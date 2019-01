Résumé des principales informations économiques du mardi 22 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

Résumé du jour - Economie / Mardi 22 janvier 2019

Zurich (awp/ats/awp) - BANQUE: La belle mécanique mise en place par UBS en 2018 s'est grippée au dernier trimestre. Chahuté par des marchés financiers capricieux, le numéro un bancaire helvétique a subi un retour de balancier dans son coeur de métier, la gestion de fortune et la banque d'affaires. Un dividende relevé et le rachat de 1 milliard de dollars (presque autant en francs suisses) d'actions ne parvenaient pas à calmer l'ire des investisseurs. Le bénéfice net annuel affiche une progression assez flatteuse. Par rapport à 2017, le résultat a été multiplié par cinq à 4,90 milliards de dollars, selon les indications fournies par la grande banque. UBS présentait pour la première fois des chiffres libellés en billets verts.

BANQUE: Si Pierin Vincenz n'a pas fait preuve d'un comportement pénalement répréhensible dans les prises de participations opérées par Raiffeisen, alors que le Grison dirigeait le 3e groupe bancaire helvétique, ces transactions vont peser lourd dans les comptes de la banque. Pour solder l'ère Vincenz, l'établissement va devoir passer des correctifs de valeur de près de 300 millions de francs suisses. Dévoilant les conclusions de Bruno Gehrig, l'expert indépendant mandaté par la banque pour examiner l'ère Vincenz, Raiffeisen anticipe désormais au titre de l'exercice un bénéfice net largement inférieur au record de 917 millions de francs suisses engrangés en 2017. Les correctifs de valeur passés sur les participations du groupe, se monteront au maximum à 300 millions.

INSPECTION: SGS a connu une croissance robuste en 2018 et s'apprête à poursuivre sur cette lancée. Diversification et augmentation du volume d'activités sont au rendez-vous, mais les nouvelles acquisitions devront être plus qualitatives. Les Etats-Unis et l'Asie sont les principales "cibles". Le géant genevois de l'inspection et de la certification a annoncé un résultat net (après participations minoritaires) de 643 millions de francs suisses, en hausse de 3,5% sur un an. Le résultat opérationnel (Ebit ajusté, avant amortissements liés à des acquisitions) a pour la première fois atteint le milliard (1,05 milliard), tandis que le chiffre d'affaires s'est étoffé de 5,6% à 6,71 milliards, des résultats solides bien que légèrement en deçà des prévisions.

BANQUES: Evoluant dans un environnement de marché exigeant, la Banque Migros n'en a pas moins poursuivi sa croissance en 2018. L'établissement du numéro un helvétique du commerce de détail a vu son bénéfice net s'étoffer de 2,3% sur un an à 228 millions de francs suisses. Les revenus ont crû de 4,7% à 619,8 millions. Principale source de recettes de la banque, les opérations d'intérêts ont progressé de 3,9% à 469 millions de francs suisses, indique la Banque Migros. Les affaires porteuses de commissions ont de leur côté présenté une croissance du même ordre, gagnant 3,5% à 101,9 millions, alors que le produit des activités de négoce sont demeurés quasiment stables (+0,2%) à 33,6 millions.

TOURISME: Le groupe Hotelplan, filiale de Migros, a vu son chiffre d'affaires croître de 5,2% à 1,45 milliard de francs suisses au cours de l'exercice 2017/2018, malgré une conjoncture difficile dans le secteur du tourisme. Hotelplan Suisse, la plus grande unité commerciale du groupe, a totalisé un chiffre d'affaires de 601,2 millions (sans travel.ch), en hausse de 3,1%, malgré les faillites des compagnies aériennes comme SkyWork Airlines ou Cobalt Air et une concurrence accrue sur le marché suisse, selon le communiqué.

PHARMA: Le distributeur de médicaments et dispositifs médicaux Galenica a essuyé l'an dernier une croissance anémique de moins de 1%, pour un chiffre d'affaires total de 3,17 milliards de francs suisses. Le groupe bernois annonce parallèlement une passation de témoin à la tête de son conseil d'administration. Le président Jörg Kneubühler, qui avait notamment piloté l'introduction en Bourse en 2017, doit céder son fauteuil à Daniela Bosshardt-Hengartner, déjà membre de l'organe de surveillance. Le compte-rendu préliminaire pour 2018 publié attribue le coup de frein sur la croissance à un impact plus important qu'escompté des mesures adoptées par les autorités pour plafonner le prix des médicaments.

ACCESSOIRES INFORMATIQUES: Le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques Logitech a engrangé au troisième trimestre de son exercice décalé 2018/19 - soit d'octobre à fin décembre - un chiffre d'affaires de 864,4 millions de dollars (presque autant en francs suisses), en hausse de 6,4% sur un an. Les analystes accueillent une nouvelle démonstration du potentiel du groupe technologique d'origine vaudoise. L'excédent d'exploitation (Ebit) non-Gaap a décollé de 22,3% à 143,2 millions et le bénéfice net s'est envolé de près de 40% à 112,8 millions, a annoncé Logitech dans un communiqué.

TRANSPORTS AÉRIENS: La compagnie aérienne à bas coûts Easyjet a poursuivi sa croissance en Suisse au cours du premier trimestre de son exercice décalé 2018/19 (octobre à décembre), même si c'est à un rythme sensiblement inférieur qu'à l'échelle du groupe, qui a vu le nombre de passagers transportés s'envoler de plus de 15% pendant la période sous revue, pour la moitié grâce à un effet d'acquisition. Les capacités (nombre de sièges offerts) au départ de Bâle et de Zurich ont décollé de respectivement 20% et 38%. "A Bâle, cette hausse est à mettre au crédit du stationnement de deux avions supplémentaires à partir de l'été dernier", a indiqué Thomas Haagensen, directeur exécutif d'Easyjet Europe, dans un entretien à AWP.

CONJONCTURE: Le taux de chômage au Royaume-Uni a reculé à 4,0% lors des trois mois achevés à fin novembre, au plus bas depuis 44 ans, tandis que le pouvoir d'achat des ménages a poursuivi sa hausse, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS). Ce taux est inférieur aux attentes des économistes interrogés par Bloomberg, qui tablaient sur un maintien à 4,1% comme à fin octobre.

CONJONCTURE: Le gouvernement chinois a reconnu que le marché de l'emploi, "stable" selon lui, pouvait être soumis à des "pressions", mais s'est dit confiant dans les capacités du pays à affronter "toutes sortes" de situations. "L'environnement extérieur est complexe et rigoureux", il y a des "changements", des "inquiétudes" et des "pressions à la baisse" qui peuvent "se transmettre dans une certaine mesure au secteur de l'emploi", a déclaré Mme Meng Wei, une porte-parole de la Commission nationale pour la Réforme et le Développement au lendemain de la publication de statistiques montrant une décélération de l'économie chinoise.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie aérienne à bas coût EasyJet a fait état mardi d'un impact négatif de 15 millions de livres (19 millions de francs suisses) lié à des annulations de vols à l'aéroport londonien de Gatwick, perturbé par des vols de drones juste avant Noël. La piste unique de l'aéroport de Gatwick (sud de Londres), le deuxième plus important du Royaume-Uni, a dû être fermée pendant 36 heures les 19 et 20 décembre, après le signalement de drones dans les parages. Très présente à Gatwick, EasyJet a expliqué qu'environ 82'000 de ses clients avaient été affectés par ce problème qui l'a contrainte à annuler 400 vols.

awp