Résumé des principales informations économiques du mardi 1er juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: L'économie helvétique a enregistré un recul du PIB au premier trimestre par comparaison avec celui de 2020, alors que les feux clignotaient encore au vert en fin d'année dernière, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Commentant ces chiffres, des experts voient cependant le bout du tunnel et estiment que dans certains secteurs la Suisse est bien partie pour profiter d'un effet de rattrapage en fin d'année. Le produit intérieur brut (PIB) a baissé de 0,5% pendant la période sous revue. Il se situait encore dans une zone légèrement positive en décembre 2020 (+0,1%). Le consensus des analystes interrogés par AWP a vu juste, ayant tablé sur une baisse comprise entre 0,4% et 0,7%.

CONSOMMATION: Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont bondi en avril sur un an, la consommation ayant été freinée l'an dernier par le semi-confinement lié à la pandémie de coronavirus. Sur un mois, au contraire, les recettes ont flanché. Après correction de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont augmenté de 34,8% en termes nominaux en avril sur un an. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis le début de la série chronologique en janvier 2000, selon les résultats provisoires établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

CONJONCTURE: Le moral des petites et moyennes entreprises (PME) a poursuivi son escalade en mai, indique le rapport périodique compilé par Raiffeisen. L'indice PMI des PME correspondant a bondi de 6,8 points sur un mois pour établir une nouvelle marque de référence à 65,2 points, inédite depuis la première édition de l'étude en mars 2018 et bien au-delà du seuil de croissance fixé à 50 points. Le regain de confiance chez les entrepreneurs sondés repose sur la reprise de la demande mondiale pour les produits d'exportation helvétiques d'une part, ainsi que sur l'accalmie observée sur le front de la pandémie d'autre part.

BOISSONS: Nestlé Waters, filiale du géant veveysan, va mettre la main à la poche pour assainir des décharges illégales de plastique à Vittel, dans les Vosges, où elle embouteille de l'eau. L'entreprise "s'engage à agir et à financer tout ce qui sera nécessaire pour assainir 4 anciens dépôts de plastique situés sur ses propriétés. Ces dépôts datent des années 1960/70, une période antérieure à l'acquisition par Nestlé Waters de la pleine propriété de l'entreprise et de la responsabilité de ses opérations", selon un communiqué dont AWP a eu connaissance.

LUXE: Le salon horloger Geneva Watch Days tiendra sa 2e édition physique et numérique du 30 août au 3 septembre. Rassemblant une vingtaine de marques horlogères, la manifestation décentralisée sera organisée dans divers hôtels, manufactures et boutiques de la ville du bout du lac. "Le succès des Geneva Watch Days 2020 a conduit les maisons fondatrices et associées à répéter l'opération en 2021 selon un format très similaire", indique un communiqué. Il s'agira du premier salon horloger physique organisé en Suisse cette année. Les marques qui y prendront part dévoileront leurs nouveautés notamment à leurs clients et à la presse.

TRANSPORT AÉRIEN: Swiss enregistre depuis peu une augmentation des réservations pour l'été, alors que la vaccination contre le coronavirus progresse et que les restrictions de déplacement se lèvent. En juin et juillet, 49 liaisons aériennes seront ajoutées ou reprises au départ de Zurich et de Genève. "Au milieu de l'été, le nombre de liaisons passera à 125, dont 85 au départ de Zurich et 40 au départ de Genève", précise la compagnie à la croix blanche mardi. L'offre, avant tout de loisirs, ne représentera qu'entre 50 et 55% de celle de 2019.

BANQUES: Banque Alternative Suisse (BAS) devient le premier établissement helvétique à appliquer des taux négatifs sur presque tous ses comptes dès le premier franc, une mesure touchant également les clients modestes. Un intérêt de -0,25% sera prélevé sur les dépôts. En 2015, BAS avait déjà brisé un tabou, ponctionnant les comptes bien fournis. Le taux de rémunération des comptes a été abaissé de 0,25 point de pourcentage, précise l'établissement soleurois spécialisé dans le financement de projets à vocation sociale et écologique. A titre d'exemple, il faudra désormais composer avec un intérêt négatif de 2,50 francs suisses par an sur un montant de 1000 francs suisses.

CONJONCTURE: Le taux d'inflation de la zone euro a poursuivi sa hausse en mai, tirée par les prix de l'énergie, et a atteint 2% sur un an, la limite haute de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE), tandis que le chômage a reflué à 8%, selon Eurostat. La zone euro a enregistré le mois dernier son taux d'inflation le plus élevé depuis octobre 2018, quand elle avait atteint 2,3%, a précisé l'Office européen des statistiques, dans un communiqué.

EMPLOI: Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en mai, alors que l'économie émerge de la crise sanitaire, selon les chiffres de l'Agence pour l'emploi, les experts identifiant toutefois un début de sortie de crise. En données corrigées des variations saisonnières (CVS), le taux de chômage atteint 6,0%, au même niveau depuis janvier. Le nombre de chômeurs a baissé de 15'000 en données corrigées, et de 84'000 en données brutes, à 2'687'000 personnes sans emploi.

awp