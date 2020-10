Résumé des principales informations économiques du mardi 20 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: Les exportations de la Suisse ont ralenti en septembre après plusieurs mois de progression, alors que les importations ont repris l'ascenseur, a annoncé 'Administration fédérale des Douanes (AFD). Les ventes à l'étranger ont reculé de 1,9% sur une base nominale (non corrigé des variations de prix) par rapport au mois précédent, après avoir progressé de 3,2% en août et de 0,6% en juillet, selon un communiqué de l'AFD.

LUXE: Les exportations horlogères suisses ont poursuivi leur repli au cours du mois de septembre, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. La solidité du marché chinois a permis de compenser quelque peu la faiblesse des autres pays clés. L'industrie horlogère a exporté pour 1,6 milliard de francs suisses de garde-temps le mois dernier, ce qui représente un recul de 12% par rapport au même mois de l'année dernière, selon les chiffres publiés par l'Administration fédérale des douanes (AFD).

CONJONCTURE: La contraction de l'économie suisse consécutive à la pandémie de Covid-19 devrait se révéler moins forte qu'initialement prévu cette année, ressort-il du sondage effectué par la Centre de recherches conjoncturelles (KOF) auprès de plusieurs économistes. Le produit intérieur brut (PIB) devrait se tasser de 4,2%, contre une chute de 5% attendue en juin dernier. La reprise en 2021 sera elle moins forte.

BANQUES: UBS a dégagé des résultats solides au troisième trimestre, notamment soutenus par des apports exceptionnels mais aussi une bonne tenue des marchés, permettant au patron Sergio Ermotti de finir en fanfare son mandat à la tête du numéro un bancaire suisse. "UBS a toutes les cartes en main pour écrire, sous la direction de Ralph Hamers, un nouveau chapitre florissant de son histoire", a estimé le patron tessinois, qui avait pris fin 2011 les commandes du groupe zurichois.

INFORMATIQUE: Logitech a vu ses recettes et ses bénéfices bondir au deuxième trimestre de l'exercice décalé 2020/21 et a relevé dans la foulée ses objectifs annuels. Prise de court, la communauté financière a salué ces résultats, alors que le marché les a acclamés à la Bourse suisse. Les ventes réalisées entre juillet et septembre se sont établies à 1,26 milliard de dollars, en hausse de 75% par rapport à la même période un an plus tôt. Exprimée à taux de change constants, la croissance est ramenée à 73%.

TRANSPORT: Suite à une dégringolade au premier semestre due à la crise pandémique, le groupe de transport et de logistique Kühne+Nagel (K+N) a su corriger le tir au troisième trimestre. Le géant schwyzois a réalisé des résultats hauts en couleur, battant largement les attentes des analystes. Les investisseurs ont manifesté leur satisfaction. Kühne+Nagel a enregistré sur le troisième trimestre un bénéfice net de 266 millions de francs suisses, en hausse de 24,3% sur un an, selon un compte-rendu. Le consensus établi par AWP tablait sur 183 millions.

COMMERCE DE DÉTAIL: En dépit d'un environnement économique difficile, Coop augmentera de 1% en moyenne le salaire de ses employés à compter de l'an prochain. L'autre géant orange de la distribution souligne vouloir en particulier relever les rémunérations des employés disposant des plus bas salaires ainsi que les minimas salariaux. Le 2e distributeur helvétique entend ainsi remercier ses collaborateurs pour leur engagement, écrit-il dans son communiqué. L'adaptation des salaires vient conclure les négociations initiées avec les partenaires sociaux, à savoir la Société des employés de commerce, Syna/OCST, Unia, ainsi que l'Union des employés de Coop (UEC).

BIOTECH: Le groupe pharmaceutique américain Moderna espère décrocher en décembre une approbation d'urgence de la part des autorités sanitaires des États-Unis pour son vaccin destiné à lutter contre le Covid-19. La condition préalable est que le partenaire de Lonza obtienne des résultats intermédiaires positifs dans une étude en novembre, a déclaré le directeur général (CEO) de Moderna, Stéphane Bancel lors d'un événement organisé lundi par le Wall Street Journal.

TÉLÉCOMS: La Comco inflige une amende de 30 millions de francs suisses à UPC Suisse. Le gendarme helvétique de la concurrence estime que le câblo-opérateur zurichois, qui vient de s'emparer du numéro deux suisse des télécommunications Sunrise, a abusé de ses droits de diffusion des matchs de hockey sur glace, en refusant les offres du concurrent Swisscom. UPC entend faire appel. Dans un communiqué , la Commission de la concurrence (Comco) explique que pendant des années, UPC a refusé à Swisscom la diffusion du hockey sur glace en direct. Ce refus est illicite du point de vue du droit des cartels.

PHARMA: Vifor Pharma a étendu son accord de licence avec Cara Therapeutics pour la commercialisation du Korsuva (difélikéfaline) en injection. Le contrat porte sur le marché de la dialyse aux Etats-Unis, en dehors des cliniques Fresenius Medical Care (FMC). Le groupe pharmaceutique saint-gallois procèdera pour ce faire à un virement initial en liquide de 100 millions de dollars et prendra une participation dans Cara à hauteur de 50 millions supplémentaires.

TRANSPORT: Le premier groupe aérien européen Lufthansa a de nouveau fait état mardi d'une lourde perte opérationnelle, de 1,26 milliard d'euros (1,35 milliard de francs suisses) au troisième trimestre, en raison la pandémie de Covid-19 qui continue de plomber le trafic mondial. La compagnie s'attend à ce que "le trafic aérien reste à un niveau faible dans les prochains mois", indique-t-elle dans un communiqué préliminaire de résultats.

awp