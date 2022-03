Résumé des principales informations économiques du mardi 22 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) a poursuivi l'année dernière ses efforts pour freiner l'appréciation du franc par rapport aux autres monnaies, mais en intervenant nettement moins qu'en 2020, notamment pour lutter contre l'inflation. En 2021, l'institut d'émission helvétique a acquis des devises étrangères pour un total de 21,1 milliards de francs suisses "afin de contrer les pressions à la hausse sur le franc et de contribuer ainsi au maintien de conditions monétaires appropriées".

PANDÉMIE: Sur les quelque 137'852 prêts Covid-19 octroyés aux entreprises suisses - représentant un volume de 16,9 milliards de francs suisses - 15% ont été entièrement remboursés à la fin de l'année dernière. Ce pourcentage correspond à 26% du volume des fonds prêtés. Les sociétés mises en difficultés par la pandémie de coronavirus pouvaient solliciter entre le 26 mars et le 31 juillet 2020 des prêts gagés par la Confédération en vue de remédier aux pénuries de liquidités.

UKRAINE: Le conseiller fédéral Ueli Maurer a rencontré à Doha le ministre qatari de l'énergie Saad Sherida al-Kaabi. Il a notamment été question de livraison de gaz naturel liquéfié à la Suisse. Il est prévu que les services compétents des deux pays mènent maintenant des discussions sur les détails.

TÉLÉCOMS: L'opérateur de télécommunications Swisscom agende la fin de la 3e génération de communication mobile (3G) à fin 2025. Introduite en 2004, cette technologie est désormais dépassée par les deux générations suivantes. Le géant bleu ajoute que si la 3G ne supporte plus que 1,1% du trafic de données mobile, elle occupe encore un dixième de la capacité d'antennes. L'abandon de cette technologie libérera ainsi des fréquences pour la 4G et la 5G.

GESTIONNAIRE D'ACTIFS: L'exercice 2021 restera comme un excellent cru pour Partners Group. Le gestionnaire d'actifs zougois a procédé à de nombreux désinvestissements, provoquant une véritable envolée des commissions de performance. Un retour à la normale est attendu pour l'année en cours. Les commissions de performance ont été multipliées par quatre à 1,20 milliard de francs suisses, soit un peu moins que la moitié des recettes totales de 2,63 milliards (+86%).

TÉLÉTRAVAIL: Appuyées par les milieux patronaux locaux, les autorités genevoises ont demandé mardi à la Confédération de rechercher avec la France une solution pérenne pour le télétravail frontalier. Très utilisé lors de la crise sanitaire, le travail à distance des employés frontaliers repose actuellement sur des accords exceptionnels et provisoires, permettant de déroger aux dispositions fiscales en vigueur. Le régime particulier qui a été adopté durant la pandémie de Covid-19 considère ainsi que les jours travaillés en France pour le compte d'un employeur qui est établi en Suisse "sont considérés comme des jours travaillés en Suisse et sont donc imposés en Suisse".

MARCHÉ DU TRAVAIL: Les employeurs suisses donnent des signes encourageants pour les demandeurs d'emploi et prévoient d'accélérer le rythme des embauches au deuxième trimestre, selon une étude de Manpowergroup. Après des perspectives d'emploi record au premier trimestre, les employeurs suisses restent très optimistes pour le second. Les recruteurs de la Suisse romande tablent sur une accélération de 26% des offres d'emploi.

IMMOBILIER: Malgré une flexion dans les derniers mois de l'année, le marché immobilier tessinois boucle 2021 sur plus de 6000 transactions, pour un volume inédit de 5,1 milliards de francs suisses, en hausse de près d'un tiers (+31,2%) par rapport à l'année précédente. "Il s'agit de la valeur la plus élevée en termes nominaux jamais enregistrée", qui a fait voler en éclats le précédent record de 4,1 milliards établi en 2013, indique le bureau cantonal de la statistique.

TRANSPORT: En ville, c'est le scooter électrique qui mène la course. Principalement utilisé en milieu urbain et sur de courtes distances, il est, comme le vélo, une alternative pour les usagers soucieux de moins polluer. Lorsque la voiture silencieuse ne convainc pas les automobilistes, que la moto muette ne séduit pas les puristes et que la trottinette révulse les chauffeurs et les motards, le scooter semble mettre tout le monde d'accord. En 2021, Motosuisse en comptabilisait 1775 unités vendues, soit 9,5% du marché de cette catégorie. La plateforme de vente en ligne Motoscout 24 est passée de 500 à 700 annonces de scooters électriques en un an. Plus concrètement, un scooter sur 20 est électrique en Suisse.

AUTOMOBILE: Avec l'envolée des prix du pétrole, alimentée notamment par les craintes liées à la guerre en Ukraine, l'engouement des conducteurs suisses pour les véhicules électriques ne devrait pas se tarir. Encore faut-il que les infrastructures suivent. "Sans aucun doute, le prix du carburant va avoir une influence sur les comportements des gens. Tant que le coût sera en faveur de l'électrique, cela va accélérer le passage d'un véhicule thermique à un électrique", a expliqué à AWP Franco Tufo, directeur général de Citec, un bureau d'études genevois spécialisé dans la mobilité.

NUMÉRISATION: La banque des règlements internationaux (BRI) a bouclé une nouvelle étude de faisabilité sur les monnaies numériques de banques centrales qui visait à identifier les défis que posent les paiements avec plusieurs devises différentes. Appelé projet Dunbar, l'étude a été menée avec les banques centrales d'Australie, de Malaisie, de Singapour et d'Afrique du Sud, qui ont testé ensemble deux prototypes pour une plateforme partagée avec l'appui du pôle d'innovation de la BRI à Singapour.

