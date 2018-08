Résumé des principales informations économiques du mardi 28 août 2018

Zurich (awp/ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a augmenté de 1,6% en 2017. La hausse est identique à celle observée un an plus tôt, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans ses premières estimations. Les résultats de 2015 et 2016 ont été corrigés à la hausse de respectivement 10 et 30 points de base à 1,3% et 1,6%. La croissance s'inscrit "dans un environnement contrasté caractérisé par un ralentissement marqué de la contribution du commerce extérieur et une forte croissance des investissements en biens d'équipement", note toutefois l'OFS. Le solde de la balance commerciale a augmenté de 5,4%, après +12,1% en 2016.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre de places de travail a poursuivi sa hausse au deuxième trimestre en Suisse. L'emploi a progressé de 2,1% au regard de la période correspondante de l'an dernier et de 0,4% en l'espace de trois mois. Les postes vacants ont bondi de 22,6% sur un an à près de 14'000. A fin juin, la Suisse comptait ainsi pas moins de 5,048 millions d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire, soit 104'000 de plus qu'un an auparavant, selon l'OFS. En équivalents plein temps, l'emploi a augmenté de 2% durant la période considérée à 3,925 millions de postes.

TOURISME: La parahôtellerie suisse a enregistré 3,0 millions de nuitées au deuxième trimestre, selon les chiffres provisoires de l'OFS. La stabilité est de mise en évolution annuelle, ces chiffres se situant dans les mêmes eaux que les résultats définitifs au deuxième trimestre 2017. Les hôtes suisses ont représenté plus des deux tiers (70,8%) de la demande du deuxième trimestre 2018, avec 2,1 millions de nuitées.

BUS LONGUE DISTANCE: Le trafic régional devrait être davantage protégé contre les entreprises de bus longue distance. Une commission du Conseil national rejoint le Conseil des Etats sur ce point dans le cadre de l'examen du projet d'organisation de l'infrastructure ferroviaire. Par 14 voix contre 10, elle propose que les entreprises d'autocars longue distance privées ne puissent pas se réserver la meilleure part du gâteau, ont précisé les services du Parlement. Une entreprise de bus qui demande une concession devra notamment prouver qu'elle ne crée pas une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Pas question d'accroître à ce stade la concurrence dans la fourniture de services des télécommunications. Par 23 voix contre 1, la commission compétente du National propose au plénum de biffer le 27 septembre les propositions du Conseil fédéral. Le gouvernement avait initialement prévu de permettre à la Commission de la communication (ComCom) d'intervenir de son propre chef pour garantir l'accès des opérateurs au réseau d'un concurrent occupant une position dominante, comme Swisscom. Il a fait marche arrière face aux oppositions lors de la consultation.

ALIMENTATION: Nestlé et Starbucks ont annoncé la finalisation de leur accord de coopération dévoilé début mai. Ce rapprochement permet au géant de l'alimentaire de se renforcer dans le secteur du café où il est déjà fortement présent grâce à ses marques Nescafé et Nespresso. L'accord entre les deux multinationales leur permettra de collaborer sur la gamme existante de cafés proposés par le groupe de Seattle.

MÉDIAS: Tamedia a bouclé le premier semestre sur un résultat décevant. Les recettes de la publicité imprimée se sont érodées plus que prévu. A cela s'ajoutent la faillite de Publicitas et la majoration de charges de prévoyance, qui ont plombé le résultat du groupe de médias. La direction envisage de nouvelles mesures "ponctuelles" pour ajuster les coûts. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est effondré de plus de moitié (-59,9%) à 26,3 millions de francs suisses, a rapporté l'éditeur zurichois.

HORLOGERIE: La Comco renonce à ouvrir une enquête à l'encontre de plusieurs grandes marques et groupes horlogers suisses. S'appuyant notamment sur une décision de la Commission européenne, elle estime que Swatch Group, LVMH, Rolex, Richemont, Audemars Piguet et Breitling n'ont pas abusé de leur position dominante sur le service après vente (SAV) des montres. Une enquête préalable avait été ouverte après la plainte d'horlogers indépendants et de clients évoquant des restrictions à la fourniture de pièces de rechange de la part des grands horlogers. Ces plaignants déploraient de ne pas pouvoir avoir accès aux pièces souhaitées.

ASSURANCES: Bâloise a accusé au premier semestre une contraction de son volume d'affaires, attribuée à la politique "restrictive" observée par l'assureur en matière de souscription dans l'assurance vie. La rentabilité a de son côté pâti de l'assainissement en cours du portefeuille responsabilité civile outre-Rhin. Le volume de primes s'est érodé de 3,6% en comparaison annuelle à 5,47 milliards de francs suisses, tandis que le bénéfice net a fondu de 9,8% à 269,7 millions. Le groupe précise dans son compte-rendu intermédiaire que la constitution de réserves de 32,4 millions pour l'abandon progressif d'affaires responsabilité civile en Allemagne a grevé le résultat net.

AÉROPORT: Flughafen Zürich a vu sa rentabilité s'affaisser en première partie d'année, en raison d'éléments exceptionnels comme les mesures d'insonorisation, alors que les recettes se sont améliorées grâce notamment à une augmentation du trafic passagers. L'exploitant du tarmac zurichois a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires s'est amélioré de 10,5% à 540,2 millions de francs suisses entre janvier et juin, profitant d'une progression de 5,7% de l'activité liée à l'aviation et d'une hausse de 17,7% des recettes dans les autres secteurs (commerces, restauration, parkings, etc.).

INDUSTRIE DES MACHINES: Stadler a remporté un contrat auprès du tessinois Ferrovie Luganesi (FLP) pour la construction de neuf tram-trains du type Tramlink. L'accord comprend aussi une option pour la fabrication de trois autres véhicules de ce genre, a annoncé le groupe zougois. Les détails financiers de cette opération n'ont pas été dévoilés. Les neuf trains devraient être fonctionnels en 2020 pour remplacer l'ancienne flotte. Ils devraient servir sur le trajet entre Lugano et Ponte Tresa dans un premier temps. Un contrat d'entretien de 20 ans est également en voie de négociation, a détaillé Stadler.

COMPÉTITIVITÉ: Zoug, Zurich et Bâle-Ville sont les cantons les plus compétitifs du pays, selon l'indicateur de compétitivité des cantons (ICC) 2018 publié par UBS. Argovie, Schwytz, Lucerne et Vaud affichent eux aussi un potentiel de croissance supérieur à la moyenne, alors qu'à l'autre extrémité du tableau figurent les Grisons, le Valais et le Jura. Tandis que Zoug et Zurich continuent de truster les deux premières places du classement, Bâle-Ville fait son entrée dans le trio de tête. Quatorze cantons n'ont pas changé de place au classement depuis la dernière édition de l'ICC en 2016, relèvent les spécialistes d'UBS.

awp