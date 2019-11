Résumé des principales informations économiques du mardi 19 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations suisses ont reculé en octobre sur un mois, une baisse à relativiser toutefois après le solide rebond enregistré en septembre. La balance commerciale a clôturé sur un excédent de 2,4 milliards de francs suisses, en baisse de 22,7%, a indiqué l'Administration fédérale des douanes (AFD). Les exportations se sont inscrites en baisse de 5,3% à 19,34 milliards en octobre en valeur nominale et en termes désaisonnalisés. De leur côté, les importations ont reculé de 2,4% à 16,95 milliards.

LUXE: Les exportations horlogères suisses ont franchi la barre des 2 milliards de francs suisses en octobre, grâce à une croissance de 1,5% par rapport au mois correspondant de l'an dernier. La progression générale a cependant été freinée par la baisse très marquée qu'a connue Hong Kong, le marché le plus important. L'ancienne colonie britannique, secouée depuis cet été par les manifestations prodémocratie, a accusé une chute de 29,7% sur un an. "Cette baisse au niveau des exportations horlogères est plus en phase avec la situation effective du marché local que lors des mois précédents", écrit la Fédération horlogère suisse (FH).

TECHNIQUES MÉDICALES: Le fabricant d'appareils auditifs Sonova a engrangé un chiffre d'affaires semestriel meilleur qu'attendu, grâce notamment à des parts de marché gagnées aux Etats-Unis, pour son exercice décalé 2019/2020. Le groupe de Stäfa a revu à la hausse ses prévisions à court terme. Le chiffre d'affaires a atteint 1,43 milliard de francs suisses, soit un bond de 9,4% sur un an, selon un communiqué . La performance est à mettre sur le compte des trois divisions du groupe zurichois, qui ont gagné des parts de marché.

INDUSTRIE DES MACHINES: La baisse des commandes de machines pour l'industrie automobile contraint Mikron à réduire ses effectifs. Le fabricant biennois de machines-outils annonce "environ 25 licenciements" sur son site de production d'Agno, au Tessin. La mesure touche la division Machining. Le personnel rattaché aux projets d'innovation et aux services n'est pas concerné, ni les deux autres divisions du groupe, Mikron Automation et Mikron Tool.

BANQUES: Julius Bär traîne toujours Kairos comme un boulet. Plombé par sa filiale italienne sur dix mois, le gestionnaire de fortune zurichois renonce en 2019 à son objectif d'entrées nettes d'argent, mais lance un programme de rachat d'actions pour apaiser les esprits. Kairos apparaît - presque - comme la source de tous les maux de Julius Bär. La société milanaise en restructuration continue de subir une hémorragie de fonds, ce qui a ramené la croissance annualisée des entrées nettes d'argent du groupe à "moins de 3%" à fin octobre, indique la banque zurichoise.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Easyjet a connu en 2018/19 un envol de sa fréquentation sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, où les capacités ont été renforcées. Près de 40% des passagers transportés par le groupe britannique en Suisse ont ainsi foulé le tarmac rhénan. Sur l'exercice décalé clos à fin septembre, le nombre de passagers a crû de 5,6% sur l'ensemble du territoire helvétique à 15,1 millions de personnes, ont indiqué aujourd'hui les responsables lors d'une conférence de presse à Genève.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le détaillant Valora a enregistré le départ du directeur financier Tobias Knechtle, qui quittera ses fonctions fin novembre. Le poste sera repris à titre intérimaire par le directeur général Michael Mueller et le responsable de la comptabilité Christian Tümmler. Le directeur financier, la direction et le conseil d'administration "ont convenu d'un commun accord de résilier le rapport contractuel qui les lie", a indiqué Valora dans un communiqué, laissant seulement entrevoir que M. Knechtle partait "pour des motifs personnels".

SERVICES FINANCIERS: Les taux sur les comptes de prévoyance complémentaire 3a se situent à "des niveaux historiquement bas", mais investir dans ces véhicules de placement est malgré tout intéressant en raison des économies d'impôts. Le taux moyen se situait à 0,2%, selon les relevés du portail de prestations financière Moneyland.ch qui a passé au crible les offres de 91 prestataires suisses. A titre de comparaison, le taux moyen se situait à 7% en 1992 et à 2,27% en 2008, a-t-il rappelé dans un communiqué.

AUTOMOBILES: Le marché automobile européen a progressé de 8,7% en octobre sur un an, avec un nombre d'immatriculations "au plus haut depuis 2009", continuant de se remettre du choc des nouvelles normes antipollution introduites en septembre 2018, selon des statistiques publiées . Les livraisons de Renault (avec Dacia, Lada et Alpine) ont progressé de 13,2% en octobre, alors qu'elles avaient chuté de près de 15% l'an dernier sur la même période.

awp