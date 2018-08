Résumé des principales informations économiques du mardi 21 août 2018

Zurich (awp/ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: La Suisse a affiché en juillet un excédent commercial stable sur un mois à 1,2 milliard de francs suisses, malgré un léger recul du trafic de marchandises et services, a annoncé l'Administration fédérale des Douanes (AFD). En terme nominaux, soit non corrigé des variations de prix, les exportations ont reculé de 3% à 18,2 milliards et les importations de 2,8% à 17,1 milliards pendant le mois sous revue.

LUXE: Les exportations horlogères suisses ont poursuivi leur croissance en juillet avec une hausse des ventes de 6,6% sur un an à 1,8 milliard de francs suisses, dopée par Hong Kong, a indiqué la Fédération horlogère (FH). Il s'agit du quinzième mois consécutif de hausse. Depuis le début de l'année, elles ont enregistré un bond de 10% à 12,3 milliards de francs suisses, selon le communiqué de la faîtière.

CONSTRUCTION: Implenia croît rapidement mais sa rentabilité est mise à mal. Le numéro un suisse de la construction a étoffé son chiffre d'affaires d'un quart au premier semestre et a renoué avec les bénéfices. Le groupe a néanmoins corrigé à la baisse son objectif de bénéfice opérationnel (Ebit) pour l'année. Dans son communiqué ainsi que devant les médias, la direction s'est déclarée optimiste, mettant en avant la forte croissance du groupe et l'importance des commandes.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE: La fiscalité doit faire l'objet d'une pesée d'intérêts en matière de prévoyance professionnelle. Selon une étude de Credit Suisse, un retrait en capital sera plus avantageux que le versement de rentes - ou l'inverse - suivant le canton de résidence. La grande banque conseille une plus grande implication des assurés dans la gestion de leur 2e pilier. Le niveau de l'avoir vieillesse constitue l'autre facteur déterminant au moment d'opérer un choix entre rente et capital. Les disparités cantonales s'avèrent importantes. "On observe au niveau du revenu net annuel une différence de près de 12'000 francs suisses en fonction du lieu de domicile", soulignent dans un communiqué les experts du numéro deux bancaire helvétique.

EMPLOI: La pénurie de main d'oeuvre qualifiée continue de créer des tensions sur le marché de l'emploi en Suisse, selon la dernière enquête de Manpower. Parmi les professions les plus recherchées figurent les électriciens, les soudeurs ou encore les mécaniciens. "Les changements technologiques modifient en profondeur la manière dont le travail se fait et requièrent un renouvellement des compétences nécessaires pour l'effectuer. L'évolution démographique et un taux de chômage faible renforcent les difficultés de recrutement", a estimé Leif Agnéus, directeur général de Manpower Suisse, cité dans un communiqué.

CONSTRUCTION: L'activité du secteur de la construction est restée globalement stable au Tessin entre avril et juin. Toutefois, sous cette stabilité apparente se cache une évolution différente selon le domaine de spécialisation des entreprises, et de manière générale, on assiste à une contraction des commandes. L'immobilisme qui caractérise le secteur depuis mi-2017 "sous-tend des situations très diverses", indique l'office cantonal de la statistique. Alors que les entreprises actives dans la construction et l'installation ont connu un trimestre faste, celles du génie civil signalent une activité en baisse et celles de second oeuvre ont stagné.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, a présenté mardi une stratégie visant à faire du Royaume-Uni une "superpuissance" des exportations après le Brexit. Partisan convaincu du Brexit, M. Fox veut faire "du Royaume-Uni une superpuissance exportatrice du 21e siècle, via un meilleur usage de notre réseau international, des nouveaux outils numériques et la mise en place d'un solide réseau entre les entreprises", d'après un communiqué du gouvernement.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a effacé au deuxième trimestre sa perte du trimestre précédent, grâce au rebond des marchés boursiers, en enregistrant des gains d'environ 19,6 milliards de francs suisses, a annoncé la Banque de Norvège. Avec un rendement de 1,8%, soit 167 milliards de couronnes (19,6 milliards de francs suisses) d'avril à juin, le fonds a quasiment effacé la perte de 171 milliards de couronnes essuyée sur les trois premiers mois de l'année.

INTERNET: Une action en justice déposée devant un tribunal fédéral accuse Google de non-respect de la vie privée des gens en traquant les allées et venues des utilisateurs de smartphones malgré la désactivation du paramètre "historique de localisation". L'action déposée vendredi par un Californien cherche à obtenir des dommages-intérêts non spécifiés ainsi qu'un statut de recours collectif pour représenter tous les utilisateurs américains d'iPhone ou d'Android qui ont désactivé l'historique de localisation afin que leurs mouvements ne soient pas enregistrés par Google.

AÉRONAUTIQUE: L'Indonésie a conditionné l'achat d'avions à Boeing et à Airbus à l'autorisation pour ses entreprises de construire des sites de fabrication de kérosène à partir d'huile de palme aux Etats-Unis et en France, a déclaré son ministre au Commerce. L'Indonésie, qui compte les troisièmes plus vastes forêts tropicales au monde et qui est le premier producteur mondial d'huile de palme, cherche à soutenir sa production dans le secteur, deuxième activité exportatrice du pays.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le groupe minier anglo-australien BHP a publié un bénéfice net annuel en baisse de 37% en raison d'une charge de dépréciation liée à la vente d'actifs américains et aux coûts associés à la catastrophe de Samarco. Le bénéfice net du numéro un mondial est ressorti à 3,7 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) au cours de l'exercice bouclé au 30 juin, en prenant en compte les "pertes exceptionnelles" précédemment annoncées, qui se sont élevées à 5,2 milliards de dollars.

TRANSPORT AÉRIEN: Le consortium formé d'Air Canada et de grandes institutions financières a annoncé s'être entendu avec le groupe de marketing canadien Aimia pour lui racheter son programme de fidélisation Aéroplan pour 1,8 milliard de dollars américains (presque autant en francs suisses). "Nous sommes heureux de constater qu'un accord de principe a été conclu et que les membres Aéroplan peuvent continuer d'accumuler et d'échanger des miles en toute confiance", a déclaré dans un communiqué le PDG d'Air Canada, Calin Rovinescu.

