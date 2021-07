Résumé des principales informations économiques du mardi 20 juillet 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations suisses ont franchi pour la première fois la barre des 60 milliards de francs suisses au deuxième trimestre 2021. Le dynamisme du commerce extérieur helvétique s'est confirmé pour la quatrième fois consécutive. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 11,5 milliards de francs suisses, un chiffre jamais enregistré auparavant. Sur une base désaisonnalisée, les livraisons à l'étranger ont affiché une progression de 3,2%, ou de 1% corrigé de l'inflation (réel), à 60,45 milliards de francs suisses, indique l'Administration fédérale des douanes (AFD). L'Europe a soutenu la croissance, alors que l'Asie et l'Amérique du Nord ont essuyé des replis.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations horlogères suisses ont accéléré en juin, permettant aux envois des six premiers mois de l'année d'approcher les valeurs d'il y a deux ans. Etats-Unis et Chine restent les marchés les plus gourmands en garde-temps helvétiques. Les envois de montres suisses à l'étranger ont crû le mois dernier de 71% sur un an à 1,96 milliard de francs suisses, bénéficiant d'une base de comparaison faible en raison de la crise liée au coronavirus. Ils dépassent de 12,5% les niveaux de 2019 à la même époque.

BANQUES: La banque UBS a poursuivi au deuxième trimestre sur sa solide lancée du début d'année, dépassant nettement les prévisions de la communauté financière. Son coeur de métier, la gestion de fortune, a généré à elle seule près de la moitié du résultat avant impôts et a profité de la période pour encaisser d'importantes entrées d'argent. "C'est une bonne journée pour UBS", s'est félicité le directeur général Ralph Hamers lors d'une téléconférence. Le numéro un bancaire helvétique a été en mesure d'afficher une croissance dans tous ses domaines d'activités et dans l'ensemble des régions où il est présent. Selon le patron néerlandais, qui a repris en novembre dernier le flambeau de Sergio Ermotti, l'activité "accélère de plus en plus et nos décisions stratégiques et initiatives portent leurs fruits".

LOGISTIQUE: Le logisticien Kühne+Nagel a réalisé une bonne performance au deuxième trimestre que les analystes n'ont pas manqué de saluer. Mais la direction s'est refusée à formuler des prévisions chiffrées pour la suite de l'exercice, invoquant des incertitudes majeures sur les chaînes d'approvisionnement. Au second partiel, le groupe schwytzois a accru son chiffre d'affaires de presque 50% sur un an à 7,241 milliards de francs suisses, selon un communiqué.

SERVICES FINANCIERS: L'activité des plateformes de prêts en ligne ne cesse de croître. En 2020, le volume du marché a atteint 15,4 milliards de francs suisses, en hausse de 42% sur un an, selon une étude de la Haute école de Lucerne et de la faîtière du secteur, la SMLA. Le volume des capitaux prêtés par l'intermédiaire de ces plateformes a triplé depuis 2017, alors que les nouvelles technologies, l'environnement des taux bas et le changement des comportements de la clientèle ont affaibli les banques traditionnelles, notent les auteurs de l'étude dans leur communiqué.

ELECTROTECHNIQUE: Le géant de l'électrotechnique ABB va racheter l'entreprise espagnole Asti Mobile Robotics, un fabricant de robots autonomes utilisés dans les industries automobile, alimentaire, logistique et pharmaceutique. L'acquisition, dont le montant n'est pas divulgué, vise à renforcer l'activité d'automation du groupe zurichois. Fondé en 1982 à Burgos, dans la communauté autonome de Castille-et-León (nord), Asti a généré une croissance de 30% ces cinq dernières années et table sur un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars (près de 46 millions de francs suisses) en 2021, indique ABB. L'entreprise emploie 300 personnes en Espagne, en France et en Allemagne.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne à bas coûts Easyjet entend mettre à profit l'assouplissement des mesures sanitaires qui ont plombé son activité au cours de la dernière année et demie. Pour faire face au rebond de la demande, le transporteur britannique entend porter sa capacité de transport à 60% de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19 pour le dernier trimestre de son exercice décalé 2020/21 (clos fin septembre). En Suisse, cela se traduit par l'ouverture d'une dizaine de nouvelles routes pour la période estivale. "Sur l'ensemble du réseau, nous avons ouvert 116 routes, pour la plupart nouvelles", a indiqué à AWP Thomas Haagensen, directeur des marchés du groupe. La Suisse n'est pas en reste, avec neuf nouvelles lignes au départ de Genève et Bâle vers des destinations méditerranéennes, ainsi que la reprise de la liaison Zurich-Faro, rendue possible notamment par l'établissement d'une base saisonnière dans la cité portugaise.

