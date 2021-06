Résumé des principales informations économiques du mardi 22 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) suisse doit afficher sur l'année en cours une croissance de 4,0%, selon l'édition estivale des prévisions saisonnières compilées par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). L'édition printanière ne prévoyait qu'un rétablissement de 3,0%. L'économie helvétique doit toujours connaître par la suite une décélération à +2,8% en 2022, confirme le rapport.

RICHESSE: Non seulement la richesse globale des ménages n'a pas été touchée par l'éclatement de la pandémie de Covid-19, elle a même vigoureusement progressé par rapport à 2019, selon une étude publiée mardi par Credit Suisse. La Suisse, l'Australie et la Suède ressortent comme les grands gagnants de cette crise, tandis que l'Arabie saoudite, les Emirats Arabes Unis et Hong Kong ont été sévèrement frappés. Trois facteurs essentiels expliquent cette embellie: les mesures efficaces prises par les Etats et leurs banques centrales pour endiguer l'impact économique de la crise, les niveaux record des marchés boursiers au second semestre 2020 et l'excellente tenue du marché immobilier, en particulier celui des logements qui a enregistré son rythme le plus rapide depuis de nombreuses années.

COMMERCE DE DÉTAIL: La Fnac, qui distribue des produits culturels et électroniques, a signé avec Manor un partenariat pour déployer 23 espaces de vente supplémentaires dans les grands magasins détenus par Maus Frères. La filiale du groupe français vise 110 millions de francs suisses de recettes de plus. Outre-Sarine, "nous sommes peu connus, hormis à Bâle ou à Zurich, où résident des Romands et des Français", reconnaît Cédric Stassi, directeur général de Fnac Suisse, auprès d'AWP. Après une phase pilote de quatre emplacements en Suisse romande et à cheval entre les deux régions linguistiques, la Fnac compte séduire les Alémaniques et les Italophones. "Nous avons analysé le chiffre d'affaires, la rentabilité, la satisfaction clients et si ces derniers adhéraient à notre concept dans les quatre shop-in-shop de la phase pilote".

COMMERCE DE DÉTAIL: Coop a mis en ligne son rapport sur le développement durable 2020. Si de nombreux objectifs que le géant de la distribution s'était fixés ont été atteints, des efforts sont encore à faire. En 2020, Coop a réduit de 29,4% ses émissions de CO2 en valeur absolue par rapport à 2012, soit mieux que les 19,2% souhaités. Le distributeur bâlois s'enorgueillit d'un "excellent résultat" qui s'explique notamment par la logistique et à son entreprise ferroviaire railCare, selon le rapport sur le développement durable 2020.

ASSURANCES: L'assureur Helvetia est déterminé à renforcer sa position sur le marché européen, qualifié de "deuxième pilier" des activités et renforcé en 2020 par la reprise de l'espagnol Caser. Le groupe saint-gallois, qui tient sa journée des investisseurs, a confirmé ses objectifs à moyen terme. Helvetia entend verser 1,5 milliard de francs suisses de dividendes aux actionnaires dans les cinq années à venir, a rappelé l'assureur. Le volume d'affaires générant des commissions devrait être augmenté à plus de 350 millions d'ici 2025. Dans le même horizon, la contribution de cette activité au bénéfice net devraient augmenter de plus de 5%.

INDUSTRIE: Via son unité Oerlikon Balzers, spécialisée dans les traitements de surface, Oerlikon a signé un contrat de dix ans avec le fabricant allemand de moteurs d'avions MTU Aero Engines. Le groupe industriel schwyzois ne fournit aucun détail financier concernant la commande. Le contrat porte sur l'application d'un revêtement résistant à l'érosion propriété de MTU sur les composants de la voilure aérodynamique de la prochaine génération de moteurs utilisés dans l'avion Airbus A320neo et développé en partenariat avec Pratt & Whitney, précise mardi Oerlikon. Ce revêtement doit contribuera à en améliorer l'efficacité.

MÉDIAS: Les actionnaires du géant français des médias Vivendi ont tourné la page d'Universal Music Group (UMG), approuvant largement sa scission en assemblée générale, ce qui permet un recentrage sur les médias, l'édition et la publicité. Présenté en mai, le projet consiste à distribuer aux actionnaires - notamment le premier d'entre eux le groupe Bolloré qui contrôle Vivendi avec 27% des parts - l'équivalent de 19,8 milliards d'euros sous forme de titres UMG, via un dividende en nature et un acompte sur dividende.

