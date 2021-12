Résumé des principales informations économiques du mardi 28 décembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Le groupe Raiffeisen répercutera dès le 1er janvier prochain les taux négatifs pour les petites et moyennes entreprises (PME) dont les avoirs en compte dépassent 250'000 francs suisses. La coopérative bancaire a confirmé l'information diffusée par le blog financier alémanique Inside Paradeplatz.

CHIMIE: Le chimiste de spécialités Clariant a acquis pour 60 millions de dollars (55 millions de francs suisses) en numéraire les activités dans l'attapulgite de l'allemand BASF aux Etats-Unis. Le groupe bâlois a parallèlement conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec le géant d'outre-Rhin. Les activités de BASF sont considérées comme étant parmi les plus importantes du secteur en Amérique du Nord, fournissant une large gamme de produits à base d'attapulgite, une sorte d'argile utilisée dans divers procédés chimiques ou médicaux.

PANDÉMIE: Le monde de l'entreprise tessinois est préoccupé par les répercussions que pourraient avoir à la rentrée les mesures décrétées en fin de semaine dernière par les autorités cantonales, en particulier la quarantaine pour les personnes vaccinées ayant été en contact avec une personne infectée au coronavirus. "Pour le moment, nous n'avons pas eu de signalement d'entreprises se trouvant en difficulté pour avoir trop de collaborateurs à la maison", selon Stefano Modenini, directeur de l'Association des industries tessinoises (Aiti).

INTERNET ET LOGICIELS: L'éditeur et développeur américain de jeux vidéo Riot Games, à l'origine du célèbre "League of Legends", a accepté de verser 100 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites. La plainte avait été déposée à l'origine par deux anciennes employées en 2018, qui affirmaient être victimes de discrimination et harcèlement sexuel au sein de Riot Games. Dans le détail, Riot Games versera 80 millions de dollars à des membres d'un recours collectif initié en 2018, dont des centaines d'employés anciens et actuels. Un autre montant de 20 millions de dollars sera dédié aux frais juridiques des plaignants, a-t-elle ajouté. L'accord doit encore être approuvé par le tribunal, une audience étant prévue dans les prochains mois, selon le groupe américain.

TRANSPORT: Grosse utilisatrice du glyphosate, la SNCF confirme son remplacement en 2022 par une solution alternative moins efficace et plus chère, mais qui devrait lui permettre de désherber convenablement les voies. "SNCF Réseau n'emploiera plus de glyphosate en 2022, conformément à ses engagements", a indiqué Matthieu Chabanel, directeur général délégué chargé des projets, de la maintenance, et de l'exploitation du gestionnaire public des voies ferrées.

TÉLÉCOMS: Le groupe espagnol de télécoms Telefónica est parvenu à un accord avec les syndicats pour supprimer près de 15% de ses effectifs en Espagne, soit 2700 départs volontaires financés par une enveloppe de 1,5 milliard d'euros (1,56 milliards de francs suisses). Ce guichet départs, ouvert pour 2022, concernera les employés d'au moins 55 ans et ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