PHARMA: Roche a décroché une pleine homologation au Japon pour le Ronapreve (casirivimab et imdévimab), codéveloppé avec l'américain Regeneron Pharmaceuticals, pour le traitement de formes légères à modérées du Covid-19. La décision repose sur une étude de phase III ayant démontré une réduction de 70% de la probabilité d'hospitalisation ou de décès de patients à risque. Le pays du Soleil levant devient ainsi le premier pays à autoriser Roche à commercialiser sans restrictions ce traitement, souligne le géant pharmaceutique dans un communiqué. Le cocktail anti-Covid de Regeneron dispose néanmoins de validations d'urgence ou temporaires aux Etats-Unis, en Suisse, en Europe, en Inde ou encore au Canada.

PHARMA: L'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) a homologué Polivy (polatuzumab védotine), en association avec la bendamustine et le Mabthera (rituximab) pour le traitement de patients adultes présentant un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire qui ne sont pas admissibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. L'homologation helvétique devrait offrir aux patients "la première option thérapeutique de cette classe à celles et ceux qui en ont le plus besoin", assure Jean-Marc Häusler, responsable médical du laboratoire bâlois pour la Suisse, cité dans un communiqué. Et de rappeler que "le pronostic est très défavorable et peu de traitements sont disponibles" lorsque la pathologie est récidivante ou réfractaire.

TÉLÉCOMS: L'opérateur de télécommunications norvégien Telenor a relevé ses prévisions pour l'année malgré une baisse de ses résultats trimestriels qui ressortent inférieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, le groupe a vu son bénéfice net divisé par deux sur un an, à près de 2,2 milliards de couronnes (225 millions de francs suisses) contre 4,4 milliards un an plus tôt.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Le constructeur ferroviaire Alstom a vu ses prises de commandes bondir de 290% au premier trimestre de son exercice décalé, à 6,44 milliards d'euros, dopées par de gros contrats mais aussi l'intégration du canadien Bombardier, acquis en début d'année civile. Ce niveau "exceptionnel" permet à Alstom d'afficher un carnet de commandes de 76,8 milliards d'euros (83,1 milliards de francs suisses) fin juin, contre 74,5 milliards à la clôture de l'exercice précédent, fin mars.

BIENS DE CONSOMMATION: Le groupe suédois d'électroménager Electrolux a annoncé des résultats nettement dans le vert au deuxième trimestre mais légèrement inférieurs aux attentes, du fait des problèmes d'approvisionnement, notamment en électronique, qui freinent de nombreux secteurs de l'économie mondiale. "Les problèmes mondiaux d'approvisionnement observés durant le premier semestre devraient avoir un impact plus élevé au cours du second semestre", a souligné le PDG du groupe, Jonas Samuelson, dans le rapport trimestriel.

POIDS LOURDS: Le constructeur suédois de poids lourds Volvo Group a publié des résultats trimestriels en nette hausse par rapport au deuxième trimestre 2020, quand l'activité était plombée par la pandémie de coronavirus, un redressement toutefois freiné par la crise des semi-conducteurs qui risque de se poursuivre. Volvo a réalisé un bénéfice net trimestriel de 8,9 milliards de couronnes (940 millions de francs suisses) pour un chiffre d'affaires d'environ 90,5 milliards (+23,6% sur un an), a-t-il précisé.

LUXE: LVMH a conclu un accord avec le créateur Virgil Abloh, star des millenials et l'un des rares créateurs noirs à diriger une maison de mode, afin de devenir actionnaire majoritaire de sa marque streetwear de luxe Off-White, a annoncé le groupe. "LVMH détiendra 60% de la marque et M. Abloh 40%", précise le géant mondial du luxe, qui détient aussi les maisons Dior, Fendi ou Givenchy.

ACOOL ET SPIRITUEUX: Le groupe Rémy Cointreau, à la tête du cognac Rémy Martin, du gin The Botanist et de la liqueur Cointreau, a vu son chiffre d'affaires quasiment doubler au premier trimestre de son exercice décalé, dépassant ses performances antérieures à la pandémie de Covid-19. D'avril à juin, le groupe de spiritueux a généré 293,1 millions d'euros (317,5 millions de francs suisses) de chiffre d'affaires, en progression de 95,3% sur un an, selon un communiqué.

awp