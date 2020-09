Résumé des principales informations économiques du mardi 1er septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

BANQUES: Pictet a dû se prémunir contre les risques du coronavirus, ce qui a pesé sur ses résultats intermédiaires. La masse sous gestion a reculé, sous l'effet de la chute des marchés financiers au plus fort de la crise et malgré une collecte très favorable, tandis que les recettes ont progressé grâce à une activité clientèle dopée à la volatilité. Dans ce contexte marqué par les incertitudes, Pictet annonce l'ouverture de deux bureaux, l'un à Shanghai et l'autre à New York. Leur inauguration interviendra au cours du 4e trimestre.

IMMOBILIER: Locataires et propriétaires devront ronger leur frein s'ils veulent obtenir un meilleur loyer. A fin juin, le taux de référence afférent était stable à 1,25%. Cet indicateur, arrondi au quart de pourcent, se situait à 1,33% contre 1,35% au trimestre précédent, indique l'Office fédéral du logement (OFL). Le taux applicable aux contrats de bail, valable pour la fixation des loyers, se maintiendra à 1,25% tant que le taux d'intérêt moyen restera supérieur à 1,13 % ou ne dépassera pas 1,37%, précise le communiqué de presse.

TOURISME: La fréquentation des structures de parahôtellerie a subi de plein fouet l'impact des mesures de confinement adoptées au printemps. Si le mois de juin traduit une certaine reprise pour les logements de vacances et les terrains de campings, les hébergements collectifs n'affichent guère de signes de reprise. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, les logements de vacances affichent toujours un nombre de nuitées divisé par deux en comparaison annuelle, à 464'653 unités. Les hébergements collectifs ont essuyé une évaporation de plus de 80% des réservations honorées, 190'691 nuitées. Les camping ont perdu plus de 40% de leurs visiteurs, avec 572'430 nuitées, selon le relevé périodique publié mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

ENERGIE: La pandémie de Covid-19 n'a pas laissé de traces visibles sur la performance de BKW, qui assure avoir maintenu le bon fonctionnement de ses installations de réseau et de production. Les fonds liés aux déchets radioactifs ont durement entamé le bénéfice semestriel, ce qui n'a pas empêché l'énergéticien de relever ses ambitions pour 2020. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 1,53 milliard de francs suisses, en progression de 12% sur un an, indique le groupe bernois.

ALIMENTATION: Nespresso a inauguré la "Swiss Aluminium Capsule Recycling" destinée à faciliter le recyclage de l'aluminium en Suisse. Le géant du café veut rassembler les producteurs dans cette organisation pour atteindre, à terme, un taux de recyclage des capsules à café de 75% en Suisse d'ici à 2025. L'organisation à but non lucratif "Swiss Aluminium Capsule Recycling" est le fruit d'un partenariat entre Nespresso et Delica, le torréfacteur du distributeur Migros, selon le communiqué des partenaires.

CONJONCTURE: Les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'industrie ont enregistré un repli de leurs activités en août. L'évolution des carnets de commandes ne laisse pas non plus espérer une reprise rapide de la production, selon l'indice PMI des PME compilé par la banque Raiffeisen. L'indice a reculé à 44,3 points en août, contre 49,7 points lors du mois de juillet. L'ensemble des six sous-indices du PMI s'est inscrit sous la barre de la zone de croissance fixée à 50 points. Le recul de l'emploi s'est également accentué en août.

CONJONCTURE: La situation dans l'industrie s'est améliorée en août, à la fois au niveau de la production et des commandes, ce qui rend les directeurs d'achat optimistes pour l'avenir, malgré une situation toujours difficile sur le front de l'emploi. L'indice PMI compilé par Credit Suisse et procure.ch est à nouveau repassé en zone de croissance, pour la première fois depuis mars 2019, ont précisé les deux sociétés.

CONSTRUCTION: La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dénoncé un "véritable scandale écologique" après la révélation de rejets polluants dans la Seine issus d'une usine de cimenterie de LafargeHolcim, visée depuis fin août par une enquête du parquet de Paris. "C'est un véritable scandale écologique, alors que nous travaillons avec nos partenaires depuis de nombreuses années pour améliorer la qualité du fleuve. La Ville de Paris va saisir le procureur de la République pour ces faits graves qui portent atteinte à notre environnement", a tweeté la maire PS Anne Hidalgo, en partageant l'information révélée par Europe 1.

