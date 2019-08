Résumé des principales informations économiques du mardi 27 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT: Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a augmenté de 2,8% l'année dernière, soutenu par une reprise de la contribution du commerce extérieur et une impulsion de l'industrie manufacturière, selon l'OFS. La productivité du travail a, elle, progressé de 2,4%, la plus forte hausse depuis 2010. Les premières estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS) dépassent celles du Secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco). Ce dernier avait indiqué en début d'année que le PIB avait progressé de 2,5% en 2018, après 1,6% en 2017.

ENTREPRISES: Les PME suisses tirent bien leur épingle du jeu à l'exportation, dans un contexte anxiogène marqué par le durcissement des conflits commerciaux. La situation, certes assez tendue, n'est pas perçue comme aussi difficile que certaines nouvelles pourraient le laisser penser, selon une étude de Credit Suisse. "Pour plus de la moitié des PME exportatrices suisses interrogées, la situation en matière d'entraves au commerce et de barrières douanières n'a pas changé par rapport à il y a cinq ans", révèle l'enquête dévoilée à Lausanne, pour laquelle la grande banque a interrogé près de 560 sociétés exportatrices du pays.

BANQUES: Les PME suisses souhaitent assez largement la conclusion d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis. Elles sont 58% à s'y déclarer favorables, davantage que celles appelant de leurs voeux la signature de l'accord-cadre avec l'UE (56%), a indiqué Credit Suisse. La grande banque a fourni ces chiffres dans le cadre de la présentation, à Lausanne, de son étude concernant l'impact des litiges commerciaux sur les PME helvétiques, cette catégorie d'entreprises employant 1 à 249 personnes et qui contribue à hauteur de 58% au PIB national.

BIENS DE CONSOMMATION: La Chambre de commerce suisse-américaine (Amcham) a observé un net recul du nombre d'employés de sociétés américaines dans le Canton de Genève entre 2008 et 2018. Cette baisse d'attractivité est à mettre au compte de "nouvelles incertitudes liées à la vie politique helvétique" ainsi que de la concurrence internationale, selon les propos du directeur général Martin Naville recueillis par la Tribune de Genève. Sur la base des relevés annuels d'Amcham, 16 entreprises américaines installées dans le canton auraient perdu 10,4% de leurs effectifs entre 2008 et 2018. Cette baisse a en priorité affecté les groupes industriels, plutôt que les entreprises du luxe.

BANQUES: Les banques s'attendent à une forte numérisation de l'intermédiation financière en Suisse, selon une enquête de la Banque nationale suisse (BNS). Elles espèrent pouvoir réduire leurs coûts, mais craignent la concurrence accrue de nouveaux acteurs sur le marché. Pour près de la moitié des 34 banques sondées, "les clients n'entretiendront probablement plus une relation privilégiée et durable avec une seule banque, mais auront recours à plusieurs intermédiaires bancaires et non bancaires pour obtenir le meilleur service", d'après l'enquête sur la numérisation et la fintech dans les banques suisses 2019 de la BNS.

TÉLÉCOMS: Il existe de grandes différences de prix entre les divers fournisseurs internet en Suisse, selon une étude comparative de moneyland.ch. Les offres les plus coûteuses peuvent être deux fois plus élevées que les moins chères. A côté des gros fournisseurs comme Swisscom, UPC et Sunrise, de nombreuses autres entreprises proposent des offres. Il est difficile pour les consommateurs de s'y retrouver dans cette jungle de prix.

TÉLÉCOMS: Sunrise ne ménage pas ses efforts en vue de convaincre ses actionnaires du bien-fondé de l'acquisition du câblo-opérateur UPC. A cet effet, l'opérateur zurichois entend dévoiler la semaine prochaine un avis d'expertise (Fairness-Opinion) sur les conditions du rachat de son concurrent. L'avis prend en compte la hausse des prévisions en matière de synergies et appuie la transaction, a expliqué le chef des finances de Sunrise (CFO), Andre Krause, auprès de l'agence de presse Reuters.

MÉDIAS: Le groupe de médias Tamedia a réussi à croitre au premier semestre grâce à ses acquisitions. En revanche, le recul du marché de la publicité imprimée, les fusions d'entreprises et les investissements ont pesé. Facebook et Google sont considérés comme des concurrents sérieux pour les marques du groupe. Sur les six premiers mois de l'année, l'éditeur zurichois a réalisé un chiffre d'affaires de 524,1 millions de francs suisses, en hausse de près de 10%, "principalement due à la prise en compte initiale de Goldbach Group et de Zattoo Group", selon un communiqué. La croissance organique n'atteint que 4%.

