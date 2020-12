Résumé des principales informations économiques du mardi 22 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: L'impact de la pandémie de coronavirus devrait être moins sévère qu'attendu sur l'économie suisse. Le produit intérieur brut (PIB) se contractera de 3,5% en 2020, selon le consensus des économistes interrogés par l'institut KOF, qui tablait sur un repli de 4,2% lors de la dernière enquête en octobre. En revanche, les perspectives pour les prochaines années n'ont guère changé, explique le Centre des études conjoncturelles (KOF) de l'EPF de Zurich. Pour 2021, le consensus s'attend à un rebond du PIB de 3,4%, légèrement mieux que la progression de 3,3% prévue jusqu'ici.

BANQUES: La Suisse ne connaît pas une vague de faillites des PME, selon le directeur général de Raiffeisen Suisse, Heinz Huber, interviewé par le quotidien Blick. Il ne voit pas non plus les défaillances de crédit augmenter, alors que les mesures se durcissent cette semaine pour lutter contre le coronavirus. "Pour l'instant, nous n'avons aucune indication qu'une vague de faillites est en train d'arriver", a expliqué M. Huber. Raiffeisen a accordé plus de 24'000 crédits Covid. Jusqu'à présent, ces prêts fournissent des liquidités aux entreprises, par ailleurs aidées par les mesures de chômage partiel. "Les faillites, si elles ont eu lieu, se produiront dans 12, 24 ou 36 mois", a-t-il estimé. Un peu plus d'un millier de prêts ont été remboursés.

PREVOYANCE: Le total du bilan des caisses de pension suisses a franchi la barre des 1000 milliards de francs suisses au terme de 2019, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les 1491 caisses de pension existant en Suisse ont ainsi vu leur bilan bondir de 14,8% pendant la période sous revue par comparaison avec 2018, pour s'inscrire à 1005 milliards de francs suisses. Quant aux réserves de fluctuations de valeur, elles ont pris l'ascenseur, s'appréciant de 84,1% à 93,5 milliards.

CRYPTODEVISES: Depuis l'automne, le bitcoin a fait couler beaucoup d'encre, notamment après avoir établi, grâce notamment à l'intérêt des investisseurs institutionnels, de nouveaux records. La plus renommée des cryptodevises aura connu une année mouvementée. Au printemps, elle avait plongé dans le sillage des marchés financiers sous la barre des 5000 dollars, avant de flirter à nouveau, dès le mois de mai, avec la barre des 10'000 dollars.

VIRUS: Le laboratoire allemand Biontech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, est capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni, a déclaré son co-dirigeant, Ugur Sahin. "Nous sommes capables techniquement de délivrer un nouveau vaccin en six semaines", a-t-il assuré.

TRANSPORT: La compagnie aérienne britannique Easyjet a passé un accord avec le constructeur aéronautique Airbus pour repousser à 2027 et 2028 la livraison de 22 appareils qui était prévue entre 2022 et 2024, afin de préserver ses liquidités. Le groupe aérien ajoute que 15 dates de livraison prévues seront également déplacées entre 2022 et 2024 "pour s'ajuster plus précisément aux besoins saisonniers".

CONJONCTURE: Le moral des consommateurs allemands devrait de nouveau se détériorer en janvier, plombé par les restrictions imposées pour lutter contre la seconde vague de Covid-19 dans la première économie européenne, selon le baromètre GfK. L'indice devrait tomber à -7,3 points, soit 0,5 point de moins qu'au mois de décembre, révisé à -6,8 points par l'institut.

CONJONCTURE: La hausse du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre a été revue à 16,0% au Royaume-Uni, un record, contre une première estimation à 15,5%, grâce à la réouverture de l'économie après une récession historique au printemps à cause de la pandémie. Le niveau du PIB reste cependant de 8,6% inférieur à ce qu'il était à la fin 2019, avant l'impact de la pandémie, a indiqué l'Office national des statistiques.