PHARMA: Le laboratoire pharmaceutique Roche a obtenu de l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) une homologation pour des tests de dépistage du VIH. Le traitement permet à la fois de savoir si le patient est infecté par le virus du sida et de quelle forme d'affection il souffre (VIH 1 ou VIH 2), précise la société. Ces tests qualitatifs peuvent désormais être utilisés sur le système Cobas 6800/8800, une machine de laboratoire entièrement automatisée, aux Etats-Unis.

PHARMA: Le géant pharmaceutique Novartis va construire une nouvelle unité de production sur son site bâlois de Schweizerhalle, pour un investissement total de 70 millions de francs suisses. Les deux nouvelles lignes seront dévolues à la fabrication de "principes actifs complexes" de médicaments expérimentaux. Elles seront aménagées dans un bâtiment existant, précise le laboratoire rhénan. Ces nouvelles installations seront mises en service à la fin de l'année prochaine. Cet investissement vient confirmer l'importance de Schweizerhalle comme site de production à l'échelle mondiale, assure Novartis.

SANTÉ: Les assurés d'Atupri pourront à l'avenir s'acquitter de leurs primes en devises numériques. L'assureur maladie et accident bernois indique mardi sur son site internet accepter le bitcoin et l'ether comme moyens de paiement ordinaires pour ses quelque 200'000 clients. "Nous investissons de manière conséquente dans de nouvelles technologies et profitons des opportunités offertes par la numérisation", affirme la directrice des ventes Caroline Meili, citée dans un communiqué.

CONJONCTURE: L'inflation en zone euro est passée en territoire négatif en août pour la première fois depuis mai 2016, tandis que le chômage a progressé en juillet dans la zone euro, a indiqué l'Office européen des statistiques. En août, l'inflation s'affichait à -0,2% contre +0,4% en juillet, selon une première estimation d'Eurostat.

EMPLOI: Le taux de chômage a poursuivi sa hausse en juillet en Italie, atteignant 9,7%, et même 31,1% parmi les jeunes de 15 à 24 ans, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). Le chômage a progressé de 0,5 point en juillet pour l'ensemble de la population active, avec une hausse encore plus marquée, de 1,5 point, pour les 15-24 ans.

EMPLOI: Le taux de chômage en Allemagne est resté stable pour le deuxième mois d'affilée, à 6,4% en août, après la forte hausse en raison de la pandémie de Covid-19, selon des données corrigées des variations saisonnières. Le nombre de chômeurs a diminué de 9000 sur un mois (toujours en chiffres CVS), selon l'Agence nationale pour l'emploi alors que le chômage partiel a entamé une baisse en juin.

CONJONCTURE: L'activité manufacturière s'est très légèrement contractée en août en France, après deux mois de nette hausse, du fait d'un fort ralentissement de la croissance de la production, a indiqué mardi le cabinet IHS Markit. L'indice PMI des directeurs d'achats, qui mesure la performance globale du secteur sur la base des données recueillies auprès d'un panel de 400 entreprises opérant en France, est tombé à 49,8, après être remonté à 52,4 en juillet, a précisé le cabinet.

CONJONCTURE: L'activité manufacturière en Chine s'est inscrite en août pour le second mois d'affilée à son plus haut niveau depuis plus de neuf ans, signe du redémarrage de l'activité dans le pays, selon un indice indépendant publié mardi. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 53,1 points le mois dernier, contre 52,8 en juillet.

AUTOMOBILES: Après deux mois de légère hausse, le marché automobile français est retombé dans le rouge en août, chutant de 19,8% en raison de facteurs techniques qui ne remettent pas en cause le redressement entamé depuis le déconfinement en mai, ont annoncé les constructeurs. Parmi les groupes français, PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a fait nettement mieux que la moyenne en reculant de seulement 8,4% le mois dernier grâce au succès des nouveaux modèles de la marque au lion, tandis que Renault (avec Dacia et Alpine) a chuté de 20%, d'après les chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

CONJONCTURE: Le Brésil a dévoilé une chute record de 9,7% de son Produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre par rapport au précédent en raison de la pandémie de Covid-19, entrant ainsi en récession. Ces chiffres rendus publics par l'Institut de statistiques IBGE sont pires que les prévisions des analystes consultés par le quotidien économique Valor, qui tablaient sur une contraction de 9,2% dans ce pays de 212 millions d'habitants, le deuxième le plus endeuillé au monde par le Covid-19 après les Etats-Unis.

