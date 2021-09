Résumé des principales informations économiques du mardi 21 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BALANCE COMMERCIALE: Dopées par la chimie et la pharma, les exportations suisses ont poursuivi en août le redressement entamé en juillet, accélérant la cadence. Les livraisons à l'étranger désaisonnalisées ont ainsi crû de 2,1% sur un mois à 20,91 milliards de francs suisses. L'excédent commercial a atteint un record, selon l'Administration fédérale des douanes (AFD). En termes réels, soit en tenant compte de l'inflation, les exportations affichent une baisse mensuelle anecdotique, de 0,4%, affirme l'AFD dans son compte-rendu périodique. Les livraisons à l'étranger affichent une tendance globalement positive depuis la fin de 2020.

LUXE: Les exportations horlogères ont totalisé 1,52 milliard de francs suisses en août 2021, en baisse minime de 0,4% en valeur par rapport à leur niveau d'août 2019, selon les statistiques de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Par rapport à août 2020, freiné par la pandémie, la hausse s'est inscrite à 11,5% en valeur. En nombre de pièces, les exportations ont par contre diminué de 29,7% sur deux ans.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Après avoir subi une intervention médicale, Thomas Jordan a repris son activité en tant que président du directoire de la Banque nationale suisse (BNS). Le patron de l'institut monétaire donnera ce jeudi quelques explications quant à l'appréciation de la situation économique et monétaire ainsi que la décision de la BNS à ce titre, écrit cette dernière dans l'invitation à la conférence téléphonique. M. Jordan a subi il y un mois une intervention médicale après un examen préventif. L'opération s'était déroulée avec succès, avait alors indiqué la BNS.

BANQUES CANTONALES: Entre croissance des recettes et amélioration de la rentabilité, les banques cantonales ont globalement livré une performance solide au premier semestre. Cette tendance favorable est notamment imputable à la hausse des volumes, notamment pour les crédits hypothécaires. Dans un contexte difficile lié à la pandémie de Covid-19, les 24 établissements ont renforcé leur "solide position sur le marché" entre janvier et juin, affirme la faîtière Union des banques cantonales suisses (Ubcs), qui a compilé les bilans et résultats intermédiaires de ses membres.

PHARMA: Déjà actionnaire de référence, Novartis fait main basse sur son modeste homologue bernois Arctos Medical, présenté comme un pionnier des thérapies géniques en Suisse. L'opération, pour un montant non dévoilé, permet d'étoffer le portefeuille préclinique en ophtalmologie de la multinationale rhénane. "L'optogénétique se profile comme une approche thérapeutique prometteuse, susceptible de restituer la vue à des patients déclarés aveugles", fait miroiter Jay Bradner, responsable du Novartis Institute for Biomedical Research, cité dans le communiqué.

TOURISME: Après une année et demi de fermeture, les agences de voyage helvétiques se réjouissent de l'ouverture des frontières américaines pour les voyageurs européens vaccinés dès le mois de novembre. Les premières réservations ont déjà été passées, ont indiqué certaines d'entre-elles à AWP. "Depuis hier, l'intérêt à voyager aux Etats-Unis s'est renforcé", a expliqué la porte-parole d'Hotelplan. Les premières réservations pour des vacances au soleil en Floride ou des achats de Noël à New-York ont été effectuées.

GESTION D'ACTIFS: Le gestionnaire d'actifs Partners Group a bouclé la collecte d'un programme d'investissement, affichant une demande clientèle à hauteur de 15 milliards de dollars (13,9 milliards de francs suisses). Cette ronde, visant à financer le rachat de 17 entreprises, est liée à un fonds important, le quatrième de ce type pour le groupe zougois. Ce véhicule de placement a ainsi enregistré des afflux directs de 6 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter 9 milliards provenant d'autres programmes et solutions d'investissements, précise la société de capital-investissement.

ENERGIE: L'énergéticien Romande Energie et la société immobilière Realstone se sont alliés à deux autres partenaires pour lancer le projet Aurora, qui vise à inclure l'hydrogène dans le mix énergétique du secteur immobilier. Après une phase pilote dans quelques immeubles, des solutions doivent être commercialisées. Dans le cadre de ce projet, le groupe morgien Romande Energie va collaborer avec les lausannois Realstone et Greengt ainsi que la fondation Nomads, basée à Genève, indiquent mardi les quatre partenaires dans un communiqué commun. Les détails financiers ne sont pas divulgués.

LUXE: Art Basel, qui aura lieu du 24 au 26 septembre sur les bords du Rhin, a quasiment maintenu le nombre de galeries présentes, en dépit de la crise sanitaire. Le format de la foire sera hybride, alors que les professionnels du secteur font face à une numérisation croissante. Annulée en 2020, puis reportée de juin à septembre 2021, la foire Art Basel organisée par le groupe MCH aura bien lieu dans la cité rhénane, de vendredi à dimanche. L'événement, qui avait accueilli 290 galeries en 2019, en comptera 272 d'une trentaine de pays pour cette nouvelle édition.

CONJONCTURE: Une croissance mondiale un peu plus faible que prévu: l'OCDE brosse le tableau d'une "reprise très inégale" selon la réponse des pays à la pandémie de Covid-19. L'organisme basé à Paris, se montre cependant plus optimiste pour l'économie de la zone euro. "La croissance économique s'est redressée cette année, grâce au vigoureux soutien des pouvoirs publics, au déploiement de vaccins efficaces et au redémarrage de nombreuses activités économiques", écrit l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans ses perspectives de croissance intermédiaires publiées mardi. La reprise est toutefois "très inégale, avec des résultats singulièrement différents selon les pays".

