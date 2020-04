Résumé des principales informations économiques du mardi 21 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EXPORTATIONS: Le commerce extérieur suisse est parvenu à se maintenir dans les chiffres noirs en mars et sur l'ensemble du premier trimestre grâce au secteur pharmaceutique et chimique. L'épidémie de coronavirus a toutefois laissé des traces, la plupart des autres secteurs ayant essuyé un repli des exportations au cours du mois de mars. Les exportations helvétiques ont progressé de 1% en valeur nominale (non corrigé des variations de prix) et comparé au trimestre précédent à 57,76 milliards de francs suisses au premier trimestre, a indiqué l'administration fédérale des Douanes (AFD) dans un communiqué. Les importations se sont contractées de 2,8% à 49,42 milliards, leur plus bas niveau depuis le 1er trimestre 2018, précise l'AFD.

LUXE: Le coronavirus pèse lourdement sur les exportations horlogères suisses. Elles se sont repliées en mars de 21,9% à 1,4 milliard de francs suisses, après un recul de 9,2% en février. La chute devrait encore s'aggraver en avril. "Bien que très marqué, ce repli est toutefois inférieur à celui constaté au niveau des ventes sur certains des principaux marchés", a indiqué la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). La chute des volumes en mars (-43,1%) est plus représentative, en moyenne, de l'état réel du marché horloger. "Une détérioration est attendue en avril", selon le communiqué.

BANQUES: Ethos émet des consignes de vote pour le moins contestataires en préambule à l'assemblée générale de Credit Suisse agendée au 30 mars. La fondation pour un investissement durable recommande notamment de barrer la route à un nouveau mandat d'Urs Rohner à la présidence de la banque aux deux voiles, en plus du refus de la décharge aux administrateurs et à la direction générale. Pour justifier cette prise de position, Ethos évoque dans un communiqué, les "graves manquements constatés suite à l'affaire de surveillance d'anciens cadres" en 2019. Ce scandale a mené à la démission du directeur opérationnel Pierre-Olivier Bouée l'automne dernier. L'ex-patron de Credit Suisse Tidjane Thiam a été remercié en février dernier, également suite à cette affaire.

CHIMIE: Le chimiste de la construction Sika a démarré l'année sur une poussée de croissance, portée par presque toutes ses activités. Toutefois, au vu des incertitudes entourant la crise du coronavirus, la direction du groupe zougois a suspendu ses ambitions annuelles et s'attend à une nette détérioration au deuxième trimestre. Malgré un ralentissement généralisé, le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et mars s'est étoffé de 10,3% sur un an pour s'établir à 1,81 milliard de francs suisses. Exprimée en monnaies locales (ML), la croissance a atteint 15,4%, mais ajustée des effets d'acquisition - essentiellement du français Parex - l'évolution organique est négative (-1,3%).

CONSTRUCTION DE MACHINES: Sulzer s'apprête à affronter le gros temps. Le conglomérat industriel a plus ou moins été épargné par le coronavirus au premier trimestre. L'impact est attendu pour le deuxième partiel. Les difficultés ont incité le groupe winterthourois à économiser, mais pas sur le dividende. De janvier à mars, les entrées de commandes ont crû organiquement de 3,2% sur un an à 993,8 millions de francs suisses, indique Sulzer, qui revendique un carnet d'ordres "solide" de 1,93 milliard de francs suisses, dont la grande majorité (80%) sera réalisé en 2020. Corrigées des effets de change, les nouvelles commandes ont gonflé de 6,5%.

CONSTRUCTION: Le spécialiste de la construction Implenia reconnaît que le coronavirus aura des effets négatifs sur ses activités, des chantiers étant à l'arrêt dans plusieurs pays. Malgré ce contexte, la cotation de la société immobilière Ina Invest est prévue le ou autour du 12 juin 2020. "L'apparition de la pandémie de Covid-19 aura un impact négatif sur les activités d'Implenia", a résumé le chef des finances Marco Dirren à l'occasion de la journée investisseurs. Il n'est pas encore en mesure d'estimer l'ampleur de cet effet. En Suisse, les chantiers sont à l'arrêt au Tessin et à Genève. Les projets ferroviaires sont aussi suspendus. Le premier fournisseur suisse d'Implenia est déjà insolvable.

PHARMA: Le segment biotechnologique en Suisse a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires total de 4,8 milliards de francs suisses, à comparer aux 4,0 milliards enregistrés en 2018. La hausse a été alimentée par les revenus des collaborations conclues par AC Immune, Basilea et Crispr Therapeutics, ainsi que par l'accélération des revenus des produits déjà commercialisés.

RESTRUCTURATION: Les grands magasins Globus vont supprimer une centaine de postes à leur siège zurichois au cours du premier semestre, a indiqué à AWP une porte-parole de la société, confirmant des informations de presse. Le directeur général Franco Savastano a informé ses salariés lundi soir. Ces mesures ont été justifiées par la faiblesse persistante depuis cinq ans du résultat opérationnel et la dégradation des conditions économiques.

MÉDIAS: La rédaction du journal pendulaire alémanique 20 Minuten a procédé à une réorganisation partielle de sa rubrique Lifestyle (automobile, tendances, cuisine, voyages, etc.) qui est fusionnée à la celle de la publication hebdomadaire 20 Minuten Friday. Le co-rédacteur en chef de 20 Minuten Friday, Marc-André Capeder, et Geraldine Schläpfer, responsable de la rubrique Body & Soul 20 Minuten, reprendront au 1er juin les rênes de cette nouvelle unité. L'autre co-rédactrice en chef de 20 Minuten Friday, Christina Duss, prend les commandes des pages People du gratuit, a indiqué mardi le média gratuit du groupe zurichois TX Group.

HYDROCARBURES: Le baril de WTI, la référence américaine, est repassé en territoire négatif mardi au lendemain d'une chute spectaculaire qui l'a vu tomber en dessous de zéro pour la première fois de son histoire. Vers 09H15 GMT (11H15 HEC), le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont c'est le dernier jour de cotation, valait -3,43 dollars contre -37,63 dollars à la clôture lundi. Il était repassé au-dessus de zéro depuis plusieurs heures.

awp