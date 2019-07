Résumé des principales informations économiques du mardi 2 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

IMMOBILIER: L'écart entre les marchés de la location et de la propriété de logements en Suisse a continué de se creuser en 2018. Alors que le premier se détend, l'offre du second est loin de satisfaire la demande, estime l'Office fédéral du logement (OFL) dans une étude. Comme les années précédentes, la croissance de l'offre de logements a dépassé celle du nombre de ménages. On assiste cependant à l'amplification de certains déséquilibres "du fait de la concentration de l'activité de construction sur le secteur locatif ainsi que de l'évolution des flux migratoires".

IMMOBILIER: Les taux hypothécaires en Suisse continuent de frôler des niveaux historiquement bas, selon le prestataire de services financiers Moneypark. Les risques pesant sur la conjoncture mondiale et la prudence des grandes banques centrales continuent d'affaiblir les taux. "Les taux hypothécaires continuent de se trouver sur la pente descendante", a indiqué Moneypark dans son étude mensuelle.

IMMOBILIER: La demande pour les maisons et appartements reste toujours importante en Suisse, soutenue par les faiblesse des taux hypothécaires, a indiqué le portail immobilier Immoscout24 dans son relevé mensuel. Le prix pour les maisons a bondi au mois de juin de 3,9% sur un an et celui des appartements de 1,4%, a précisé Immoscout24 dans le cadre du Swiss Real Estate Offer Index publié avec l'institut Cifi.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) va poursuivre son actuelle politique monétaire, a affirmé le vice-président de la direction générale Fritz Zurbrügg. L'institut d'émission va continuer à utiliser les deux instruments à sa disposition, à savoir les taux directeurs et les interventions sur les marchés des changes. M. Zurbrügg a répété que la banque centrale helvétique disposait de suffisamment de marge de manoeuvre en matière de taux négatifs. "Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos possibilités", a-t-il souligné devant des journalistes et des investisseurs.

MATÉRIEL ROULANT: Stadler a confirmé avoir remporté un appel d'offres pour 55 rames Flirt Akku à transmission alternative dans le nord de l'Allemagne. Le contrat s'élève à 600 millions d'euros, soit 668 millions de francs suisses. Les trains seront destinés au transport régional dans le Land de Schleswig-Holstein, a indiqué le constructeur de matériel ferroviaire. Le 19 juin, le groupe thurgovien avait fait savoir que le résultat de l'appel d'offres pouvait encore être contesté pendant dix jours et qu'au terme de cette période, le contrat définitif serait signé.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le conglomérat industriel Sulzer s'offre le prestataire écossais de services pour turbines à gaz Alba Power. Sans avancer de prix d'achat, le groupe zurichois précise dans un communiqué que la cible de reprise a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 34 millions de livres (42 millions de francs suisses), assorti d'une marge bénéficiaire de plus de 20%. Sise à Aberdeen et disposant de locaux au Texas et au Canada, Alba Power emploie quelque 80 collaborateurs. La société offre notamment des services de maintenance, d'inspection et de réparation pour les turbines Rolls Royce et Pratt & Whitney.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le groupe d'aéronautique et de défense Ruag vend ses activités de jets d'affaires basées à l'aéroport Cointrin de Genève et à celui de Lugano-Agno au français Dassault Aviation. Le constructeur aéronautique hexagonal reprend les 87 employés. "Cette vente est le premier pas dans la nouvelle réorientation du portefeuille de Ruag", a fait savoir la société aux mains de la Confédération. Dassault Aviation reprend toutes les parts de Ruag Business Aviation et maintient les 73 salariés à Genève et les 14 employés à Lugano. Le montant de la transaction n'est pas connu.

