Résumé des principales informations économiques du mardi 24 mai 2022

IMMOBILIER: Les tarifs des biens immobiliers résidentiels devraient continuer de croître cette année, malgré les craintes liées à la guerre en Ukraine et les répercussions sur l'économie. Les loyers devraient rester stables. Pour les logements en propriété, 59% des spécialistes interrogés par le cabinet Fahrländer Partner (FPRE) tablent sur une hausse ou une forte progression des prix ces 12 prochains mois, 39% s'attendent à une stagnation et 2% à un recul, selon le sondage réalisé auprès de 756 professionnels du secteur. L'enquête a été effectuée entre fin avril et mi-mai, prenant donc en compte la guerre en Ukraine et l'envolée de l'inflation.

EMPLOI: Presque 20% des salariés suisses pensent à un changement d'emploi dans les douze prochains mois. Un meilleur salaire et un travail qui procure davantage de satisfaction sont les principaux motifs évoqués par les personnes interrogées lors d'une enquête menée par le cabinet de consultants PWC. "La satisfaction au travail est quelque peu inférieure en Suisse, en comparaison avec les autres pays", fait remarquer le directeur général de PWC Suisse, Andreas Staubli, cité dans le communiqué. Elle s'inscrit à 50%, contre 57% à l'étranger.

TÉLÉCOMS: Salt a poursuivi sa croissance au 1er trimestre, progressant dans les services mobiles, ceux d'accès à internet et les prestations pour la clientèle commerciale. L'opérateur de télécommunications vaudois, numéro trois du marché helvétique, derrière Swisscom et Sunrise, a ainsi accru ses revenus et sa rentabilité au regard des trois premiers mois de 2021. De janvier à fin mars, le chiffre d'affaires s'est hissé à 233,6 millions de francs suisses, 2,5% de plus que douze mois auparavant, écrit l'opérateur établi à Renens. Les trois segments d'activités ont soutenu la croissance, celle-ci bénéficiant aussi de la reprise des revenus d'itinérance.

INDUSTRIE: Sulzer et son ex-filiale Medmix se trouvent sous pression dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe industriel zurichois a décidé de quitter ce dernier pays et de vendre ses deux filiales. Objet de sanctions en Pologne, en raison du son actionnaire de référence russe Viktor Vekselberg - tout comme Sulzer - Medmix a fait recours contre la décision du gouvernement. Ayant réduit ses activités en Russie après le déclenchement par Moscou de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier et les sanctions internationales décidées dans la foulée, Sulzer a entrepris avec effet immédiat la cession de ses filiales russes, a annoncé le groupe industriel de Winterthour. Présente en Russie depuis plusieurs décennies, l'entreprise spécialisée dans les pompes et les équipements pour les industries chimiques, notamment, y emploie 300 collaborateurs.

ELECTRONIQUE: Le géant allemand de l'électronique grand public Mediamarkt a vu ses affaires prospérer en Suisse ces dernières années, et plus encore avec la poussée de la demande pendant la crise pandémique, même si l'évolution des ventes a été très volatile d'un mois à l'autre, au gré des différentes mesures anti-Covid. "Du fait de la base de comparaison élevée, nous anticipons dorénavant un ralentissement pour l'exercice en cours", a confié à AWP Vittorio Buonfiglio, qui a repris en janvier les rênes de la filiale helvétique du groupe, après en avoir assumé la direction des opérations entre 2018 et fin 2020. Lors de l'exercice 2020/21 (clos fin septembre), l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 630 millions de francs suisses.

ENERGIE: Groupe E a vu ses recettes progresser l'an dernier, mais l'envolée des prix de l'électricité a pesé sur sa rentabilité. Pour 2022, l'énergéticien s'attend à une performance opérationnelle moindre que les années précédentes. Groupe E a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 10% à 767 millions de francs suisses en 2021, selon le communiqué publié mardi par l'énergéticien de Granges-Paccot. "Tous les domaines d'activité du groupe présentent une évolution positive, avec une croissance particulièrement forte dans le secteur de la technique du bâtiment, malgré des chaînes d'approvisionnement mises sous pression", précise l'entreprise.

INDUSTRIE GE: Le fabricant de capteurs de courant Lem a vu son bénéfice et son chiffre d'affaires progresser plus qu'attendu sur l'exercice décalé 2021-2022. A l'occasion de son cinquantième anniversaire, le groupe genevois distribuera un dividende plus généreux que d'habitude. Mais l'entreprise fait preuve de prudence pour l'exercice en cours. Le bénéfice net de Lem a bondi de 30,2% à 72,4 millions de francs suisses sur l'exercice 2021-2022, qui s'est achevé fin mars, indique la société dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a progressé de 24,1% à 373,4 millions. A taux de change constants, les ventes ont augmenté de 22,5%.

LOGISTIQUE: Kühne+Nagel a conclu un partenariat avec Adidas. Dans le cadre de la coopération, le spécialiste schwyzois du fret et de la logistique ouvrira en 2024 un centre de distribution hautement automatisé à Mantoue dans le nord de l'Italie. Le site lombard, d'une surface de 130'000 m2, emploiera quelque 700 salariés. Le centre de Mantoue servira à l'approvisionnement des magasins Adidas, des autres détaillants, des grossistes ainsi que les clients du commerce électronique dans 19 pays d'Europe du Sud et de l'Est, précise Kühne+Nagel.

ALIMENTATION: La division produits de santé de Nestlé (Nestlé Health Science, NHSc) achète la société brésilienne Puravida, spécialisée dans les vitamines, compléments alimentaires et aliments à base de plantes. Cette opération permet à la multinationale de Vevey (VD) de compléter son portefeuille dans le secteur au Brésil. La palette de produits de Puravida, fondée en 2015 à Sao Paulo, complète celle de Nestlé Health Science qui commercialise déjà au Brésil des compléments alimentaires, des poudres de protéines et des boissons, a indiqué l'entreprise lundi soir dans un communiqué.

CONJONCTURE: Les prélèvements fiscaux sur les salaires sont repartis à la hausse en 2021 dans la plupart des pays de l'OCDE, du fait de la reprise économique et de l'allègement de dispositifs d'aide liés au Covid-19, selon un rapport publié. "L'imposition du travail a rebondi au sein de l'OCDE en 2021, alors que les pays se relevaient de la contraction économique vécue en 2020 avec l'émergence de la pandémie", écrit dans une étude de près de 700 pages l'Organisation de coopération et de développement économiques, basée à Paris.

