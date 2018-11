Résumé des principales informations économiques du mardi 20 novembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Après s'être quelque peu essoufflées durant l'été, les exportations suisses sont reparties à la hausse en octobre. Alors que les importations ont poursuivi leur ralentissement, les livraisons à l'étranger ont bondi de 6% en l'espace d'un mois sur une base désaisonnalisée à un niveau mensuel record de 18,9 milliards de francs suisses. Les importations ont quant à elles fléchi de 1,8% à 16,2 milliards de francs suisses, après des tassements de 2% en septembre, de 0,9% en août, de 2,7% en juillet et de 0,1% en juin, relève l'Administration fédérale des douanes (AFD). L'évolution des produits pharmaceutiques et chimiques a largement influencé les échanges sur le mois sous revue, tant à l'entrée qu'à la sortie.

MONTRES: Les exportations horlogères suisses ont retrouvé la tendance à la hausse en octobre, a annoncé la Fédération de l'industrie horlogère (FH). Elles ont enregistré une progression de 7,2% sur un an à 1,987 milliard de francs suisses. Sur dix mois, la reprise a atteint 7,5%, en ligne avec les prévisions annuelles. Dans les premiers échanges de la journée à la Bourse de Zurich, la porteur Swatch ne semblait pourtant pas profiter de ces résultats, accusant une chute de 1,93% à 299,4 francs suisses. Le groupe de luxe Richemont suivait le mouvement, dans le rouge de 1,33% à 65,04 francs suisses.

MARCHÉ DU TRAVAIL: La Suisse connaît une pénurie de main d'oeuvre dans plusieurs secteurs et le phénomène s'est plutôt accentué en 2018. L'ingénierie, la technique et l'informatique sont particulièrement concernés mais aussi les métiers fiduciaires et de la médecine, selon l'indice de la pénurie d'Adecco et le moniteur du marché de l'emploi de l'Université de Zurich . "Dans les professions de la technique, de l'ingénierie et de l'informatique, les entreprises ont du mal à trouver un personnel adéquat en nombre et en qualification", note Nicole Barth, directrice générale (CEO) d'Adecco Suisse.

BANQUES: La banque Raiffeisen a franchi une nouvelle étape dans sa mutation. Avec la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Heinz Huber, qui reprendra les commandes le 7 janvier, la coopérative bancaire s'affranchit encore un peu plus de l'ère Vincenz. Actuellement président de la direction de la Banque cantonale de Thurgovie (TKB), le quinquagénaire succédera formellement à Patrik Gisel, qui a démissionné le 9 novembre avec effet immédiat sur fond de soupçons - démentis par l'intéressé - de conflit d'intérêt.

BANQUES: La prudence des clients et des marchés financiers moins favorables ont pesé sur la performance de Julius Bär entre juillet et octobre. La banque privée zurichoise a vu sa masse sous gestion reculer, malgré des entrées nettes d'argent conformes aux attentes. La rentabilité de l'établissement s'est érodée. Au terme des dix premiers mois de l'exercice 2018, Julius Bär affichait des actifs sous gestion de 395 milliards de francs suisses, en repli de 5 milliards par rapport à fin juin, indique le groupe. Les entrées nettes d'argent ont atteint 5% de l'évolution, sur une base annualisée. La banque cotée à la Bourse de Zurich vise des afflux entre 4% et 6%.

PHARMA: La filiale Sandoz de Novartis lance aux Etats-Unis, en collaboration avec le laboratoire américain Pear Therapeutics, une thérapie numérique contre l'usage inapproprié de substances. Le Reset constitue la première solution thérapeutique logicielle à avoir obtenu un feu vert de l'Agence sanitaire américaine (FDA) dans cette indication. La prescription de Reset sur douze semaines permet aux praticiens de suivre à distance la prise de médicaments et de substances par des patients traités de manière ambulatoire.

TECHNIQUES MÉDICALES: Le groupe Sonova a vu ses affaires progresser au premier semestre de son exercice décalé 2018/19. Les ventes et les résultats se sont étoffés, même si dans l'ensemble la performance est restée en deçà des attentes du marché. La direction se montre optimiste pour la suite de l'exercice et confirme ses objectifs annuels. Les ventes réalisées entre avril et septembre se montent à 1,30 milliard de francs suisses, en hausse de 4,0% en rythme annuel. Exprimée en monnaies locales, la croissance est ramenée à 2,1%, indique la holding de Stäfa mardi dans son compte-rendu de mi-parcours.

TRANSPORT: La compagnie à bas coûts Easyjet a une nouvelle fois vu sa fréquentation augmenter en Suisse au cours de son exercice décalé 2017/18, clos fin septembre, mais à un rythme inférieur à celui de 2016/17. Elle a transporté 14,5 millions de passagers à destination et au départ des aéroports helvétiques, contre 13,5 millions un an plus tôt. Avec une progression de 7,4%, le marché suisse reste quelque peu en deçà des 10,2% affichés sur l'ensemble du groupe sur l'année fiscale écoulée. "Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de ces chiffres", a confié à AWP Thomas Haagensen, directeur exécutif d'Easyjet Europe.

ALIMENTATION: La société fribourgeoise Ethical Coffee Company (ECC), spécialisée dans les dosettes de café, a été mise en faillite par le Tribunal de la Sarine. L'entreprise en surendettement, qui s'est fait connaître par son long combat contre Nespresso, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. "Epuisé par la guerre juridique contre Nespresso, ECC a volontairement annoncé son insolvabilité cet été, sur la base d'un plan d'ajournement qui n'a pas été accepté par le Tribunal", a déclaré mardi à AWP le directeur du fabricant de dosettes biodégradables Philippe Nicolet, confirmant une information du quotidien La Liberté.

EMPLOI: Le taux de chômage est stable à 9,1% de la population active en France entière (hors Mayotte) au 3e trimestre, selon des chiffres provisoires de l'Insee, avec 2,73 millions de chômeurs. Sur un an, le taux de chômage mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est en recul de 0,5 point, et retrouve son niveau de début 2011. En France métropolitaine, ce taux s'établit à 8,8%.