TRANSPORT AÉRIEN: L'exploitant de l'aéroport zurichois Flughafen Zürich a amélioré sa performance financière à tous les niveaux au premier semestre, profitant notamment de l'afflux de passagers et de l'augmentation du nombre de rotations d'avions. Cette tendance devrait se poursuivre, permettant au groupe d'améliorer sa rentabilité sur l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires a atteint 588,0 millions de francs suisses entre janvier et fin juin, en hausse de 8,8% sur un an. Les recettes issues du transport aérien ont augmenté de 2,1% et celles tirées des activités commerciales ont bondi de 17,9%, a détaillé la société.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Le constructeur de matériel ferroviaire Stadler a remporté un contrat auprès de la société turque Körfez Ulastirma pour la livraison de sept locomotives à propulsion hybride. Le prix de vente n'a pas été dévoilé. Le groupe thurgovien assurera également pendant huit ans la maintenance des motrices de type Eurodual, à propulsion électrique et diesel-électrique, a-t-il précisé. La première locomotive doit entrer en service au plus tard en 2021.

PHARMA: Le géant des produits ophtalmiques Alcon se félicite de l'homologation aux Etats-Unis par l'Agence sanitaire (FDA) de sa lentille intraoculaire trifocale Panoptix Acrysoft IQ, présentée comme la première et unique du genre. Ce dispositif implantable doit permettre aux patients opérés de jouir d'une amélioration de leur capacités visuelles à courte, moyenne et longue distance, tout en limitant la nécessité d'avoir recours à des lunettes, assure le communiqué.

CHIMIE: Le chimiste Clariant annonce développer "significativement" les capacités de son unité de production de catalyseurs à Panjin, dans le nord-est de la Chine. L'investissement se monte à "deux chiffres en millions de francs suisses" sur ce site de plus de 140 employés, selon le communiqué. Il s'agira d'optimiser l'installation existante et de créer une nouvelle ligne de production pour le catalyseur d'anhydride maléique (MA). Il s'agit d'un composant de polymères, utilisé dans la construction, l'automobile, la marine et l'énergie.

DISTRIBUTION: DKSH a étendu sa collaboration avec la société japonaise Soma, avec laquelle le facilitateur de distribution zurichois travaille depuis 2017. Grâce à ce nouvel accord, le groupe suisse distribuera les produits de son partenaire nippon en Corée, Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Inde, indique-t-il. Fondé en 1990, Soma est l'un des principaux fabricants de solutions d'impression et de transformation pour les emballages souples. Les détails financiers de l'accord font l'objet d'une clause de confidentialité.

DISTRIBUTION EN LIGNE: Le détaillant généraliste en ligne Brack.ch a conclu un partenariat de distribution pour les produits coquins de son homologue de niche Amorana.ch. Les quelque 700 sex-toys et autres accessoires d'Amorana.ch seront disponibles sous une nouvelle rubrique, baptisée "Désir, amour et contraception". "Nous sommes excités et fiers que Brack ait décidé de pénétrer ce marché en notre compagnie", indique Lukas Speiser, fondateur et directeur du Bluebox Shop qui exploite le site Amorana.ch, cité dans le communiqué.

TABAC: Deux des plus grands cigarettiers mondiaux, Philip Morris International et Altria sont en pourparlers pour fusionner dans une transaction par échange d'actions, a indiqué Philip Morris. Ce dernier, qui recentre sa stratégie sur le vapotage, précise toutefois qu'il n'y a aucune garantie que cette "fusion entre égaux" voie le jour. Philip Morris a ajouté dans le communiqué qu'il ne fera aucun autre commentaire. Le titre Altria bondissait de plus de 8,4% à 14H00 GMT après cette confirmation et Philip Morris chutait de presque 6%. Philip Morris pèse plus de 113 milliards de dollars en Bourse et Altria près de 95,5 milliards.

INDUSTRIE: Les industriels français ont revu en baisse leurs anticipations d'investissement en 2019, mais continuent à tabler sur une hausse, désormais prévue de 6%, après une progression de 2% en 2018, indique l'Insee dans son enquête trimestrielle. En avril, lors de la précédente enquête, les industriels tablaient sur une hausse des dépenses d'investissement de 11% cette année. Cette révision à la baisse est plus marquée qu'en moyenne à cette période de l'année (-2 points), signale l'Insee.

AÉRONAUTIQUE: Une filiale du conglomérat militaro-industriel russe Rostec a assigné en justice Boeing pour demander l'annulation d'une commande de 35 avions 737 MAX, cloués à terre après deux accidents. Avia Capital Services (ACS), filiale de Rostec en charge du leasing d'avions, a confirmé à l'AFP ces informations révélées par le Financial Times, qui souligne qu'il s'agirait de la première poursuite en justice contre le constructeur américain depuis la crise du MAX.

