Résumé des principales informations économiques du mardi 23 mars 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

PHARMA: Novartis fait part de résultats positifs en phase III Vision sur le radioligand Lu-PSMA-617, améliorant significativement la survie de patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC). Les résultats seront soumis aux régulateurs américain et européen "dès que possible". Le laboratoire bâlois indique que le traitement a satisfait aux deux critères principaux de survie globale et de survie radiographique sans progression, "contribuant à s'approcher de l'ambition de devenir le traitement ciblé de plus de 80% des patients atteints d'un cancer avancé de la prostate".

PHARMA: Regeneron, soutenu dans le développement d'un cocktail d'anticorps contre la pneumonie Covid-19 par Roche, revendique une réduction de 70% de l'incidence d'hospitalisations ou de décès après administration de son Regen-Cov (casirivimab et imdévimab) à des patients à risque, mais pas encore admis à l'hôpital. L'étude clinique avancée a aussi permis d'observer une réduction de la durée des symptômes de quatre jours en moyenne, précise un communiqué.

ALIMENTATION: Le géant alimentaire Nestlé affirme avoir rempli l'année dernière la plupart des engagements pris en matière de développement durable. Sur les 36 objectifs fixés, alignés sur ceux des Nations unies, la multinationale veveysane assure en avoir atteint 28. Dans son rapport de durabilité, Nestlé souligne la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 36,7% comparé à 2016. Par ailleurs, 90% des matières premières nuisibles aux forêts - comme l'huile de palme, le papier, le soja, la viande ou encore le sucre - étaient certifiées "sans déforestation" au mois de décembre.

LITIGE: Credit Suisse pourrait faire face à de nouvelles plaintes dans le cadre des fonds liés la société en faillite Greensill. Une entreprise financière basée à Londres, Alcimos, envisagerait une procédure contre le numéro deux bancaire helvétique et cherche des investisseurs pour se joindre à une plainte collective. Alcimos a choisi deux cabinets d'avocats, dont Chabrier Avocats à Genève, pour examiner d'éventuelles réclamations émanant d'investisseurs concernés par les véhicules d'investissements "Supply Chain Finance Funds", indique la société britannique.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le géant minier et du négoce de matières premières Glencore précise le calendrier pour le rajeunissement de ses instances dirigeantes. Annoncée début décembre pour le courant du premier semestre 2021, la passation de pouvoir entre le directeur général Ivan Glasenberg et son successeur désigné Gary Nagle surviendra finalement fin juin. Le patron de longue date doit conserver un pied dans l'entreprise, pour peu que l'assemblée générale ordinaire agendée au 29 avril valide le renouvellement de son mandat d'administrateur.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux de chômage a marqué le pas au Royaume-Uni à fin janvier grâce aux aides gouvernementales qui l'ont empêché de flamber en plein confinement, mais les économistes s'attendent toujours à une détérioration dans les mois à venir, quand ce soutien prendra fin. Lors des trois mois achevés fin janvier, le taux de chômage a légèrement reculé à 5,0% contre 5,1% fin décembre.

COTATION: L'action du géant chinois de l'internet Baidu a peiné à décoller (+0,8%) lors de son entrée à la Bourse de Hong Kong, où le groupe a levé 3,1 milliards de dollars (2,9 milliards de francs suisses). Déjà coté au Nasdaq, le "Google chinois" a placé pour sa seconde cotation sur la place financière asiatique 95 millions d'actions au prix unitaire de 252 dollars de Hong Kong (près de 30 francs suisses).

JEUX VIDÉO: Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé un partenariat avec l'américain Niantic, éditeur de l'application pour smartphone "Pokémon Go", pour le développement de jeux mobiles en réalité augmentée tirant parti des personnages de Nintendo. Le premier fruit de ce partenariat sera une application dans l'univers des jeux de stratégie Pikmin de Nintendo, mettant en scène de mignonnes créatures mi-végétales, mi-animales, qui devrait être lancée dans le courant de l'année, selon un communiqué commun.

awp