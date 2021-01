Résumé des principales informations économiques du mardi 19 janvier 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: La grande banque UBS prévoit la reprise de l'économie helvétique en 2021 avec un PIB qui devrait atteindre une croissance de 3,6%. La reprise des affaires est toutefois soumise à l'efficacité de la campagne de vaccination contre le Covid-19, alors que la circulation du virus reste très élevée dans le pays et que des mesures restrictives sont toujours mises en place pour tenter de l'endiguer. La reprise, autrefois espérée, est maintenant prévue et chiffrée. Après un plongeon du produit national brut (PIB) suisse estimé à 3,2% en 2020, la banque aux trois clés prévoit une croissance de 3,6% en 2021, d'après un communiqué.

CONJONCTURE: Les prix à la production et à l'importation ont reculé en 2020, marqués par une évolution annuelle moyenne de -3,0%, indique un communiqué de l'Office fédéral de la statistique (OFS) (-1,4% en 2019 et +2,4% en 2018). En décembre 2020, par contre, ils ont progressé de 0,5% en comparaison à novembre, pour atteindre 98,4 points. Le communiqué précise que le recul de 3,0% en 2020 s'explique avant tout par les baisses de prix observées pour les produits pétroliers et les produits pharmaceutiques.

LA POSTE: En livrant 182,7 millions de colis, les postiers ont atteint un record historique en 2020. Tout comme les années précédentes, le volume de lettres échangées a encore diminué. Elle a connu une augmentation de 23,3% par rapport à l'année précédente.

PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES: Le groupe Logitech a vu ses revenus s'envoler de 85% à 1,67 milliard de dollars au 3e trimestre de son exercice décalé 2020/21, profitant toujours de l'essor du télétravail occasionné par la pandémie de coronavirus. Forte de sa performance, l'entreprise a une nouvelle fois revu ses objectifs annuels à la hausse. "Ces résultats trimestriels record démontrent la robustesse de notre portefeuille, qui s'appuie sur des tendances de croissance à long terme dans le travail et l'enseignement à distance, la collaboration vidéo, l'e-sport et la création de contenus numériques", s'est félicité dans un communiqué son président et patron, Bracken Darrell.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe Migros a vu certaines de ses activités dopées par la crise sanitaire, alors que d'autres ont été durement affectées par les restrictions mises en place pour endiguer la pandémie de coronavirus. Dans l'ensemble, le géant orange a vu son chiffre d'affaires consolidé croître de 4% pour s'inscrire à 29,82 milliards de francs suisses en 2020. "Migros s'en est bien sortie en cette année particulièrement difficile", a déclaré Fabrice Zumbrunnen, président de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros (FCM), cité dans un communiqué, soulignant le rôle fondamental du groupe dans l'approvisionnement de la population.

CONFISERIE: Le chocolat et les pralinés de Lindt & Sprüngli ont moins séduit en 2020, en raison des restrictions liées à la crise du coronavirus. Le chocolatier zurichois a vu ses ventes reculer de plus de 10% en 2020 et s'abstient de livrer des pronostics pour l'année en cours. Le chocolatier de Kilchberg a enregistré un chiffre d'affaires de 4,02 milliards de francs suisses en 2020, soit une chute de 10,9% en un an. Ajustée des effets de change, l'évolution organique s'inscrit dans le négatif à -6,1%, selon le communiqué. Tant le chiffre d'affaires que la contraction organique ont fait moins bien que le consensus AWP.

INDUSTRIE MINIÈRE: Glencore annonce la cession par le véhicule d'investissement Carlisa Investments, dans laquelle la multinationale zougoise détient 81,2%, de 90% des parts dans la mine de cuivre zambienne de Mopani. Le repreneur est la société de participations locale ZCCM Investments Holdings, qui détenait déjà les 10% restants et déboursera un dollar symbolique pour s'adjuger l'entier de Mopani, en plus toutefois du remboursement d'une dette de 1,5 milliard de dollars.

BANQUES: Postfinance a décidé de retirer les bulletins de versements rouges (BV) et oranges (BVR) au 30 septembre 2022 dans le cadre du passage au numérique de la comptabilité et le soutien des produits associés à cette transition numérique, à savoir la facture QR et l'eBill, annonce le bras financier du géant jaune. Les bulletins de versement actuels de tous les clients des banques suisses seront ainsi définitivement supprimés. Postfinance collabore avec la place financière suisse afin de garantir le bon déroulement du processus de migration, précise le communiqué.

GALÉNIQUE: Le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a conclu avec son homologue britannique Nextpharma un accord d'externalisation sous conditions pour deux sites d'encapsulage, établis à Ploërmel, en Bretagne, et à Edimbourg, en Ecosse, employant au total quelque 390 personnes. Le communiqué conjoint ne mentionne aucun détail financier autour de cette transaction, qui doit encore obtenir le feu vert des régulateurs locaux.

PHARMA: Les laboratoires rhénan Novartis et britannique Glaxosmithkline (GSK) lancent un appel à des chercheurs en Afrique pour explorer des corrélations entre diversité génétique et réaction à la malaria ainsi qu'à la tuberculose sur le continent Premier. Le projet sera doté d'une enveloppe de 3,6 millions de dollars sur cinq ans, précise un communiqué. Chercheurs académiques, conseils scientifiques et organisations publiques sont invitées à faire part de leur intérêt d'ici au 1er mars. Les projets sélectionnés pourront percevoir des financements sous la forme de bourses, subventions ou coup de pouce à la création d'entreprises.

