Résumé des principales informations économiques du mardi 28 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

AUTOMOBILE: La crise du coronavirus a laissé de profondes traces sur le commerce des voitures particulières. Selon l'Association suisse du commerce automobile indépendant (VFAS), jusqu'à vendredi passé, les ventes de voitures neuves avaient chuté de près de 73% durant le mois d'avril sur un an. Pour les importations parallèles et les importations directes, l'image est encore pire avec des replis respectifs de 78% et 83%, a précisé l'association.

PHARMA: Le laboratoire Novartis a enregistré une croissance remarquée sur les trois premiers mois de l'année, profitant notamment de la constitution par ses clients de stocks en ces temps de pandémie. La direction reconduit dans la foulée les grandes lignes de sa feuille de route pour l'ensemble de l'exercice, faisant ouvertement fi des défis posés par le Covid-19. "Nous avons enregistré un trimestre exceptionnellement solide et les activités sont stables à travers tous les domaines", s'est félicité le directeur général (CEO) Vasant Narasimhan dans une interview à AWP. "Pour cette raison, nous maintenons nos objectifs à condition que les systèmes de santé mondiaux reviennent à la normale au deuxième trimestre".

BANQUES: Les grandes banques suisses se sont montrées jusqu'ici résilientes face au coronavirus. Après Credit Suisse jeudi, UBS a dévoilé des chiffres trimestriels solides malgré de nouvelles réserves pour risques de crédit. Pour la suite, la direction affiche un optimisme mâtiné de prudence. Le suspense était moindre pour le numéro un bancaire helvétique, qui avait déjà levé début avril un coin du voile sur sa performance au premier trimestre. Le bénéfice net a atteint 1,60 milliard de dollars, en hausse de 40% sur un an, selon les indications du rapport d'étape. Ce résultat est supérieur aux 1,50 milliard annoncés il y a trois semaines.

INGÉNIERIE: ABB est ressorti secoué, mais a dans l'ensemble bien résisté au choc de la pandémie de coronavirus. Le groupe a réussi à battre largement les attentes des analystes interrogés par AWP pour ses résultats au premier trimestre. Les entrées de commandes ont reculé de 4% à 7,3 milliards de dollars par comparaison à la même période en 2019, mais les analystes tablaient sur 6,4 milliards seulement, selon un communiqué.

SERVICES FINANCIERS: SIX a finalisé la vente d'une participation minoritaire de 11 millions d'actions de Worldline, soit environ 6% du capital de l'entreprise française, pour 675 millions d'euros (715 millions de francs suisses). Le prestataire zurichois de services financiers va utiliser cet argent pour racheter la Bourse espagnole. L'opérateur de la Bourse de Zurich détient toujours environ 16,3% du spécialiste des paiements issu du groupe informatique Atos, décrit comme un "investissement stratégique", selon le communiqué.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le groupe Bucher Industries a ressenti dès le premier partiel les effets de la crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Prises de commandes et chiffre d'affaires ont nettement reculé, la production a dû être réduite sur plusieurs sites et la chaîne d'approvisionnement connaît des difficultés. Les entrées d'ordres entre janvier et mars se sont établies à 668 millions de francs suisses, 10,3% de moins que sur la même période un an plus tôt. Même ajustée des différents effets de change et de désinvestissement, l'évolution est négative de 6,3%, précise le constructeur de machines agricoles et véhicules de voirie dans un communiqué.

HABILLEMENT: Sous pression depuis plusieurs années, le marché de la mode a essuyé en 2019 un repli des chiffres d'affaires de 2,3% à 8,2 milliards de francs suisses. La situation devrait encore s'aggraver cette année en raison de la pandémie de coronavirus, selon les estimations de l'institut d'études de marché GFK. L'exercice 2019 n'a pas fait exception, essuyant à nouveau un fort repli des chiffres d'affaires, une situation qui dure depuis 2011. Entre 2011 et 2019, les magasins de mode suisses ont essuyé une baisse de près de 2,5 milliards, précise GFK.

IMMOBILIER: Le fort ralentissement économique engendré par la pandémie de coronavirus va avoir un impact négatif sur l'immobilier de bureau et commercial avec une augmentation des surfaces vacantes, a estimé la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans une étude. L'immobilier résidentiel est moins impacté par la crise. "L'effondrement de la conjoncture va se répercuter à moyen terme par une hausse des taux de vacance des surfaces commerciales et de l'immobilier de bureau", ce qui va peser sur les loyers, a averti Ursina Kubli, responsable de la recherche dans le secteur immobilier auprès de la ZKB. Le recours renforcé au travail à domicile pourrait se pérenniser et renforcer la pression sur ce type d'immobilier.

ALIMENTATION: Depuis quelques jours, les premiers produits Nestlé arborant le Nutri-Score sont disponibles dans les commerces suisses. Le géant veveysan avait dans un premier temps soutenu un étiquetage alternatif avec d'autres entreprises agroalimentaires. Les produits végétariens et végétaliens Garden Gourmet et les céréales pour petit-déjeuner sont les premiers concernés par ce système d'étiquetage nutritionnel, fait savoir Nestlé. D'autres produits, par exemple des marques Thomy, Nescafé et Incarom, suivront en cours d'année. D'ici fin 2021, le Nutri-Score sera présent sur l'ensemble des produits Nestlé où il est applicable.

