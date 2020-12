Résumé des principales informations économiques du mardi 29 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CAFÉ PORTIONNÉ: Le conglomérat industriel Dätwyler a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec le spécialiste du café en capsules Nespresso. Le groupe uranais, qui coopère depuis 2006 avec la filiale du géant veveysan Nestlé, n'a pas détaillé les contours financiers de cet accord. Le contrat comprend la production de capsules et de joints assurant l'étanchéité de ces dernières et prévoit une "hausse continue des volumes et du chiffre d'affaires", sans plus de précision, selon un bref communiqué de la société basée à Altdorf. Cette dernière renforce ainsi les capacités de son usine de Schattdorf.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les alternatives végétales aux produits à base de viande sont en vogue. Et à l'avenir, les Suisses devraient augmenter leur consommation de burgers composés uniquement des produits végétaux, tout comme celle de lait d'avoine, entre autres, estime le numéro deux helvétique du commerce de détail Coop. Les hamburgers à base de plantes représentent déjà un cinquième des ventes totales de hamburgers chez Coop, a déclaré le détaillant dans une étude nommée "Plant Based Food Report". Et les galettes imitant la viande de poulet et composé d'ingrédients végétaux représentent 9% des ventes.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le discounter Lidl suisse va se doter d'un nouvel entrepôt de fruits et légumes, à proximité de sa centrale de distribution de marchandises à Weinfelden, dans le canton de Thurgovie. Les détails financiers de la construction de ce bâtiment n'ont pas été dévoilés. Démarrés en octobre, les travaux de ce nouvel entrepôt devraient être finalisés l'année prochaine pour un départ opérationnel annoncé fin 2021.

SERVICES FINANCIERS: La Bourse suisse veut rester indépendante et faire partie des grandes places financières mondiales, a affirmé le patron de Six Group, le néerlandais Jos Dijsselhof, dans un entretien paru sur le site internet du quotidien Blick. "Nous voulons continuer à décider nous-mêmes de notre destin", a dit le directeur général, qui a pris il y a trois ans les commandes de Six. Le groupe zurichois veut "faire partie des principales places boursières mondiales", notamment afin de pouvoir participer à l'élaboration des règles du secteur, a-t-il ajouté. "Plus la taille d'une Bourse est grande et plus son avis gagne en importance".

TRANSPORT: Swiss veut croire à une reprise du trafic long-courrier d'ici l'été. Dans le cas où aucune amélioration ne devait intervenir, la compagnie aérienne, propriété du géant allemand du transport aérien Lufthansa, ne pourra pas éviter des licenciements, estime le président du conseil d'administration, Reto Francioni. "Dans notre planification pour l'été, nous tablons sur un volume de trafic représentant 50% du niveau d'avant la crise", relève M. Francioni dans une interview publiée par la "Neue Zürcher Zeitung". A cet effet, Swiss compte tout particulièrement sur une reprise des liaisons intercontinentales, en particulier celles vers les Etats-Unis.

BRÉSIL: Le chômage a atteint 14,3% au Brésil sur le trimestre août-octobre, une baisse de 0,3 point par rapport à juillet-septembre, après trois records de suite à cause de la crise du coronavirus, selon les chiffres officiels. Cette légère baisse met fin à une série de neuf hausses consécutives, dans un pays où 14,1 millions de personnes sont à la recherche d'un emploi, soit 1,7 million de plus qu'il y a un an.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie American Airlines doit effectuer mardi, entre Miami et New York, le premier vol commercial aux Etats-Unis du Boeing 737 MAX, qui a été immobilisé au sol pendant 20 mois après deux accidents qui ont tué 346 personnes. L'avion doit décoller de Miami à 10H32 (15H32 GMT) et atterrir à l'aéroport La Guardia de New York vers 13H30 (18H30 GMT), a indiqué à l'AFP une porte-parole d'American Airlines.

AUTOMOBILE: Le groupe automobile Fiat Chrysler (FCA) a annoncé mardi qu'il allait moderniser son usine dans le sud de la Pologne pour y lancer la production de voitures électriques d'ici la mi-2022. Des modèles des marques Jeep, Fiat et Alfa Romeo "utilisant les systèmes d'entraînement les plus avancés, dont certains entièrement électriques", seront fabriqués à l'usine de Tychy, située dans le bassin minier de Silésie, selon un communiqué du groupe

