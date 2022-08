Résumé des principales informations économiques du mardi 23 août 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

GAZ: L'Association suisse de l'industrie gazière indique avoir atteint ses objectifs en matière de réserves de gaz pour cet hiver ainsi qu'en élaboration d'options. Le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement en gaz pour l'hiver 2022/23 passe par deux mesures, "qui ont été mises en oeuvre avec succès par les gestionnaires régionaux de réseaux gaziers", souligne le communiqué.

OPHTALMOLOGIE: Le géant des dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon a conclu un accord de rachat du laboratoire nord-carolinien Aerie Pharmaceuticals pour 770 millions de dollars (743,1 millions de francs suisses). L'opération doit notamment renforcer le positionnement de l'ancienne filiale de Novartis dans les domaines du glaucome et de la sécheresse oculaire.

LUXE: Le groupe de luxe Richemont a trouvé dans l'influente société de conseils aux actionnaires ISS un allié de poids en vue de l'élection au conseil d'administration du 7 septembre. Dans un rapport, ISS conseille en effet aux actionnaires de rejeter la candidature de Francesco Trapani, soutenu par Bluebell Capital. Bluebell "n'a pas suffisamment démontré qu'un changement au conseil d'administration était nécessaire", lit-on dans le rapport. Les actionnaires sont appelés à réélire la candidate sortante Wendy Luhabe.

TRANSPORT AÉRIEN: Fort de la reprise du trafic aérien, Flughafen Zürich a renoué avec les profits au premier semestre 2022. Etoffant ses revenus de près de trois quarts au regard des six premiers mois de 2021, l'exploitant de l'aéroport de Kloten, notamment, a dégagé un bénéfice net de 55,4 millions de francs suisses, contre une perte nette de 45,1 millions un an auparavant. L'embellie devrait se poursuivre.

MATÉRIEL ROULANT: Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail a conclu un contrat pour la production et la livraison de 56 tramways de type TINA avec les transports publics de Halle-sur-Saale (Havag), près de Leipzig. La mise en service est prévue pour fin 2025. La commande est répartie en 39 véhicules de 30 mètres de long pouvant transporter 166 passagers et 17 autres de 45 mètres de long avec une capacité de 267 voyageurs.

BANQUES: Postfinance a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 153 millions de francs suisses, contre à peine 46 millions un an plus tôt. Le produit d'exploitation du bras financier de La Poste a progressé de près de 15% à 681 millions, quand le ratio coûts/revenus a été amélioré de plus de 14 points de pourcentage à 70,5%. L'amélioration de la rentabilité a aussi été portée par un rendement des fonds propres de 5,1%, contre 1,5% sur la période de comparaison, ainsi que par un allègement de 24 millions des charges d'exploitation à 480 millions, à la faveur notamment de la variation des montants cotisés auprès des institutions de prévoyance en faveur du personnel.

CONJONCTURE: L'activité économique en zone euro s'est de nouveau contractée en août dans le secteur privé, en repli pour le second mois consécutif, plombée par l'Allemagne et la France sur fond d'inflation toujours élevée, selon l'indice PMI composite publié par S&P Global. L'indice, calculé sur la base de sondages d'entreprises, est tombé à 49,2, son plus bas niveau depuis 18 mois, contre 49,9 en juillet et 52 en juin.

CONJONCTURE: L'économie française "a basculé en zone de contraction pour la première fois depuis presque un an et demi" au mois d'août, selon un indicateur provisoire publié par S&P Global. L'indice flash composite de l'activité globale, qui mesure l'activité du secteur privé, s'est replié en août à 49,8, contre 51,7 en juillet, précise l'agence d'information financière dans son communiqué.

INFORMATIQUE: Le fabricant américain de composants électroniques Intel a passé un partenariat inhabituel avec un gestionnaire d'actifs pour cofinancer la construction de deux nouvelles usines dans l'Arizona, pour un montant pouvant aller jusqu'à 30 milliards de dollars. Au lieu de lever des fonds auprès des banques ou sur les marchés, le groupe a décidé de passer un accord avec Brookfield Asset Management, une société canadienne qui gère l'argent confié par des clients en l'investissant dans divers projets et entreprises.

AUTOMOBILE: Le fabricant de voitures de luxe Lamborghini a déjà pré-vendu toute sa production jusqu'à début 2024, a expliqué son patron à l'AFP, illustrant l'insolente santé de l'automobile haut de gamme dans un contexte économique morose. "Nous avons une très forte demande et actuellement, le carnet de commandes dépasse 18 mois", a affirmé Stephan Winkelmann lors d'une interview, après un premier semestre record tant côté ventes que rentabilité.

