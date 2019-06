Résumé des principales informations économiques du mardi 25 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SALAIRES: En 2018, une part plus importante d'hommes que de femmes disposait des plus importants revenus bruts en Suisse, selon les statistiques sur la population active suisse fournies mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Par catégorie professionnelle, les hommes aussi gagnent davantage. En prenant en compte le temps plein (90% et plus), 5,4% des femmes gagnaient l'an dernier jusqu'à 26'000 francs suisses, contre seulement 1,8% des hommes.

TOURISME: L'été reste la période de voyage la plus appréciée des vacanciers helvétiques. Cette année encore, la Méditerranée figure parmi les destinations les plus prisées, indique mardi Hotelplan Suisse, qui réalise entre juillet et août près d'un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Dans la catégorie des vacances balnéaires court et moyen-courriers, le top 5 est 100% méditerranéen, avec l'Espagne en première position, suivi de la Grèce, Chypre, l'Italie et la Tunisie, précise dans une étude sur les tendances de l'été 2019 le voyagiste aux mains du groupe Migros.

PRÉVOYANCE: Les déséquilibres dans le système suisse de retraite continuent de se creuser, selon les spécialistes d'UBS. L'augmentation du nombre de retraités et l'allongement de l'espérance de vie pèsent lourdement et creusent un fossé d'environ 1 milliard de francs suisses. "Les promesses de rentes de l'AVS dépassent les recettes futures de près de 170% du produit intérieur brut suisse, soit tout juste plus d'un milliard de francs suisses", a indiqué la banque aux trois clés dans un communiqué.

BANQUES: Credit Suisse s'est allié au gestionnaire de fonds Allfunds pour créer une nouvelle plateforme de fonds de placement, plus grande et dotée de 570 milliards de francs suisses d'actifs. Cette structure sera issue de la fusion d'Investlab, détenu par le numéro deux bancaire helvétique, et des activités de son partenaire espagnol, indique un communiqué. Dans le cadre de cette opération, la grande banque suisse va transférer une majorité d'actions de Credit Suisse Investlab à Allfunds, tout en gardant une participation minoritaire jusqu'à 18%. Credit Suisse siègera au conseil d'administration de l'entité nouvellement créée.

PHARMA: Novartis déplore l'échec d'une étude clinique de phase IIb - Encore-LF - sur l'emricasan développé par son partenaire Conatus américain dans l'indication contre la cirrhose stéatohétatique non alcoolique (NASH) décompensée. Les recherches n'ont pas atteint le critère primaire d'évaluation, à savoir une amélioration du taux de survie des patients sans incidents, par rapport au placebo, indique le colosse pharmaceutique rhénan. Le laboratoire assure continuer à investir dans le développement de traitements expérimentaux contre les maladies du foie non virales, aussi bien en monothérapie qu'en combinaison.

LOGICIELS BANCAIRES: Le développeur de logiciels bancaires Temenos compte désormais au nombre de ses clients l'établissement égyptien Banque du Caire, qui a opté pour sa suite Infinity, selon un communiqué. Aucune mention n'est faite de l'envergure du contrat. Avec 2,9 millions de clients, l'institut cairote est l'un des plus importants du pays des pharaons, selon le communiqué. En choisissant Temenos Infinity, Banque du Caire aspire à devenir le numéro un de la région.

ASSURANCES: Helvetia Venture Fund, fonds détenu par l'assureur Helvetia et spécialisé dans le capital-risque, a acquis une participation dans l'allemand Chargery, un prestataire de services pour l'électromobilité. VinciVC, société de capital-risque d'Inci Holding, a également participé au cycle de financement. Les montants investis n'ont pas été précisés dans le communiqué.

PHARMA: Le laboratoire pharmaceutique américain Abbvie a annoncé un accord pour racheter son concurrent Allergan, fabricant du traitement anti-rides Botox. L'opération est évaluée à 63 milliards de dollars qui lui permettrait de devenir un mastodonte du secteur. Ce mariage va donner naissance à un groupe générant environ 48 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et présent dans 175 pays, avec un portefeuille de médicaments comprenant notamment le Botox et Humira, traitement contre la polyarthrite rhumatoïde et considéré comme le plus vendu au monde. Il traduit le retour des grandes manoeuvres dans le secteur de la pharmacie dans un contexte de pressions politiques pour une baisse des prix des médicaments aux Etats-Unis.

AÉRONAUTIQUE: Le constructeur aéronautique canadien Bombardier a annoncé "une entente définitive" avec le groupe diversifié japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) concernant la vente du programme d'avions régionaux CRJ, contre 550 millions de dollars américains en liquidités. Après avoir cédé à Airbus son programme de moyen-courrier CSeries --rebaptisé A220-- et si cette transaction avec MHI est finalisée comme prévu au cours du second semestre 2020, la branche aérienne de Bombardier ne produira plus que des jets d'affaires, son coeur de métier qui a fait son succès.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand BMW a annoncé qu'il comptait accélérer la mise sur le marché de ses modèles électriques, signe de l'urgence à développer cette technologie face à l'imposition de strictes normes environnementales. "Nous allons avoir 25 modèles électrifiés d'ici 2023, soit deux ans plus tôt" qu'initialement annoncé, a expliqué le patron du groupe, Harald Krüger, dans un communiqué.

BIENS DE CONSOMMATION: Régis Schultz, président de Monoprix, quitte l'enseigne et est remplacé par le patron de Franprix, Jean-Paul Mochet, qui cumulera les deux casquettes, a annoncé le groupe Casino, propriétaire des deux entités. "Après trois années passées au sein du groupe Casino, Régis Schultz, président de Monoprix, a souhaité poursuivre de nouveaux projets professionnels à l'international", annonce un communiqué du groupe de distribution.

AUTOMOBILE: Le patron de Nissan s'est dit prêt, devant les actionnaires, à discuter avec le partenaire français Renault de la structure de l'alliance, fragilisée par l'éviction de son bâtisseur Carlos Ghosn. Hiroto Saikawa, qui a récemment rejeté une offre d'intégration du constructeur français, insistant sur la nécessité de redresser Nissan d'abord, a adouci sa position lors de l'assemblée générale ordinaire à Yokohama (banlieue de Tokyo).

awp