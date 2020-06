Résumé des principales informations économiques du mardi 2 juin 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE DE DÉTAIL: Le commerce de détail a cruellement souffert en avril des mesures de confinement imposées par la Confédération pour freiner la propagation du coronavirus. Les chiffres d'affaires du secteur se sont effondrés de 20,6% en termes nominaux par rapport à avril 2019 et de 14,8% par rapport au mois précédent. Apurés des effets calendaires, les revenus du commerce de détail se sont contractés de 19,9% sur un an en termes réels, a détaillé l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

INDUSTRIE AUTOMOBILE: Les immatriculations de nouvelles voitures de tourisme n'en finissent pas de chuter en Suisse, conséquence de la pandémie du coronavirus. En mai elles ont dégringolé de 50,5% par comparaison avec le même mois une année auparavant. La réouverture des salles d'exposition (showrooms) le 11 mai n'a pas eu l'effet désiré. Les derniers chiffres de l'association suisse des importateurs automobiles (Auto-Suisse) sont certes légèrement meilleurs qu'en avril 2020 (mois qui a été marqué par un dévissage de 67,2%), mais "ceux qui n'avaient pas encore ou plus de voiture cherchent plutôt des occasions ou commencent par tester ce que veut dire avoir son propre véhicule avec un abonnement d'auto", analyse le porte-parole de l'association dans un communiqué.

IMMOBILIER: Le taux hypothécaire de référence, utilisé pour la fixation des loyers, est resté inchangé à 1,25%, niveau où il s'était établi début mars, a annoncé l'Office fédéral du logement (OFL). Au vu de la stabilité du taux, ce dernier "ne donne pas droit à de nouvelle prétention de diminution ou de hausse de loyer", a précisé l'OFL dans un communiqué.

BANQUES: Le procès en appel d'UBS, condamnée en février 2019 à une amende record de 3,7 milliards d'euros (près de 4 milliards de francs suisses) dans une affaire d'évasion fiscale, aura lieu du 8 au 24 mars 2021 devant la cour d'appel de Paris. Initialement fixée du 2 au 29 juin, l'audience a été reportée du fait de "l'impossibilité pour plusieurs personnes de venir s'expliquer", certains prévenus résidant en Suisse, dans le contexte des restrictions des déplacements liés à la pandémie de Covid-19, a expliqué le président François Reygrobellet.

TOURISME: Les voyagistes suisses comptent reprendre leur programme de voyages dès le 15 juin vers les pays européens qui ont rouvert leurs frontières. D'un côté Kuoni et les autres marques soeur issues du groupe DER Touristik Suisse (Helvetic Tours, Manta Reisen), de l'autre Hotelplan, contrôlé par Migros, l'ont fait savoir par des communiqués. Les voyages forfaitaires vers les destinations du Vieux continent qui ne sont pas encore possibles en raison de l'absence de lignes aériennes ou de la poursuite de restrictions d'entrée, au moins jusqu'au 21 juin, seront annulés de manière proactive, précise Hotelplan.

CONSTRUCTION: Deux consortiums emmenés par Implenia ont décroché des mandats pour la construction d'une nouvelle ligne de métro entre la gare centrale de Düsseldorf, le parc des expositions et l'aéroport de la capitale du land de Rhénanie du Nord-Westphalie. La valeur totale des deux lots attribués s'élève à 113 millions d'euros, dont 45 millions (environ 48 millions de francs suisses) doivent revenir à la société de construction zurichoise, précise celle-ci dans un communiqué mardi.

ALIMENTATION: Les deux prestataires de repas à domicile Eat.ch et Takeaway.com ont décidé d'unir leur destin. Eat.ch va avaler son concurrent néerlandais tout rond et imposer sa marque sur le marché helvétique. Les clients de la nouvelle plateforme auront accès aux plats de plus de 3000 restaurants partenaires, indique le groupe zurichois. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.

CONJONCTURE: Il y a une légère amélioration observée au niveau des petites et moyennes entreprises du secteur industriel mais la reprise prendra du temps. L'indice mensuel PMI PME de la banque Raiffeisen a repris quelques couleurs après le choc des mois de mars et avril, mais l'embellie n'est pas significative, selon le relevé périodique. Le recul des affaires se poursuit et l'effondrement des carnets de commandes préoccupe beaucoup les PME. Cet indicateur a progressé de 30,6 points en avril à 37,4 en mai, mais il est resté nettement en-dessous du seuil de croissance de 50 et continue par conséquent de présenter une sévère récession. La baisse de l'activité commerciale a donc seulement ralenti, rien de plus, précisent les auteurs du sondage.

CONJONCTURE: L'indice des directeurs d'achat (PMI), calculé pour le secteur industriel, a rebondi de 1,4 point en mai, par comparaison avec le mois précédent, à 42,1 points, a indiqué Credit Suisse. Il demeure ainsi inférieur au seuil de croissance de 50 points. Compte tenu des mesures d'assouplissement prises par les autorités fédérales lors de la crise du coronavirus, les responsables des achats en Suisse envisagent l'avenir avec un peu plus de sérénité. Suite aux revers de mars et avril, le climat de confiance s'est légèrement rétabli.

awp