Résumé des principales informations économiques du mardi 27 juillet 2021

PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES: Le fabricant de périphériques informatiques Logitech a entamé son exercice décalé 2021/2022 sur les chapeaux de roues. Les attentes du marché ont été largement dépassées, surtout au niveau de la rentabilité. Logitech a profité de tendances comme le télétravail, l'enseignement à domicile, la communication vidéo et la forte croissance du secteur des jeux vidéo depuis plusieurs années.

CHOCOLAT: Pour Lindt & Sprüngli, la crise sanitaire devrait appartenir au passé. Le chocolatier de Kilchberg a dépassé toutes les attentes au premier semestre, dépassant même légèrement au niveau des ventes son niveau d'avant la crise, relevant dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Après une année 2020 difficile, qui avait vu notamment plonger les importantes ventes de Pâques, l'entreprise a renoué avec une croissance vigoureuse dans toutes les régions, comme en témoigne un chiffre d'affaires semestriel de 1,80 milliard de francs suisses, en hausse de 17,2% sur un an, et de 2,3% par rapport à la même période en 2019, avant l'éclatement de la crise sanitaire.

BANQUES: Credit Suisse a nommé un nouveau responsable de la gestion des risques en la personne de David Wildermuth. L'ancien de Goldman Sachs intègrera également le comité de direction, a indiqué la banque aux deux voiles. Le nouveau responsable entrera en fonction en février 2022 au plus tard. Il était jusqu'à présent employé par le géant bancaire américain, siégeant dans différents comités dédiés au risque. Il rapportera directement au directeur général Thomas Gottstein.

CORRUPTION: Un ancien négociant du géant des matières premières Glencore a plaidé coupable devant un tribunal de New York. Selon les procureurs, il était impliqué dans un complot visant à corrompre des responsables de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria. Dans une prise de position diffusée lundi soir, le groupe zougois a indiqué avoir pris connaissance de l'accord passé entre son ancien collaborateur et le ministère américain de la Justice (DOJ), assurant que les faits décrits étaient "inacceptables" et n'avaient pas leur place chez Glencore.

PRÉVOYANCE: La performance des marchés actions, notamment en Suisse, a profité aux caisses de pension. Elles ont affiché une performance de 3,3% au deuxième trimestre, selon des indices compilés par Credit Suisse et Swisscanto. La tendance haussière s'est poursuivie pour les caisses de prévoyance, qui ont enregistré une hausse de 3,3% au deuxième trimestre et de 6,19% depuis le début de l'année. Au 30 juin, l'indice de Credit Suisse s'affichait à 205,78 points (base 100 en 2000).

CONJONCTURE: Le FMI maintient sa prévision de croissance mondiale à 6% en 2021, mais alerte sur l'augmentation des disparités entre pays, l'absence de vaccins ralentissant la reprise économique de pays émergents. Les économies avancées devraient connaître cette année une croissance de 5,6%, plus rapide que prévu (0,5 point de plus qu'indiqué en avril), selon les nouvelles prévisions économiques du FMI. Les pays émergents devraient aussi connaître une forte croissance de 6,3%, mais les perspectives sont revues à la baisse (-0,4 point) à cause notamment de l'Inde, plombée par le variant Delta du Covid-19.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une baisse significative de 1,3% au deuxième trimestre en France (hors Mayotte), soit 50'600 inscrits en moins, à 3,750 millions, selon les chiffres du ministère du Travail. En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 0,5% et s'établit à 5,984 millions, repassant ainsi sous le seuil des 6 millions, selon la Direction des statistiques (Dares).

BOISSONS ALCOOLISÉES: Le groupe italien de boissons et spiritueux Campari a vu son bénéfice net plus que doubler et ses ventes nettement progresser au premier semestre, grâce à une forte reprise de la consommation à domicile et à la réouverture des bars et restaurants. Le bénéfice net du groupe a bondi de 118,7% à 159,6 millions d'euros (172,5 millions de francs suisses), a annoncé Campari dans un communiqué. Son chiffre d'affaires a grimpé à 1 milliard d'euros, en hausse de 30,2% par rapport au premier semestre 2020. Comparé à la même période de 2019, la croissance organique des recettes a atteint 22,3%.

RÉSEAUX SOCIAUX: Instagram va rendre les comptes des jeunes utilisateurs "privés" par défaut, et mieux protégés des potentiels prédateurs, mais ces mesures ne convaincront pas forcément ses détracteurs, inquiets des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants et ados. A partir de cette semaine, les comptes créés par les jeunes de moins de 16 ans (voire 18 ans dans certains pays) seront privés par défaut, et les utilisateurs existants seront incités à faire ce choix, sans obligation.

INTÉRIM: Le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a fait état d'un bénéfice net en hausse, à 176 millions d'euros, et a observé le retour de tendances prépandémiques comme la rareté des talents alors que les marchés commencent à se redresser. Le bénéfice net s'est établi à 176 millions d'euros (190,2 millions de francs suisses), contre un déficit de 57 millions d'euros à la même période l'an dernier.

