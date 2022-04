Résumé des principales informations économiques du mardi 26 avril 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Enchaînant les records, le commerce extérieur de la Suisse a poursuivi sa croissance au 1er trimestre. A la faveur de la bonne tenue de livraisons en Asie et en Amérique du Nord notamment, les exportations ont crû de 1,2% à 65,42 milliards de francs suisses, malgré le net repli subi en mars. Les importations ont bondi de 6,7% à 56,7 milliards. En raison d'une évolution différente dans les deux directions du trafic, l'excédent de la balance commerciale s'est fortement replié, soit de 2,8 milliards de francs suisses à 8,73 milliards, son plus bas niveau depuis le 3e trimestre 2020, indique l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Ofdf). Tant à l'entrée qu'à la sortie, les prix se sont hissés à des niveaux très élevés.

LUXE: Les exportations horlogères en mars se sont inscrites dans la lignée croissante des mois précédents avec une progression annuelle de 11,8% à 2,1 milliards. Les Etats-Unis en particulier ont soutenu cette performance tandis que la Chine a nettement ralenti. "La barre des 2 milliards de francs suisses a été dépassée pour la première fois aussi tôt dans l'année", fait remarquer la Fédération de l'industrie horlogère (FH).

CONJONCTURE: L'incidence des mises en faillite a pris l'ascenseur sur les trois premiers mois de l'année en Suisse, avec une hausse de 18% à 1190 procédures d'insolvabilité. Le canton de Zurich a été particulièrement touché par le phénomène, les dépôts de bilan y ayant explosé de plus de 50% à 225 cas, selon le relevé périodique compilé par le cabinet Dun & Bradstreet sur la base des registres du commerce. Les cantons latins s'en sortent comparativement bien. Genève affiche une hausse de 12% à 163 cas et Vaud de 19% à 193 cas, quand Fribourg connaît une contraction de 27% et le Jura de 13%, énumère un rapport.

BANQUES: UBS a traversé le premier trimestre sans encombre, malgré l'éclatement de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'économie. Le numéro un bancaire helvétique a dépassé les attentes et a compensé un coup de mou dans la gestion de fortune par sa performance dans la banque d'affaires. Le géant zurichois revendique son meilleur résultat trimestriel depuis 2007, soit avant la crise financière qui avait failli emporter cet établissement d'importance systémique.

PHARMA: Le géant pharmaceutique rhénan Novartis a réalisé sur les trois premiers mois de l'année une performance largement convenue. La direction temporise toujours sur l'avenir de Sandoz au sein du groupe et reconduit sa feuille de route pour l'ensemble de l'exercice. La restructuration lancée en début de mois risque de coûter leur poste à des milliers d'employés. Le coeur de métier regroupé dans Innovative Medicines a modérément déçu avec des recettes en hausse cosmétique de 0,7% à 10,18 milliards de dollars à taux de change constant, malgré quelques bonnes surprises isolées. Sur le balan depuis l'automne dernier, la filiale génériques et biosimilaires Sandoz affiche par contre un rétablissement inespéré, s'enrobant de 2,1% à 2,36 milliards.

TRANSPORT ET LOGISTIQUE: Kühne+Nagel a connu un début d'année faste, dopé par une demande toujours soutenue. Les tensions dans les chaînes d'approvisionnement devraient encore s'intensifier en raison de la guerre en Ukraine. Malgré un recul des volumes dans le transport maritime, les recettes nettes du groupe ont décollé de plus de deux tiers en rythme annuel et dépassent d'ores et déjà les 10 milliards de francs suisses.

INGÉNIERIE: Le conglomérat américain General Electric (GE), en passe de se diviser en trois sociétés distinctes, a prévenu mardi que l'inflation, des difficultés dans sa chaîne d'approvisionnement, la guerre en Ukraine et des perturbations liées au Covid affectaient ses opérations. "Nous maintenons la fourchette de prévisions que nous avons partagée en janvier, mais dans la mesure où nous continuons à faire face à l'inflation et à d'autres sources de pressions, nous tendons actuellement vers le bas de la fourchette", a indiqué de PDG de l'entreprise, Larry Culp, dans un communiqué.

TRANSPORT MARITIME: Après un bénéfice record en 2021, le géant danois du transport maritime AP Møller-Maersk continue de profiter à plein de la surchauffe du secteur et devrait dépasser ses objectifs financiers en 2022, selon des résultats préliminaires. Pour le premier trimestre 2022, Maersk table sur un chiffre d'affaires de de 19,3 milliards de dollars (18,5 milliards de francs suisses), un EBITDA sous-jacent de 9,2 milliards de dollars et un EBIT sous-jacent de 7,9 milliards de dollars.