ASSURANCES: Swiss Life s'est emparé d'une participation dans le projet immobilier Klybeckareal à Bâle. L'assureur zurichois a racheté la part détenue par le géant allemand de la chimie BASF. Les détails du contrat, dont le montant de la transaction, font l'objet d'une clause de confidentialité, indiquent les deux partenaires dans un communiqué commun. BASF a entrepris de rendre le site - auparavant utilisé à des fins industrielles - accessible au public. La poursuite de son développement à long terme est désormais confiée à Swiss Life et son partenaire Bricks AG. L'assureur entend reprendre toutes les obligations contractuelles antérieures et tenir compte des intérêts de la population locale.

SERVICES FINANCIERS: La Commission de la concurrence (Comco) a conclu un accord à l'amiable avec deux banques accusées de manipulations du taux Libor en yen. L'établissement britannique Lloyds et le néerlandais Rabobank devront s'acquitter d'une amende respective de 295'000 et 390'000 francs suisses. La Comco avait lancé en février 2012 une enquête à l'encontre de nombreuses banques soupçonnées d'avoir manipulé les taux d'intérêts de référence dans le négoce de produits financiers dérivés, rappelle l'autorité. Un volet de ces investigations concernait le Libor en yen.

PHARMA: Sandoz lance le générique oncologique gefitinib dans 13 pays européens, le jour où le médicament perd son exclusivité sur le marché. La division de Novartis, spécialisée dans les génériques et les biosimilaires, indique qu'elle va poursuivre l'expansion du médicament dans d'autres pays. Le générique oncologique est indiqué pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon avancé localement ou métastasique non à petites cellules.

PÉTROLE: L'Opep et ses partenaires, menés par la Russie, ont adopté à Vienne une "charte" pour pérenniser leur alliance. Né dans la douleur mais vital face au boom de l'offre américaine, le texte met en oeuvre un mécanisme de "coopération permanente".

CONSTRUCTION DE MACHINES: La fédération allemande des fabricants de machines-outils (VDMA) a revu à la baisse ses prévisions annuelles. Le deuxième secteur industriel d'outre-Rhin souffre des conflits commerciaux et du ralentissement conjoncturel mondial. "Les commandes et la production" se sont "significativement affaiblies" et "l'avenir ne promet pas d'amélioration" a indiqué la VDMA, prévoyant désormais un recul de 2% de l'activité sur l'année, contre une progression de 1% attendue jusque-là. Ce pronostic morose vient à la fois du ralentissement économique, "qui se fait clairement sentir", et des "freins géopolitiques" affectant "directement" un secteur très tourné vers l'export.

PARFUMS: Le géant français des cosmétiques L'Oréal est entré en négociation exclusive pour racheter au groupe Clarins les marques Mugler et Azzaro, ont annoncé les deux groupes en précisant que la cession "pourrait intervenir au cours du deuxième semestre 2019". "La catégorie parfum est au coeur de la stratégie de croissance mondiale" de l'entreprise, explique le directeur général de L'Oréal Luxe Cyril Chapuy, cité dans un communiqué. "Ces signatures avec une longue histoire dans la mode et l'olfaction compléteraient parfaitement notre portefeuille de marques".

AUTOMOBILE: Le marché automobile allemand a enregistré un recul de 5% en juin, qui comptait cette année trois jours ouvrés de moins qu'en 2018. Les exportations ont de leur côté chuté de 25%. Quelque 325'200 unités ont été immatriculées en Allemagne le mois dernier selon la fédération des constructeurs allemands VDA, alors que le marché de la première économie européenne continue d'évoluer de manière erratique. Il avait notamment vu les ventes progresser de 9% en mai et de 8% en mars, mais celles-ci avaient reculé en avril.

CHAUSSURES: L'équipementier sportif américain Nike a retiré du marché un modèle de chaussure de sport arborant une ancienne version du drapeau des Etats-Unis, après des protestations du joueur de football américain Colin Kaepernick soulignant qu'elle était associée avec l'esclavage, a rapporté le Wall Street Journal. En prévision de la fête nationale du 4 juillet, Nike avait présenté son Air Max 1 USA, frappée à l'arrière d'un dessin du drapeau américain de l'époque de la Révolution, connu sous le nom de "Betsy Ross".

