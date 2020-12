Résumé des principales informations économiques du mardi 1er décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: Les mois d'été se sont révélés favorables pour l'économie helvétique. Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a bondi de 7,2% au troisième trimestre comparé au partiel précédent, porté par la demande intérieure et une partie du secteur tertiaire, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Cette hausse, obtenue grâce à l'assouplissement des restrictions visant à lutter contre la propagation du virus, intervient après une chute de 8,6% lors des six premiers mois de l'année, causée par la pandémie de coronavirus.

CONJONCTURE: L'OCDE se montre moins optimiste qu'en juin concernant la reprise de l'économie suisse l'an prochain, alors que le pays connaît une deuxième vague d'infections au coronavirus. La croissance devrait atteindre 2,2% en 2021 et 3,4% en 2022, selon les perspectives économiques publiées. Pour 2020, le produit intérieur brut (PIB) devrait se contracter de 4,7%. En juin, l'Organisation de coopération et de développement économiques se montrait plus pessimiste, tablant sur un recul de 7,7%. En revanche, elle se montrait à l'époque plus enjoué pour 2021, prévoyant un bond de 5,7%, contre seulement 2,2% ce mardi.

IMMOBILIER: Locataires et propriétaires devront encore ronger leur frein avant de demander une modification du loyer. Le taux d'intérêt de référence applicable aux contrats de bail est resté inchangé au 30 septembre, à 1,25%. Cet indicateur trimestriel n'a pas bougé d'un iota depuis mars dernier. A fin septembre, le taux de référence se situait entre 1,30 et 1,33%, selon les calculs de l'Office fédéral du logement (OFL). Il se maintiendra à 1,25% tant que le taux d'intérêt moyen ne sera pas inférieur à 1,13 % ou supérieur à 1,37 %, précise un communiqué.

TOURISME: La parahôtellerie helvétique affiche un tableau contrasté à l'issue du troisième trimestre. Les logements de vacances et terrains de camping ont enregistré des hausses de fréquentation, alors que l'hébergement collectif est demeuré dédaigné par les visiteurs, selon un bilan provisoire brossé par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le secteur dans son ensemble a comptabilisé 7,5 millions de nuitées, dont près de quatre sur cinq sont attribuables à des hôtes autochtones. Les logements de vacances affichent 2,6 millions de nuitées, contre 2,2 millions un an plus tôt.

TRANSPORT: En novembre le nombre d'avions ayant décollé et atterri à l'aéroport de Zurich a reculé de façon nette par rapport à octobre. Si une partie de la baisse s'explique par des facteurs saisonniers, à l'image de la comparaison d'une année à l'autre, l'essentiel de la chute reflète l'intensification des mesures prises pour endiguer la crise pandémique. Dévoilés par Flughafen Zürich, la société exploitant le tarmac zurichois, les derniers chiffres montrent que seuls 2653 décollages ont eu lieu le mois dernier, soit un bon tiers de moins qu'en octobre. Par comparaison avec novembre 2019 le trafic aérien s'écarte à nouveau du niveau ayant précédé l'apparition de la pandémie. 73% de moins de décollages ont été enregistrés dans la période sous revue par rapport à l'année dernière.

BANQUES: L'organe de surveillance de la grande banque Credit Suisse propose aux actionnaires la candidature d'António Horta-Osório en tant que nouveau président du conseil d'administration. La candidature de l'actuel patron de la britannique Lloyds sera revue à l'occasion d'un vote lors de la prochaine assemblée générale annuelle le 30 avril 2021. C'est un comité de recherche spécialement constitué pour l'occasion qui a désigné le banquier portugais Horta-Osório comme candidat favori, d'après un communiqué publié par Credit Suisse. La recherche a été très "orientée à l'international", précise la banque aux deux voiles.

TOURISME: Le moral des hôteliers helvétiques a encore sombré en novembre selon le dernier sondage réalisé par la faîtière hôtellerie suisse. Les exploitants urbains demeurent les plus pessimistes pour la marche de leurs affaires, 95% d'entre eux anticipant désormais une performance 2020 inférieure à celle de 2019, contre encore 90% en septembre. L'accès de méfiance ne se limite toutefois pas aux établissements citadins. Trois quarts des hôtels alpins optent désormais pour le pessimisme, contre un peu plus de la moitié deux mois plus tôt, tout comme près de 90% (57%) des structures d'accueil en campagne.

PHARMA: Le géant pharmaceutique Roche a décroché une homologation d'urgence de l'Autorité sanitaire américaine (FDA) pour son test sérologique du Covid-19, déjà disponible en Europe. Le test Eleusis SARS-Cov-2 fonctionne sur tous les systèmes d'analyse d'immunochimie Cobas, très répandus dans le monde entier, et peut fournir un résultat dans les 18 minutes. Le test devrait être efficace pour diagnostiquer une infection récente ou passée par le nouveau coronavirus, a indiqué lundi soir la FDA dans un communiqué de presse

PHARMA: L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé qu'elle tiendrait une réunion extraordinaire le 29 décembre "au plus tard" pour donner, ou pas, son feu vert à la commercialisation du vaccin contre le Covid-19 développé par l'allemand Biontech et l'américain Pfizer. "Si les données soumises sont suffisamment solides pour conclure sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du vaccin, l'EMA (...) conclura son évaluation lors d'une réunion extraordinaire prévue le 29 décembre au plus tard", a déclaré le régulateur européen dans un communiqué.

awp