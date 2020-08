Résumé des principales informations économiques du mardi 25 août 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

EMPLOI: La pandémie de nouveau coronavirus a fortement pesé sur le marché de l'emploi en Suisse au 2e trimestre. Alors que le nombre de places de travail a fléchi en l'espace d'un an de 0,6%, celui des emplois à temps plein a reculé de 0,2%. Les postes vacants ont chuté de 26,9%, soit de 22'500. A fin juin, la Suisse recensait 5,095 millions d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire, soit 0,6% ou 31'000 de moins qu'un an auparavant, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS).

BANQUES: Credit Suisse veut réduire le nombre de succursales dans le pays et va fusionner ses activités avec sa filiale Neue Aargauer Bank (NAB). Les suppressions de postes ne pourront pas être évitées, a averti la banque, évoquant jusqu'à 500 postes sabrés. Le programme devrait permettre de générer des économies de 100 millions de francs suisses d'ici 2022. Afin de réduire les coûts, le groupe veut réunir les activités de sa filiale Neue Aargauer Bank (NAB) avec celles de Credit Suisse pour unifier sa présence en Argovie dans un seul établissement. L'objectif est d'éliminer les doublons dans les structures, a-t-il annoncé dans un communiqué.

MÉDIAS: L'éditeur diversifié TX Group (ex-Tamedia) a glissé dans les chiffres rouges au premier semestre, subissant les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur ses recettes ainsi que d'effets uniques liés au regroupement d'entreprises. La société zurichoise a terminé la période sur une perte nette de 109,4 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 53,6 millions un an plus tôt, a-t-elle indiqué dans son rapport d'étape.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler Rail a vu ses activités lourdement handicapées par la pandémie de coronavirus au premier semestre. Grâce à des carnets de commande bien garnis, le groupe thurgovien entrevoit cependant une lueur d'espoir en seconde partie d'année. Stadler a fait face à des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement et des restrictions de voyages pour les déplacements professionnels, qui ont pénalisé ses activités. Son usine de Valence en Espagne a été fermée pendant trois semaines et celle de Salt Lake City aux Etats-Unis obligée de réduire la cadence en raison des mesures sanitaires contre le Covid-19, ce qui a pesé sur les ventes et l'Ebit.

TÉLÉCOMS: La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête contre l'opérateur Swisscom en raison d'"indices" que le géant bleu "abuse de sa position sur le marché dans le domaine des connexions à large bande". "Swisscom requiert probablement des prix trop élevés dans le cadre de divers appels d'offres pour des projets d'interconnexion de sites d'entreprises", a estimé le gendarme de la concurrence dans un communiqué.

ASSURANCES: Helvetia anticipe au premier semestre une perte nette de 20 millions de francs suisses que le groupe d'assurance explique par un effet exceptionnel d'environ 40 millions avant impôts, des erreurs au niveau de la stratégie d'investissements en Bourse et l'abandon d'un projet informatique, selon un communiqué. La compagnie saint-galloise, qui publiera ses résultats semestriels détaillés le 15 septembre, précise que l'effet exceptionnel s'explique par un amortissement unique lié à la réorientation d'un projet de renouvellement informatique.

ASSURANCES: L'assureur Allianz Suisse est parvenu à préserver ses revenus et à augmenter son bénéfice au premier semestre malgré la pandémie de coronavirus. Le bénéfice de la filiale helvétique du géant allemand a progressé de 5,3% sur un an à 158,2 millions de francs suisses, selon un communiqué. Le résultat d'exploitation s'est avéré quasiment identique à celui obtenu à la même période de l'année dernière, à savoir 192,6 millions.

IMMOBILIER: Souffrant notamment de l'impact de la pandémie de Covid-19, Swiss Prime Site (SPS) a vu son profit se tasser au premier semestre. Conséquence d'un correctif de valeur et de réévaluation du portefeuille, la société immobilière soleuroise a vu son bénéfice net chuter à 269,7 millions de francs suisses, contre 365,5 millions un an auparavant. Outre un correctif de valeur de 14 millions de francs suisses ainsi que des réévaluations négatives à hauteur de 14 millions sur le portefeuille immobilier en lien avec la pandémie de nouveau coronavirus, la performance semestrielle comporte plusieurs autres éléments exceptionnels, écrit l'entreprise établie à Olten. La vente de la filiale Tertianum, laquelle gère des maisons de retraite, a ainsi contribué au bénéfice net pour 204,2 millions.

PHARMA: Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui développe déjà un vaccin, a annoncé avoir lancé des essais de phase 1 sur un médicament permettant de prévenir et traiter le Covid-19. Les premiers participants à cet essai ont reçu leur dose de ce médicament qui est une combinaison de deux anticorps, explique AstraZeneca dans un communiqué.

awp