,2 milliard d'intérêt.

AUTOMOBILES: L'UE a ouvert une enquête sur une éventuelle entente entre constructeurs automobiles allemands pour ne pas se faire concurrence en matière de technologies de réduction d'émissions polluantes, trois ans après l'éclatement du scandale Dieselgate. "La Commission examine si BMW, Daimler et Volkswagen sont convenus de ne pas se livrer concurrence en ce qui concerne le développement et le déploiement de systèmes importants permettant de réduire les émissions nocives des voitures particulières à moteur essence et diesel", selon un communiqué de l'exécutif européen.

COMMERCE EN LIGNE: Zalando, le numéro un européen de la mode en ligne, a revu à la baisse ses prévisions de résultats 2018 en raison de l'été inhabituellement long et chaud qui a pesé sur les ventes de la saison automne/hiver. "Août et septembre 2018 ont été caractérisés par la poursuite de températures élevées dans toute l'Europe, réduisant la demande des consommateurs comme l'a montré la baisse du marché global du prêt-à-porter sur la période qui oblige à consentir des rabais plus importants que l'année précédente", explique le groupe allemand.

INTERNET ET LOGICIELS: Google a inauguré à Paris son nouveau laboratoire de recherche en intelligence artificielle, annoncé en janvier lors du sommet de grands patrons mondiaux "Choose France". L'implantation de ce centre de recherches à Paris "est un signal fort de l'attractivité de la France", a déclaré la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Delphine Gény-Stephann, présente à l'inauguration.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile BMW a annoncé que son usine fabriquant la Mini au Royaume-Uni allait fermer quatre semaines une fois la sortie de l'Union européenne effective fin mars 2019 afin d'éviter toute perturbation en cas de Brexit sans accord. BMW rappelle que chaque année en été, ses différents sites de production sont temporairement à l'arrêt pour maintenance afin de remplacer et de moderniser ses équipements.

SPORT AUTOMOBILE: Le patron de Ferrari s'est dit "raisonnablement optimiste" concernant la possibilité de parvenir "dans des délais acceptables" à un accord sur les règles qui régiront la Formule 1 à partir de la saison 2021. "Je suis raisonnablement optimiste concernant un accord dans des délais acceptables, mais Ferrari insistera toujours pour que cela ne se produise pas au détriment de la garantie que la F1 restera au sommet de la technologie des compétitions sportives", a déclaré le nouveau directeur général du groupe, Louis Camilleri, à l'occasion de la présentation du nouveau plan stratégique 2018-2022, à Maranello (nord).

AUTOMOBILE: L'alliance franco-japonaise Renault-Nissan-Mitsubishi, premier constructeur automobile mondial en termes de volumes vendus, a annoncé la signature d'un accord avec Google. La coopération porte sur l'intégration de logiciels dans les véhicules des groupes français et japonais. Aux termes du contrat qui débutera en 2021, Renault-Nissan-Mitsubishi utilisera Android, le système d'exploitation mobile le plus répandu au monde, développé par Google, pour offrir à ses clients de nouveaux services à bord de ses automobiles, selon un communiqué publié mardi. "L'objectif principal est d'apporter dans la voiture l'expérience que les utilisateurs ont sur leur téléphone", a expliqué à l'AFP Hadi Zablit, directeur du développement des affaires auprès de l'alliance.

