Résumé des principales informations économiques du mardi 24 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TOURISME: La parahôtellerie suisse a enregistré un triplement de ses nuitées au deuxième trimestre sur un an, avec les visiteurs locaux qui ont représenté l'essentiel de la clientèle, alors que les voyages internationaux sont encore soumis à de sévères restrictions liées à la crise pandémique. D'avril à juin, la parahôtellerie a recensé un peu plus de 3,6 millions de nuitées, contre 1,2 million douze mois auparavant, selon les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les touristes indigènes ont totalisé 88,8% de la demande avec 3,2 millions d'unités.

INDUSTRIE DES MACHINES: A la faveur d'une solide reprise au premier semestre, tous les signaux passent désormais au vert pour l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM). Alors que les commandes ont bondi de près d'un quart (+24,4%), les revenus de la branche devraient nettement dépasser le niveau d'avant-crise en 2e partie d'année, estime Swissmem. Après avoir progressé de 4,8% au cours des trois premiers mois de l'année, les entrées de commandes ont décollé de plus de moitié (50,6%) sur le seul 2e trimestre, observe Swissmem, l'association faîtière de l'industrie MEM. Côté revenus, ceux-ci ont crû de 9,3% entre janvier et fin juin, le rebond intervenu au 2e partiel s'étant hissé à 20,2%, alors que le chiffre d'affaires de la branche s'affichait encore en repli au 1er trimestre.

TRANSPORT AÉRIEN: Flughafen Zürich a continué de faire les frais des restrictions de voyages liées à la pandémie de Covid-19 au premier semestre. Les mesures de réduction des coûts et la diversification de ses sources de revenus ont toutefois permis de limiter la casse, a indiqué le gestionnaire du tarmac zurichois. Grâce à des signaux positifs depuis les vacances d'été, l'espoir de voir la reprise se poursuivre est permis. Sur les six premiers mois, la perte nette s'est creusée à 45,1 millions de francs suisses, contre -27,5 millions à la même période en 2020. Au premier semestre 2019, soit avant la pandémie, la société avait enregistré un bénéfice net de 143,4 millions. "La réduction des coûts n'a pas permis de compenser la baisse des revenus en raison de la part élevée de coûts fixes", précise le communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss, récemment tancée par les autorités fédérales à propos du versement de bonus, a remboursé une modeste partie du prêt de 1,5 milliard de francs suisses que lui avait octroyé la Confédération pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. "Nous nous sommes fixés comme objectif de ne pas dépenser plus de la moitié du prêt, soit 750 millions de francs suisses", a affirmé son directeur général (CEO) Dieter Vranckx dans un entretien accordé lundi à la RTS, précisant que la filiale de l'allemand Lufthansa a eu l'opportunité en juin de rembourser 50 millions.

ASCENSEURS: Schindler a décroché une commande pour la livraison et l'installation de 180 escalators pour la deuxième étape du projet de métro à Bangalore en Inde. Les modalités financières de la commande n'ont pas été précisées. Bangalore Metro Rail Corporation veut étendre son réseau de transport dans la ville et le relier à l'aéroport international de Bangalore, selon un communiqué.

ENERGIE: Axpo a signé un contrat d'achat en électricité de sept ans avec un parc éolien faisant partie du portefeuille énergétique de Macquarie Asset Management en Roumanie. Aucune information sur le montant du contrat ou sur les modalités financières n'a été dévoilée dans le communiqué. Mais l'annonce précise que ce parc, Fântânele-Cogealac-Gradina, est le plus grand d'Europe et que ce contrat est le plus important signé dans la région par le groupe argovien.

PHARMA: Novartis se voit contrarié dans ses efforts pour remonter son traitement cellulaire Kymriah (tisagenlecleucel) dans la hiérarchie des options thérapeutiques contre les cancers du sang. La multinationale pharmaceutique a dû reconnaitre l'échec de son programme clinique des phase III "Belinda", évaluant cette immunothérapie personnalisée en seconde ligne contre une forme agressive de lymphome non hodgkinien. Les chercheurs n'ont pas constaté de bénéfice en terme de survie sans progression de la maladie par rapport aux standards de traitement actuels, qui constituait le critère primaire établi pour cette étude.

CONJONCTURE: La croissance allemande a été légèrement meilleure au deuxième trimestre qu'initialement estimé, avec une hausse de 1,6% du PIB, mais les pénuries pourraient désormais freiner la reprise de la première économie européenne. Tiré par un bond de 3,2% de la consommation privée par rapport aux trois premiers mois de l'année, le PIB a progressé de 0,1 point de pourcentage de plus qu'estimé fin juin, a annoncé l'office fédéral des statistiques, Destatis.

SPORT: Les mesures de huis clos dans les cinq grands championnats européens sur les deux dernières saisons, en raison de la pandémie de Covid, ont privé les clubs de 2,5 milliards d'euros (2,7 milliards de francs suisses) de recettes "jour de match", a indiqué le cabinet KPMG. A partir du printemps 2020, les compétitions ont été suspendues un temps et celles qui ont repris ont terminé l'exercice dans des stades vides, réduisant de 27% le nombre de matches avec du public sur la saison 2019/2020 en Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie et France, explique l'étude.

awp