Résumé des principales informations économiques du mardi 24 juillet 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: UBS affiche une solide performance à l'issue du 2e trimestre, revenus et bénéfice enregistrant une forte hausse. La confiance est de mise pour la suite de l'exercice, en dépit des tensions géopolitiques. Le numéro un bancaire helvétique a dépassé les prévisions, en premier lieu grâce à ses activités de banque d'investissement. Le bénéfice net a augmenté de 9,4% en un an à 1,28 milliard de francs suisses. Le résultat avant impôts a lui progressé de 12% à 1,68 milliard. Ajusté, il atteint 1,81 milliard, a précisé la banque aux trois clés dans un communiqué.

CHOCOLAT: Lindt & Sprüngli a poursuivi sa croissance au premier semestre. Dégageant des ventes en hausse, le chocolatier zurichois a enregistré un bénéfice net de 86 millions de francs suisses, 12,7% de plus qu'un an auparavant. La performance, redevable aussi de l'embellie aux Etats-Unis, s'est cependant révélée inférieure aux attentes. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est pour sa part hissé à 117,1 millions de francs suisses, en hausse de 11,5% par rapport aux six premiers mois de 2017, a précisé le chocolatier établi à Kilchberg. Ce dernier a expliqué l'amélioration par les progrès réalisés dans le domaine des achats de matières premières et des gains d'efficience.

ASSURANCES: Bâloise a pris une participation dans Carhelper, un comparateur de services automobiles. Cet investissement permet à l'assureur d'étendre ses prestations dans le domaine de la mobilité en Suisse, écrit le groupe. "L'avenir de l'industrie des assurances ne se situe pas dans des produits isolés mais dans un ensemble de prestations, intégrées dans un écosystème via une plateforme numérique facilement accessible pour le client", estime La Bâloise.

BANQUES: Les conditions de crédit se sont améliorées en zone euro lors du second trimestre de l'année. Elles sont moins affectées que par le passé par le poids des prêts non performants, a annoncé mardi la Banque centrale européenne (BCE). L'amélioration touche "toutes les catégories de prêts" accordés aux entreprises et aux ménages, indique l'institution de Francfort dans son étude trimestrielle sur le crédit bancaire. L'institut d'émission explique l'embellie par la contraction des marges sur la moyenne des prêts accordés, y compris sur les crédits plus risqués, mais dans une moindre mesure.

CONJONCTURE: La croissance de l'activité privée en zone euro a ralenti en juillet après une reprise passagère en juin, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit. L'indicateur mensuel s'affiche à 54,3 points en juillet, contre 54,9 le mois précédent. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil, a précisé mardi Markit. Ce chiffre est moins bon que ce qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur un tassement moindre (54,8 points).

CONJONCTURE: La croissance du secteur privé en France a légèrement ralenti en juillet, malgré des perspectives favorables, notamment dans le secteur des services, selon l'indice PMI. L'indice flash composite de l'ensemble de l'activité s'est établi à 54,5 points, contre 55 points en juin, a détaillé Markit. "Bien que se repliant par rapport au mois dernier, il reste élevé au regard des données historiques de l'enquête", souligne le cabinet d'analyse économique. L'activité est considérée en expansion lorsque l'indice se situe au-dessus de la barre des 50 points et en contraction lorsqu'il est en dessous.

CRYPTOMONNAIES: Le cours du bitcoin, première et principale cryptomonnaie, poursuivait son rebond mardi, après une semaine de hausse, évoluant autour de 8000 dollars pour un bitcoin et revenant à son niveau d'il y a deux mois. Vers 09H50 GMT (11H50 à Paris), le cours de la cryptomonnaie était de 8.024,80 dollars pour un bitcoin, selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

TÉLÉCOMS: Le groupe public chinois China Tower, premier opérateur au monde de tours de télécommunications, a annoncé jeudi qu'il espérait lever 8,7 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse à Hong Kong, qui serait la plus grande au monde en quatre ans. China Tower compte émettre 43,1 milliards de titres dans une fourchette allant de 1,26 à 1,58 dollar hongkongais (16 à 20 cents américains). Le montant devrait être fixé le 1er août, pour un début de cotation le 8 à la Bourse de Hong Kong.

AUTOMOBILES: Mitsubishi Motors a dépassé les attentes des analystes au premier trimestre de l'exercice 2018/19, poursuivant sur sa lancée positive après un scandale de falsification des données, grâce au dynamisme de ses ventes en Asie. Sur la période d'avril à juin, le constructeur d'automobiles japonais, allié de Renault et Nissan, a enregistré un bénéfice net de 28,2 milliards de yens (217 millions d'euros au cours actuel), en hausse de 23% sur un an malgré des variations de change légèrement défavorables.

