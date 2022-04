Résumé des principales informations économiques du mardi 19 avril 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TOURISME: Le nombre de nuitées hôtelières devrait avoir augmenté au mois de mars en Suisse, grâce au retour des touristes étrangers, selon les premières estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le mois dernier, le nombre de nuitées dans l'hôtellerie suisse devrait avoir grimpé de 63,3% sur un an. La demande des hôtes locaux a progressé de 22,4%, tandis que celle des étrangers s'est envolée de presque 214%.

BANQUES: Glass Lewis enjoint les actionnaires de Credit Suisse à refuser la décharge au conseil d'administration et à la direction du numéro deux bancaire helvétique pour l'année 2020. Le prestataire californien de conseils aux investisseurs rappelle que l'effondrement des fonds Greensill Capital et Archegos Capital Management et les défauts identifiés depuis dans l'infrastructure de gestion du risque ont coûté cher au groupe en 2021. L'organisation américaine recommande d'ailleurs de n'accorder la décharge au titre de 2021 qu'à l'exception des questions liées aux fonds Supply Chain Finance de Greensill.

HYDROCARBURES: Les prix du pétrole se stabilisaient mardi, après la hausse intervenue la veille suite à l'arrêt de deux sites de productions majeurs en Libye. Reste que le marché devrait continuer à s'orienter à la hausse par les discussions autour d'un embargo européen sur les exportations russes, alors que les forces armées de la Russie semblent avoir entamé leur offensive dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson (J&J) a suspendu ses prévisions de vente pour son vaccin contre le Covid-19, dont la demande est inférieure à celle des sérums de Moderna et Pfizer. Au quatrième trimestre de l'année dernière, le géant américain avait tablé sur des recettes comprises entre 3 et 3,5 milliards de dollars (2,8 à 3,3 miliards de francs suisses) en 2022 pour son vaccin à vecteur adénoviral.

CHIMIE: Le groupe allemand Henkel, spécialiste des produits d'entretien et adhésifs avec des marques comme Rubson, Le Chat ou Diadermine, a annoncé "abandonner" ses activités en Russie, au moment où quelques entreprises allemandes défendent encore leur présence dans le pays. "Au vu des développements de la guerre en Ukraine, Henkel a décidé d'abandonner ses activités en Russie", a expliqué le groupe qui emploie plus de 52'000 personnes dans le monde.

AUTOMOBILE: Le groupe Stellantis a annoncé la suspension de l'activité de son unique usine russe de Kaluga (sud-ouest de Moscou), en raison des sanctions internationales frappant la Russie et faute de pièces. "Suite au renforcement jour après jour des sanctions croisées et aux difficultés logistiques rencontrées quotidiennement, Stellantis a décidé de suspendre son activité industrielle à Kaluga afin de garantir le respect total de l'ensemble des sanctions croisées et protéger ses employés".

INFORMATIQUE: La société américaine de capital-investissement Bain Capital, qui envisage de lancer une offre publique d'achat sur Toshiba, ne souhaite pas démanteler le groupe japonais, a assuré un haut responsable du fonds dans un entretien au journal Nikkei. "Nous garderions les activités de Toshiba ensemble et nous nous abstiendrions de toute cession" d'actifs, selon Yuji Sugimoto, co-dirigeant de Bain Capital en Asie. "Il n'y aurait pas de démantèlement".

BANQUES: Le géant bancaire Société Générale a dévoilé la nouvelle marque de son réseau de banque de détail qui s'intitulera "SG" à partir de 2023, une fois la fusion avec Crédit du Nord effective. Cette "nouvelle marque nationale SG" sera associée à dix marques régionales: SG Crédit du Nord, SG Grand Est, SG Laydernier, SG Auvergne Rhône Alpes, SG SMC, SG Courtois, SG Sud Ouest, SG Tarneaud, SG Grand Ouest, et SG Société Générale en Ile-de-France et en Corse.

awp