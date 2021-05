Résumé des principales informations économiques du mardi 25 mai 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TOURISME: Les touristes suisses seront davantage enclins à passer leurs vacances d'été en Suisse qu'avant la crise pandémique, selon les prévisions du centre d'études conjoncturelles KOF. Mais la venue des voyageurs d'Asie ou des Etats-Unis ne retrouvera pas ses niveaux d'avant-crise avant 2023. "Avec la campagne de vaccination lancée en début d'année, on peut s'attendre à une amélioration progressive de la situation dans le secteur du tourisme", a estimé le KOF. Les locaux répondront cet été à l'appel des professionnels, comme en 2020, tandis que les voyageurs internationaux resteront peu nombreux. Quant au tourisme d'affaires, un "bon nombre de rendez-vous" devraient continuer "à se dérouler virtuellement".

ASSURANCES: Les Suisses ne changent que rarement de compagnie d'assurance et sont 71% à demeurer fidèles à leur fournisseur historique. Quelque 21% prolongent même leur contrat d'assurance sans avoir procédé à un examen approfondi de celui-ci, révèle une enquête menée par Deloitte. Seules 8% des personnes sondées déclarent troquer souvent de compagnie d'assurance lorsqu'elles voient une meilleure offre, essentiellement pour des raisons de prix, parce qu'elles souhaitent une autre prestation (48%) ou encore parce qu'elles ne sont pas satisfaites du service reçu (21%).

BANQUES: La grande banque Credit Suisse poursuit ses efforts destinés à régler l'affaire Greensill, du nom de la société britannique de services financiers en faillite. Au 14 mai, le numéro deux bancaire helvétique affichait encore un montant de 5,9 milliards de dollars (5,3 milliards de francs suisses) investis dans les fonds dit Supply Chain Finance Funds (SCFF). A la date susmentionnée, le géant zurichois n'avait pas encore remboursé la moitié des quelque 10 milliards de dollars investis dans ces instruments financiers, selon les indications fournies par Credit Suisse.

BOURSE: La Bourse suisse a redémarré du bon pied après le long week-end de la Pentecôte, parvenant à surpasser son niveau historique des 11'270 points. Les investisseurs devraient se concentrer cette semaine raccourcie sur une série de données macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis avec notamment le niveau très surveillé de l'inflation. La Bourse de New York a nettement progressé lundi soir, résolument optimiste quant au rythme de la reprise économique américaine. Le Dow Jones Industrial Average est monté de 0,54%, le Nasdaq a pris 1,41% et l'indice S&P 500 a gagné 0,99%.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe de distribution Manor va ouvrir sa boutique en ligne à des prestataires externes. D'ici la fin de l'année, une centaine de partenaires viendront doubler l'offre actuelle, principalement dans les catégories mode, ménage et beauté, indique le groupe genevois. "Avec la place de marché, qui est comparable à un modèle de concession en ligne, nous permettons à la fois aux entreprises de vente au détail et aux marques établies et émergentes d'obtenir un accès plus profond ou nouveau à l'attrayant marché de détail suisse", explique Stefan Wetzler, responsable du numérique chez Manor, cité dans un communiqué.

REVENU DISPONIBLE: Appenzell Rhodes-Intérieures représente le canton le plus attrayant du point de vue financier. Une fois les dépenses obligatoires et les charges fixes réglées, ses habitants disposent des moyens les plus importants pour les dépenses de consommation, selon une étude de Credit Suisse. Genève et Bâle-Ville restent en queue de peloton. Dans la 5e édition de son étude sur le revenu librement disponible, le numéro deux bancaire helvétique a analysé plus de 120'000 cas de figure selon quatre types de ménages pour chaque commune, afin d'en déterminer l'attrait financier en tant que lieu de résidence. Très fouillée, l'analyse en conclut notamment que déménager, même à proximité, peut se révéler financièrement avantageux.

INDUSTRIE: Réagissant à des articles de presse, Sulzer indique qu'une séparation de la division Applicator Systems (APS) du reste du groupe représente une des options envisagées. Le groupe industriel zurichois rappelle cependant que le conseil d'administration n'a encore pris aucune décision sur cette question. Créée en 2017, la division Applicator Systems est spécialisée dans les solutions d'application et de mélange de liquides pour les marchés de la santé, des cosmétiques et des adhésifs. Selon le journal dominical "NZZ am Sonntag", le projet de scission de la division APS se concrétise, même si aucune décision définitive n'a encore été prise.

CONJONCTURE: La baisse de la consommation des ménages en Allemagne a conduit à un recul de 1,8% de la croissance au premier trimestre 2021, sur fond de restrictions persistantes contre la pandémie de Covid-19, selon l'Office statistique qui a corrigé à la baisse sa première estimation. Après deux trimestres de hausse, le PIB a de nouveau reculé de janvier à mars et se retrouve "5% en dessous de son niveau d'avant-crise", a commenté Destatis, qui avait initialement communiqué un recul de 1,7% du PIB au premier trimestre.

awp